Aliança pode fortalecer ou criar tensões

O apoio do Partido dos Trabalhadores à reeleição do governador Fábio Mitidieri em Sergipe pode fortalecer a aliança nacional com Lula, mas também ameaça provocar tensões internas na base governista e entre alas do próprio PT. O presidente busca consolidar a reeleição de aliados estaduais e vê em Mitidieri (PSD) um parceiro estratégico. A idéia é incluir também o senador Rogério Carvalho (PT) na chapa majoritária. Mas Mitidieri resiste à presença dele, apesar de declarar apoio à reeleição de Lula. Além disso, seus aliados não vêem isso com nenhuma boa vontade. A chapa já tem como pré-candidatos ao Senado André Moura (União), Alessandro Vieira (MDB) e Edvaldo Nogueira (PDT), todos mais alinhados com o governador, desde a campanha de 2022.

O PT está fragmentado entre uma ala que apóia Mitidieri (liderada por Márcio Macedo) e outra que o critica por seu perfil neoliberal (liderada por Rogério Carvalho, João Daniel e Ana Lúcia). Se Mitidieri ceder à pressão de Lula e passar a mão na cabeça de Rogério Carvalho, pode desagradar os outros pré-candidatos ao Senado e desestabilizar sua coalizão. O governador jamais vai de encontro ao desejo de sua base, mesmo que demonstre simpatia por Márcio Macedo, que é candidato a deputado federal e tem divergências claras com Rogério. Nesse caso recíproca é verdadeira. Há receio de que o eleitorado sergipano veja o PT como oportunista ao “pedir penico” ao governo estadual, o que pode prejudicar a imagem do partido.

O governador não demonstra dificuldade em dar apoio ao PT e Lula, mas sem abrir mão do controle sobre sua chapa majoritária. Isso revela um jogo político firme, onde ele tenta equilibrar interesses locais e nacionais. Também a possível aliança entre PT e Mitidieri é uma jogada de alto risco. Pode render dividendos eleitorais se bem costurada, mas também tem potencial para gerar rupturas internas e descontentamento entre aliados. O sucesso dessa articulação dependerá da habilidade de Lula e Mitidieri em negociar espaços sem implodir suas respectivas bases. E isso pode acontecer sem exigências petistas. O caso de Sergipe não é isolado. O PT enfrenta um dilema nacional, como equilibrar alianças estratégicas com a manutenção de sua identidade e protagonismo político. A forma como o partido resolverá essas tensões em Sergipe pode servir de modelo – ou alerta – para outros estados em 2026.

Não interfere na proporcional

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que o ex-ministro Márcio Macedo (PT) “é um grande amigo”. Segundo Fábio, “ele sempre foi correto conosco em Brasília, abrindo portas para Sergipe”.

*** Fábio diz ainda que “se ele vier nos apoiar, será muito bem vindo. Não tenho como e nem posso interferir em eleições proporcionais, apenas torço pelo sucesso dos meus amigos”.

Márcio defende PT com Fábio

A presença do governador Fábio Mitidieri (PSD) em Cristinápolis, para o “Sergipe é Aqui”, foi marcada por registros e declarações públicas sinalizando que parte expressiva do PT sergipano quer caminhar com ele.

*** Márcio Macedo ( PT), em tom claro e objetivo, declarou seu desejo de aproximação entre o PT e o governador Fábio Mitidieri (PSD).

*** – Defendo que meu partido esteja com Fábio em Sergipe para a gente ganhar novamente, disse Márcio.

Márcio em palanque petista

O prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus (PT) disse: “Fábio, pode ter certeza que a mesma caminhada que fiz em 2022, farei ainda para ajudar esse agrupamento”.

*** Assim, a presença de Márcio Macedo em Cristinápolis aconteceu em palanque montado pelo prefeito, Sandro de Jesus, que é do PT.

Reeleição de João Daniel

Segundo avaliação de um deputado federal, a possível vinda de Márcio para a base aliada faz com que o PT eleja apenas um deputado federal.

*** Acrescenta que a “lógica diz que o partido contará apenas com a reeleição do deputado João Daniel (PT)”. Acha que “sem Márcio, o PT não faz nenhum”.

Márcio fortalece o Lulismo

A presença de Márcio Macedo em palanque ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD) pode reposicionar o ex-ministro como principal articulador do lulismo em Sergipe, enfraquecendo Rogério Carvalho.

*** O governador Fábio Mitidieri, por sua vez, pode se consolidar como um governador com trânsito nacional, o que fortalece sua influência dentro do PSD.

Estância com André

O prefeito de Estância, André Graça, o vice-prefeito Cristiano Freire, e 13 vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Pedro Kaique, apoiam André Moura para o Senado.

*** O ex-prefeito Gilson Andrade e o pré-candidato a primeiro suplente, Ricardo Vasconcellos, também participaram do evento.

*** O apoio a André Moura é porque ele já enviou mais de R$ 30 milhões a Estância e viabilizou um centro de nefrologia. Também pelo alinhamento com Fábio Mitidieri.

