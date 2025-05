Apoio intrincado e sem crédito

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O sentimento político ideológico em Sergipe vem demonstrando incoerência de posição, que não faz o menor sentido. Mas cabe na loucura de um novo período político, que não tem fundamento, mas expõe até impossibilidade. Ontem, o ágil repórter político Focca, publicou a informação de que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho iria apoiar o ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), para disputar o Governo de Sergipe. Não houve muita repercussão em razão do tipo fake news que deixou passar a informação, tanto que nenhum político, inclusive ligado a Francisquinho, acreditou na quase impossível façanha, mesmo em uma estrutura que não dá para mistura tão maluca.

Edvaldo Nogueira reagiu: “não converso com Valmir de Francisquinho há anos e jamais toparia uma peça dessas”. Deixou bem claro que é candidato a senador e que apoia a reeleição do governador Fábio Mitidieri em 2026. Fábio e Edvaldo, inclusive, são aliados há anos e em 2024 ficou claro o bom relacionamento político dos dois, quando Fábio apoiou o candidato de Edvaldo Nogueira a prefeito. O presidente do PL, Edvan Amorim também disse que nunca haverá essa possibilidade de Francisquinho apoiar Edvaldo a governador, considerando impossível uma composição.

Bom, a política está deixando alucinados candidatos e eleitores.

Eduardo Leite

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, oficializou sexta-feira, sua filiação ao PSD após 24 anos no PSDB.

*** Em entrevista à imprensa, ele disse acreditar que pode contribuir mais efetivamente dentro do PSD e minimizou a aliança da legenda com o governo Lula.

*** Para o governador, se uma candidatura alternativa prosperar, o PSD pode discutir a saída dos ministérios — mas afirmou que essa decisão cabe ao presidente da legenda, Gilberto Kassab. Eduardo é nome do partido a presidente.

Entrevista de Luciano

Em entrevista, o empresário Luciano Barreto quebra o silêncio após boato de influência no discurso do vereador Ricardo Vasconcelos, sobre obras paralisadas em Aracaju.

*** – Eu não preciso de porta voz. Então, em respeito ao Ricardo Vasconcelos, em respeito à atividade política e à qualquer assunto que me envolva pessoalmente, ou à construtora que eu sou presidente (Celi), sou o responsável e cada um que me telefone.

Deixar o PL

*** O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho está prestes a deixar o PL e vai se filiar a outro partido. Pode disputar o Governo.

*** Membros do PL desmentiram decisivamente essa informação e disseram que Francisquinho sequer fala em deixar o PL.

Sobre Adailton

O ex-prefeito Adailton, de Itabaiana, será candidato ao Senado no lugar do deputado federal Ícaro de Valmir (PL), em razão da idade do parlamentar, que tem apenas 24 anos.

O ex-prefeito Adailton disse ainda que pode ser candidato a senador caso aconteça alguma reversão e se essa for a vontade da maioria do PL.

Já o presidente regional do PL, Edvan Amorim, disse que terá reunião com a Direção Nacional do PL, em Brasília, para decidir candidaturas em Itabaiana. Mesmo assim disse que o seu irmão, Eduardo Amorim será candidato ao Senado.

Fábio e Jeferson

O governador Fábio Mitidieri e o presidente da Assembleia Jeferson Andrade estiveram nos Estados Unidos e em nenhum momento conversaram sobre sucessão estadual.

*** Um deputado disse que nesse assunto os dois não falam “porque é linguagem vencida e está tudo decidido”.

*** – A chapa majoritária de 2026 não é mais assunto a falar…

Senadores em disputa

Quatro nomes são vistos como fortes para o Senado, ao lado do governador Fábio Mitidieri: André Moura, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Rodrigo Valadares.

*** Um detalhe: tem ainda Eduardo Amorim que, junto a Rodrigo, estão mais próximos ao bolsonarismo.

*** Já Edvaldo Nogueira é um nome ao Senado que ainda deixa dúvida…

Alok em Itabaiana

De uma jovem Itabaianense: Luciano foi quatro vezes prefeito, mas não tinha liga para trazer um cantor do porte do DJ Alok.

No trabalho atual de segunda edição, Alok encanta a multidão com um caminhão expondo símbolos de Itabaiana e cometendo uma surpresa: vestiu a camisa do Itabaiana, fotografou com ela para 1,6 milhões de pessoas e disse que era do time.

Sérgio e Rogério

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis disse neste final de semana, que apoia para valer o senador Rogério Carvalho (PT) à reeleição em 2026.

*** Sérgio acrescentou que acompanhará Rogério em todas as cidade de Sergipe, nas eleições do próximo ano.

Márcio na Tesouraria

Problemas no PT: dificilmente o ministro Márcio Macedo será candidato ao Senado no próximo ano. Ele continua afastado.

*** Tudo indica que Márcio continuará à frente da tesouraria de Campanha. Lula tem muita confiança nele.