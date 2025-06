As definições para 2026

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Pré-candidato ao Senado, com apoio do governador Fábio Mitidieri, o ex-deputado federal André Moura (União Brasil) o tem acompanhado por todo o dia durante a semana. André esbanja saúde principalmente nos períodos de campanha e ontem participou de todas as atividades promovidas pelo Governo do Estado. Foi o dia todo, que só terminou na madrugada deste sábado, também ao lado de Fábio, quando participou do show da Vila do Forró, dançando sempre junto à população. Esse é um período incansável para André, porque na segunda-feira, pela manhã, tem que chegar cedo na Secretaria do Governo do Rio de Janeiro, onde cuida da pasta em um longo expediente, que invade à noite.

O lançamento da candidatura de André Moura ao Senado, fez com que a oposição arrumasse os seus trecos e definisse o grupo que vai disputar o Governo do Estado e o Senado. Até o momento, o deputado federal Thiago de Joaldo é definido a governador, mas pode haver mudanças. Se o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, resolver todos os problemas jurídicos que o impedem a disputa o Governo, Joaldo deixa de ser candidato e o apoia sem problemas. De qualquer forma a oposição começa a traçar o seu rumo e já tem definida a candidatura de Eduardo Amorim ao Senado.

Percebe-se que o pleito de 2026 começa a se definir, embora ainda esteja muito distante de sua realização e muitas coisas podem acontecer.

Coluna pede desculpas

Plenário lamenta a publicação que fez na terça-feira passada, falando que a ex-candidata a prefeita pelo PT, Candisse Carvalho, teria se desligado do marido, senador Rogério Carvalho (ambos do PT), e que por isso ela não disputaria a eleição.

*** Trata-se de fake news que atinge um casal que mantém a boa relação, sem que haja qualquer alteração no relacionamento. Plenário errou e pede desculpas ao casal.

Grupo é forte

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que “nosso grupo é forte, unido e trabalhador”.

*** Temos excelente avaliação da gestão e estamos prontos para debater, no momento devido, as ações do governo e o futuro de Sergipe.

Márcio Macedo

O ministro Márcio Macedo (PT) surpreendeu ontem ao anunciar, com absoluta certeza, que é candidato ao Senado Federal: “mas antes tenho que conversar com o presidente Lula e com meu partido, porque não sou carreira solo”.

*** – São duas vagas e não impeço o lugar de ninguém, disse o ministro.

O medo do povo

A decisão da prefeita Emília Corrêa (PL) para comprar um carro blindado foi por medo de ser morta por algum dos habitantes de Aracaju.

*** E o primeiro que faz isso em todo o Estado.

*** De qualquer forma há temor de Emília, quanto a sofrer ataques, tanto que o seu secretário de Segurança, André David, disse que quem chegasse próximo à prefeita ele matava.

Disputa eleição

O delegado André David, inclusive, é do Republicanos e esteve bem nas eleições de 2022 para deputado federal, conquistando a primeira suplência.

*** Atentem: André David se prepara para voltar a disputar o mandato nas eleições do próximo ano.

Um sai perdendo

O senador Rogério Carvalho (PT) admite que não dá para um candidato que disputa mandato majoritário eleger outro companheiro de partido.

*** – É um por partido que compõe o time, disse.

*** E continuou: “então não dá par ter dois candidatos majoritários no bloco, porque um deles sairá perdendo”, admitiu.

Joaldo pode votar em Valmir

A oposição está se reorganizando em Sergipe, através do grupo liderado pelo deputado federal Thiago de Joaldo, que teoricamente é o candidato a governador.

*** Thiago, entretanto tem humildade: “disse que retira a candidatura se Francisquinho for candidato a governador em 2026 e vota nele”.

*** Para isso, Francisquinho terá que resolver problemas jurídicos que dificulta sua candidatura.

Thiago organiza

Thiago, inclusive, organiza a oposição, deu rumo à reunião do bloco e pediu à prefeita Emília e ao presidente do PL, Edvan Amorim, que cessassem com a briga com o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania).

*** Lembrou que Ricardo vai disputar as eleições de 2026 para deputado federal e que é um bom nome, o que necessita de entendimento dos partidos de oposição.

Edvaldo é candidato

Segundo informação de um dos membros do PDT, ontem, o ex-prefeito Edvaldo Nogueira será candidato ao Senado pelo bloco liderado pelo governador Fábio Mitidieri.

*** Edvaldo teria dito que cada grupo político lança dois nomes e ele será um deles no bloco liderado pelo governador.

Condições análogas

Idosa de 66 anos é resgatada em condições análogas à escravidão em Aracaju.

*** Vítima realizava afazeres domésticos para casal há 40 anos, sem direito a salário, férias e descanso semanal. (Wendal Carmo).

Segue junto

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que vai seguir a orientação do presidente Lula (PT) em termos de decisão política.

*** Deixou bem claro: “para onde ele for eu estarei junto”.

Rodrigo e pergunta

Deputado Rodrigo Valadares diz: “Lula e Janja trabalharam muito hoje?” E pergunta: “Alguém tem que bancar o luxo deles”!

Referia-se a foto dos dois se beijando na boca, em uma das praças de Paris, publicada no jornal “Razão”.