Apoio a André para o Senado

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O encontro de sexta-feira do governador Fábio Mitidieri (PSD) com um imenso e buliçoso grupo de políticos de todos os partidos e pensamentos variados, deu maior vida à abertura do Arraiá do Povo, na orla da Atalaia. Foi uma festa que mexeu com a outra. Teoricamente todos pensam absolutamente iguais e têm posição definida em relação ao apoio ao Governo.

Claro que nenhum deles tem posição diferente, mas não concorda com algumas decisões em termos de futuro eleitoral. Não se pode negar que o estilo aconchegante de Mitidieri atrai aliados e forma um bloco praticamente unânime nas decisões a serem tomadas, desde que anunciadas por ele.

Assim, está absolutamente decidido: ”André Moura – que estranhamente não fala na deputada federal Yandré Moura – e não tem mais o que se reclamar”. Os demais membros da chapa serão conhecidos o mais breve possível, como o outro nome ao Senado, os deputados estaduais e federais. Esses ficam para o fim da festa.

Entretanto, a maioria dos integrantes do bloco, sabe que pré-candidato André Moura não consegue a força que tem em cidades do interior, na Capital. Aracaju é “meia assim…” com ele e não demonstra alegria com todo seu histórico político. Entretanto, nos municípios em todas as regiões o nome de André abafa e “explode nas pesquisas”, o que o coloca em vantagem na disputa. Entretanto quando no meio da festa pessoas anunciavam que ele seria o candidato ao Senado, “algumas fogueiras alastravam o fogo e outras se apagavam”. Faz parte do conflito entre preferências…

Compromisso com André

Ontem à noite, ao Faxaju Online, o governador Fábio Mitidieri: “tenho esse compromisso com André Moura e sempre externei isso”.

*** – Quanto ao restante da chapa, penso que em 2026 é o momento mais propício para definirmos, disse Fábio Mitidieri.

Dificuldade na candidatura

O candidato a senador só tem chance de eleição se compor uma chapa que tenha um nome disputando o Governo.

*** É o caso de Rogério Carvalho (PT), que disputa a reeleição a Senado, mas não tem uma chapa completa que o apoie e está preocupado.

*** Até o momento ele não teve êxito ao tentar se aproximar do governador Fábio Mitidieri e nem do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL).

Lembram Candisse

Tem membro do PT, diretamente ligado a Rogério Carvalho, que defende o lançamento de um nome a governador, para oferecer sustentação à candidatura de Rogério ao Senado.

*** Nesse caso, Candisse disputaria o Governo em 2026 e a Prefeitura em 2028.

*** A informação, de membros do PT, é que Candisse não vai disputar as eleições em razão de ter se desligado do senador Rogério Carvalho (não confirmado).

Trabalho de construção

O senador Alessandro Vieira (MDB) disse ontem que continua o seu trabalho de construção para as eleições de 2026, “mas sem deixar o foco no trabalho do mandato”.

*** Acrescentou: “Como disse diversas vezes, a montagem da chapa governista é feita pelo governador. Já declarei meu apoio à reeleição de Fábio, entendo que o trabalho feito justifica a renovação do mandato”.

*** E mais: “também já confirmei que serei candidato à reeleição para o Senado, junto com chapas competitivas para a Alese e Câmara Federal”.

Batalha é federal

O ex-prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha, é candidato a deputado federal. Sexta-feira passada ao lado do filho, Neto Batalha, esteve em com o governador Fábio Mitidieri e comunicou a sua decisão.

*** Batalha foi prefeito de São Cristóvão, por dois mandatos e se afastou da política por alguns anos. Agora retorna para tentar uma vaga na Câmara Federal.

Nome de Adailton

O nome do ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, tem o apoio do deputado federal Thiago de Joaldo ao Senado Federal. O prefeito Francisquinho tem intenção de lançá-lo, mesmo com o PL se mostrando contra.

*** Thiago é candidato a governador e está confiante. Francisquinho também deseja o Governo, mas tem dificuldade jurídica para disputá-lo.

Apoio a André

O ex-deputado federal André Moura (UB) deixa claro que é candidato a senador e tem o apoio do governador Fábio Mitidieri: “estaria em sua chapa para 2026”.

*** Mitidieri teria “batido o martelo” sobre o apoio no programa de Focca, ontem, na TV-Atalaia.

*** Deixou isso também muito claro na abertura dos festejos juninos…

Márcio acaba

O ministro Márcio Macedo (PT) já tirou o “cavalo da chuva” em relação a ser candidato em 2026. Sequer disputa vaga na Câmara Federal.

*** O presidente Lula prefere sua atuação como tesoureiro do PT durante a campanha eleitoral.

Censura às redes

O STF vai retomar o julgamento que deve estabelecer a censura prévia no Brasil.

*** Os ministros já adiantaram como vai funcionar: se uma publicação for considerada “desinformação”, as plataformas serão obrigadas a apagá-la imediatamente.

*** E quem vai dizer o que é “desinformação”? Um órgão do governo.

Alessandro se afasta

Durante 15 dias, a partir de 14 de maio, o senador Alessandro Vieira esteve afastado das atividades parlamentares por 15 dias, para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração.

*** Neste período a equipe do mandato estará disponível em Brasília e em Sergipe para dar andamento às demandas da população. Alessandro já está retornando…

Márcio e o Bolsa

O ministro Márcio Macedo (PT) deixe que um estudo publicado na revista “The Lancet Public Health”, na última semana, comprovou aquilo que vemos na prática: o Bolsa Família transforma a vida das pessoas.

*** Além de combater a pobreza, o programa tem efeitos diretos na saúde da população brasileira. O estudo indicou a excepcional consistência e resiliência do programa, indicando que ele possui um desenho que foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo.

PL em todas as vagas

Perguntado se o PL fica mesmo com o governador Fábio Mitidieri ou lança candidato tendo Eduardo Amorim disputando o Senado.

*** Edvan Amorim respondeu rápido: ”O PL terá candidato a todas as vagas em 2026”.