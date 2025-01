As ameaças de Trump

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O ex-presidente Jair Bolsonaro – a direita radical como um todo – está comemorando efusivamente a posse do presidente Trump nos Estados Unidos. Outros países de direita radical também soltaram bons e ilustrados foguetões pelo retorno de um homem como Trump ao comando dos EUA e por suas ameaças veladas às nações que têm sistema progressista. Não é o caso da América Latina, mas Trump jogou os países membros do continente para distante: “Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós”, respondeu Trump ao ser questionado como seria a relação da nova administração com o Brasil e os demais países latino-americanos.

Trump também prometeu taxar os países do Brics, bloco comercial do qual o Brasil faz parte, se o projeto de reduzir o papel do dólar no comércio exterior avança. “Não há como fazer isso, vão desistir”, afirmou.“Acho que (os países do Brics) estão procurando prejudicar os Estados Unidos; e, se fizerem isso, não ficarão felizes com o que vai acontecer”, continuou. “Não fazemos nenhum bom acordo. Temos um déficit com quase todos”.

Em todos esses pontos o Trump faz ameaças econômicas ao Brasil.

Desmente demissão

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) confirmou ontem encontro com o governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre o ex-candidato a prefeito Luiz Roberto e a decisão é que ele fica na Sedurbi.

*** Edvaldo disse que no início o seu nome foi cogitado, mas permaneceu Roberto que fez um bom trabalho à frente da Pasta.

Não fala em candidatura

Até o momento Edvaldo Nogueira está em silêncio sobre sua candidatura em 2026 e não pretende discutir agora, porque prefere esperar pelo que vai acontecer no período.

*** A tendência é um mandato com o bloco, mas sem pressa para não criar problemas.

*** Segundo Edvaldo até o governador Fábio Mitidieri vai deixar para o final do ano o anúncio da sua própria reeleição. Não recuam e dizem que ele vai.

Só Deus sabe

Um detalhe: o governador de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL) tem impedimento para disputar o Governo em 2026. Todos sabem…

*** Entretanto, seus aliados não recuam e dizem, com plena convicção, de que Valmir vai disputar o Governo em 2026.

*** Já Valmir não diz isso com plena convicção: “isso de disputar em 2026, só Deus sabe”.

Valadares conversa

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) estava ontem em Propriá e será candidato em 2026 pelo Solidariedade, mas ainda não esta definido se será a estadual ou federal.

Valadares diz que está conversando muito, mas vai depender do partido e dos aliados para definir uma candidatura que lhe seja favorável.

PT trabalha bloco

O Partidos dos Trabalhadores em Sergipe está trabalhando para fazer novos composições e manter a federação com os partidos. Está certo que o deputado federal João Daniel tentará a reeleição.

*** O senador Rogério Carvalho também está trabalhando para a sessão do PED, que deve escolher os nomes do PT para o bloco.

*** Um detalhe: Rogério pode ser candidato à reeleição ou à governador…

Marcos disputa

O secretário do Turismo, Marcos Franco (MDB) está decidido: será candidato a deputado federal pelo seu partido e já vem conversando muito.

*** Marcos tem dialogado com o presidente regional do partido, senador Alessandro Vieira, e com o governador Fábio Mitidieri sobre o assunto.

Questão do lixo

Está uma confusão, a tentativa da Agressão da Torre terminou atrapalhando tudo e naturalmente o tiro saiu pela culatra.

*** Circula a informação de que há mais de mil avisos prévios para os trabalhadores da empresa o que pega a população e funcionários de surpresa.

Incluir Terreiro

MPF pede que Emília Corrêa (PL) inclua comunidades de terreiro nas celebrações dos 170 anos de Aracaju.

*** Ofício encaminhado à prefeitura também é assinado por promotor do MP estadual. Gestão Edvaldo Nogueira, deixou as comunidades à margem das festividades (Wendal Carmo).

Prejuízo com Pix

Golpes financeiros com o Pix vão gerar prejuízo anual de até R$ 11 bilhões (US$ 1,937 bilhão) para bancos e consumidores brasileiros nos próximos três anos.

*** A projeção foi divulgada ontem pela empresa de pagamentos em tempo real ACI Worldwide, em relatório produzido com a consultoria GlobalData.

Processo vazio

O ex-deputado federal Bosco Costa, quando presidente do Detran, há 14 anos, respondeu a um processo e teve busca e apreensão em sua casa.

*** Ontem, 21 de janeiro, 14 anos depois, recebeu comunicado oficial da Justiça que não fora encontrado nada no processo de busca e apreensão. E agora?