Jeferson exalta concursos

O presidente da Assembleia, Jeferson Andrade (PSD), afirmou que o atual governo de Sergipe, sob gestão de Fábio Mitidieri (PSD), bateu recorde na realização de concursos em menos de três anos.

*** Segundo o deputado, que tem seu nome posto para vice, mais de 20 concursos foram realizados ou estão em andamento desde o início de 2023.

*** Para Jeferson, a medida demonstra compromisso com a eficiência, rejuvenesce o quadro de servidores e melhora o atendimento à população.

Heleno no Republicanos

Heleno Silva, pré-candidato a deputado federal, disse ontem que não “trocará o Republicanos pelo União Brasil”. E acrescentou: “isso não está em pauta”.

*** Admitiu que se for constatado que o Republicanos não elege dois pra a Câmara Federal terá que discutir isso com o presidente nacional, Marcos Pereira.

*** – Sou um dos fundadores do Republicanos e ninguém está autorizado a falar sobre minha saída do partido, disse.

Pergunta que não cabe

A pergunta a André Moura, se ele pode deixar de disputar o Senado para ser vice, é feita por quem não conhece o ex-deputado federal.

*** Está definido que André disputa o Senado e pronto! Ele sempre diz isso e o governador Mitidieri já confirmou.

*** O nome para vice-governador também já está definido: deputado estadual Jeferson Andrade, presidente da Alese.

Fake News no ar

A informação de que o deputado Rodrigo Valadares pode recuar e disputar a reeleição à Câmara dos Deputados, feita por um radialista, é fake news.

*** “Isso é uma loucura”, reagiu Rodrigo Valadares e acrescentou: “lógico que é mentira”.

*** E disse mais: “sou candidatíssimo ao Senado e com o comando do PL conosco, nossa pré-candidatura se torna ainda mais forte”.

Federação acumula baixas

Ainda em processo de consolidação no TSE, a federação entre União Brasil e PP, batizada de União Progressista, acumula baixas e conflitos que ameaçam sua viabilidade antes mesmo da formalização.

*** A promessa de unir as duas legenda para ampliar o espaço da direita no Congresso e construir um palanque robusto para 2026 transformou-se em um mosaico de disputas regionais, desfiliações e desconfiança entre dirigentes.

Feia essa briga na Prefeitura

O desabafo é de um experiente político, que já se elegeu para todos os cargos por Sergipe: “Feio esta briga na Prefeitura. Só vive em crise”.

*** E mais: “essa Emília está desorientada. Tenho certeza que por trás está o Edvan Amorim”.

*** – Não quer ninguém por perto para ficar sabendo das trapaças na Prefeitura, e agora tendo como aliado o atual marido da Prefeita.

Síndrome do holofote

Já um deputado federal admitiu que o problema entre a prefeita Emília Corrêa (PL) e o seu vice Ricardo Marques (Cidadania) se caracteriza pela “síndrome do holofote”.

*** Diz que os dois – Emília e Ricardo – são evangélicos e deveriam agir com muito maior humildade para as eleições estaduais de 2026.

*** Sugere que Emília dispute a reeleição em 2028 e se habilite ao Governo em 2030, enquanto Ricardo Marques poderia “baixar a bola e disputar vaga na Assembleia”.

Fernandinho é candidato

Ex-prefeito de Muribeca, Fernandinho Franco, mantém sua pré-candidatura a deputado estadual, depois de avaliar bem o momento político.

*** Fernandinho Franco aceitou o convite do vice-governador Zezinho Sobral para ser candidato e já está em ação construindo a sua pré-candidatura.

Para curtir réveillon

Rodrigo Valadares ironiza a informação de que o presidente da República, Lula da Silva, e a primeira dama, Janja, já estão arrumando a casa para o réveillon.

*** – Vamos trabalhar pessoal! Afinal, o casal precisa continuar curtindo a vida com o nosso dinheiro! – Disse Rodrigo.

Redação a livre escolha

Temas da redação do Enem deveriam ser de livre escolha dos candidatos, desde que cumprissem rigorosamente as regras impostas pela coordenação do Exame.

*** O tema livre sairia do conhecimento de cada um dos concorrentes, inclusive dentro de sua convivência, conhecimento e intimidade com que redige a matéria.

Ricardo e Valmir

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) almoçou ontem com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho e o deputado estadual Marcos Oliveira.

*** – Conversamos sobre política, desenvolvimento do Estado e da necessidade de união da oposição para as eleições de 2026.

*** Ricardo está cada vez mais próximo de Valmir e pode ser indicado por ele para o Governo. O Cidadania está se ligando ao Podemos, PL e ao PSD.

Taxista e passageiros

Um taxista disse que só vai trabalhar durante o pré-caju no horário de retorno de quem vai à prévia e retorna para casa. Mas adverte: não transporta homens ou mulheres bêbados.

*** Razão: os homens bagunçam e as mulheres “nos acusam de assédio sexual”.

*** O taxista disse que está na hora de levar o Pré-Caju para a ‘José Sarney’ “porque na orla de Atalaia já prejudica moradores e hotéis”.