As decisões partidárias

As avaliações de políticos experientes para este segundo turno, só se pode fazer na última semana às vésperas das eleições. Não será mais por programas de televisão ou por publicidades bem boladas nas redes da Internet. O que vale a partir de agora são as boas – e atraentes conversas – para convencer que blocos adversários levem os seus integrantes a votarem contra quem apoiou no primeiro turno. Pelos contatos que estão ocorrendo, principalmente em salas discretas, há possibilidade de reviravolta, e assim anima o grupo liderado pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Mas também há avaliações de que Emília levará para ela alguns eleitores insatisfeitos com o bloco adversário.

A perspectiva atual, por parte do grupo que apoia Luiz Roberto, se todos os partidos que inicialmente estiveram com ele antes da pré-campanha do primeiro turno, e se retomarem o apoio anterior, evidente que haverá uma mudança nas avaliações que estão sendo feitas, principalmente se o União Brasil aderir ao PDT. As especulações, entretanto, é que isso não está tão difícil, porque amanhã (sexta-feira) a cúpula do partido vai liberar todos os eleitores de Yandra, para votar em que for do seu bom gosto. O PT também fará isso, e mudará a história emiliana.

Intensidade de conversas

Sobre a intensidade de conversas, recebo a informação de que o governador Mitidieri e André Moura conversaram duas vezes sobre uma nova composição.

*** Não houve nenhuma decisão, que ficará para amanhã.

*** Na sexta-feira será batido o martelo: O União Brasil vai liberar seu pessoal a votar em quem quiser. As pancadas durante as carreatas levaram a essa posição.

Grupo está se dedicando

O governador Fábio Mitidieri disse que “cada turno é uma nova eleição. Esta é uma semana onde todo grupo está se dedicando a isso”.

*** E acrescenta: “o jogo zera e vamos fortalecer Luiz”, disse.

Sobre Isac e Rogério

Sobre o vereador Isac:, Mitidieri diz ainda que quando o vereador “Isac tenta jogar com a sociedade, busca a jogar a população contra ele”.

*** Segundo Mitidieri, sua conversa com os vereadores é contínua. “Tenho uma relação muito boa com eles”.

*** Fábio Mitidieri disse também que “não tenho conversa com o senador Rogério Carvalho. O PT é uma coisa e Rogério é outra”.

Reuniões na sexta-feira

A maioria dos partidos que disputou o primeiro turno tem agendado reunião para amanhã – sexta-feira – com o objetivo de analisar o pleito e tomar decisões.

*** O momento é de tentar conquistar adversários que tenham a mesma estrutura política e pensamento ideológico.

Aguardem 2026

Segurem essa informação: em 2026 haverá novidades sobre as eleições a senador e a vice-governador. Fábio Mitidieri disputa a reeleição.

*** Têm nomes se apresentando e que pode ou não disputar o Governo do estado…

PL reclama

“A falta da proximidade de Bolsonaro com o PL acabou dificultando as estratégias em algumas regiões”, disse o presidente nacional Waldemar da Costa Neto.

*** Outro fator que limitou o voto ao PL foi o bloqueio de dirigentes da extrema direita à rede X, aplicativo bastante utilizado pelos fascistas.

Sobre Bolsonaro

Segundo a jornalista Clara Angélica, o “Psol orienta militância para votar 12 e não apoiar a candidata do PL de Bolsonaro”.

*** Em Aracaju o ex-presidente Bolsonaro apoiou diretamente apenas uma candidata a vereadora, que foi eleita e bem votada.

PT fica com Luiz

O Partido dos Trabalhadores faz reunião hoje pela manha, para decidir a posição do partido em relação a segundo turno.

*** Já há uma decisão, segundo informou membro importante do partido: O PT fecha apoio ao candidato do PDT, Luiz Roberto.

Emília Conversa

A vereadora Emília Corrêa tem conversado com lideranças partidárias, mas até o momento não conseguiu fechar com nenhuma delas.

*** Certamente manterá o mesmo bloco e tem candidatos que não conseguiram eleger-se que não têm dúvida de que ela pode ser eleita.

Emília pode manter posição?

Na avaliação de um técnico em pesquisas eleitoral, a vereadora Emília Corrêa pode manter a sua mesma posição do primeiro turno e ser a prefeita de Aracaju.

*** Lembrou que ela fez isso durante toda a campanha.

*** Admitiu, entretanto, que seus adversários podem superá-la no segundo turno, em razão da unidade dos partidos que votaram contra ela. Mas isso “não será fácil para ninguém”.