As demissões e o retorno

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O fato da prefeita Emília Corrêa (PL) publicar ato de demissão de todos os funcionários do sistema de Cargo de Comissão (CC) está politicamente correto. Lógico que atinge grande parte de quem prestou serviço ao Governo anterior, que fez campanha eleitoral contra ela e incluiu esses servidores nas carreatas e manifestações contra ela. Teve quem não se envolvesse, mas teoricamente o pensamento é de que quem esteve do lado de lá ontem, dificilmente permanece onde estar hoje. Evidentemente que esse ato cheira como uma atitude de extrema seriedade – e é – mas por lei o Governo que assume é obrigado a fazer uma limpeza ampla no secretariado e colocar manter apenas os que são permanentes, hoje insuficientes para resolver a situação administrativa dos municípios.

Entretanto, dentro de mais poucos dias, a Prefeitura terá que preencher os cargos vazios e fazer novos contratos com pessoas que estiveram em seu bloco nas ruas de Aracaju, principalmente parentes e políticos que podem influenciar na atual administração. Geralmente são nomeados aqueles que têm parentes com peso em determinados movimentos que podem influenciar nas necessidades administrativas. Têm também os apresentados por políticos, amigos, ex-colegas e familiares. Não está errado, isso faz parte da regra que se pratica nas administrações e dão segurança para disputas de novas eleições e caracteriza o que se vê na política o aproveitamento de cargos adquiridos através da ação no período eleitoral. O mais honesto queria submeter todos a um concurso – como prometeu Emília – mas isso poderia frustrar expectativas daqueles que foram as ruas, seguraram bandeira, se extravasaram no período de campanha e terminam ficam distante dos objetivos que os levaram a esse trabalho intenso. E tem mais: alguns servidores do Governo anterior, com boa penetração no atual, se mantêm na posição de sempre, geralmente com um bom salário. A política de situação e oposição, mas não mudam o estilo técnico para facilitar a vida de amigos e aliados.

Agora se Emília fizesse um concurso sério, realmente mudava a velha história.

Contra o 8 de Janeiro

O PT fax manifestação hoje, data que se completa o segundo ano da invasão do Planalto pelos bolsonaristas. A organização é da Cut, que volta a aparecer.

*** Em Brasília será realizado um “abraçaço” de partidos da esquerda e direita, para contestar a manifestação.

Educação em Socorro

Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, participam hoje do lançamento da Campanha de Matrícula de 2025 da Rede Estadual de Educação.

*** Na solenidade, prevista para as 7h30, no Colégio Estadual João Batista Nascimento, no conjunto Marcos Freire II, em Socorro, o governador vai lançar um novo programa voltado para a alimentação escolar, além de ações para o ano letivo 2025.

Contato com o povão

Um analista político acha que André Moura (União Brasil) tem que ter mais contato com o povão e não só trabalhar na base de lideranças.

*** E mais: Yandra não anda nos Interiores desde a eleição de Governo de 2022.

*** Acha que André Moura tem que visitar mais os Interiores e principalmente está com o povão.

*** Para ele, “hoje quem decide uma eleição é a massa e principalmente aqueles que não participam de Gestões”.

Licitação do Transporte

O deputado Paulo Júnior (PV) se manifestou publicamente a favor da licitação de transporte público da Grande Aracaju e pontuou que o anúncio feito pela Prefeitura de Aracaju, de suspensão do processo licitatório, precisa ser legitimado pelo Consórcio do Transporte Metropolitano.

*** Paulo Júnior diz que “qualquer alteração no contrato já assinado passa por decisão conjunta dos membros do Consórcio, autarquia instituída legalmente, e que tem na Assembleia Legislativa de Sergipe órgão fiscalizador”.

Emília determinou

Na realidade, Emília Corrêa determinou a anulação da licitação dos transportes, depois que ela foi anulada por ação do TCE e Ministério Público.

*** Emília já conversou com empresários e até com o governador Fábio Mitidieri sobre a anulação. Fábio Mitidieri foi claro e disse à Emília: “O que você decidir, não vou desfazer”.

*** Mitidieri disse que alguns prefeitos do interior estão reclamando sobre a licitação, alegando falta de recursos.

União do Bloco

O governador Fábio Mitidieri e o ex-governador Belivaldo Chagas estão se recompondo politicamente e vão manter o grupo unido para 2026.

*** O bloco retornará à unidade de 2024, inclusive com a presença de André Moura, que pensa em disputar o Senado. Não haverá problemas

*** Conversaram ontem e Belivaldo disse que os dois nunca estiveram desunidos. “apenas algumas feridas abertas em tempo de campanha”.

Esforço da Alese

O deputado Jeferson Andrade, presidente de Alese, admitiu que as ações do seu mandato, assim como dos demais deputados estaduais, estão alicerçadas no tripé: defesa do desenvolvimento socioeconômico de Sergipe, promoção da cidadania e fortalecimento da democracia e da identidade sergipana.

*** Jeferson destacou também entre as ações positivas de 2024, os esforços para manter a harmonia entre os poderes constituídos e contribuir para a governabilidade. (Cláudio Nunes).

Transporte é tema

A prefeita Emília Corrêa toma medidas para garantir maior fluidez no trânsito e diz que também “remanejamos para ônibus que passarão a ser preferenciais durante os horários de picos”.

*** A expectativa é que a SMTT divulgue essas mudanças já em fevereiro.

*** Emília diz que “estamos trabalhando para garantir um transporte mais eficiente”.

Convocação do PT

Aviso do Diretório do PT aos seus filiados em Sergipe: “Vistam camisas vermelhas e levem bandeiras do PT e dos movimentos sociais e sindicatos que militam para o Ato pela Democracia e por Diretos, que acontece hoje no centro de Aracaju”.

*** “A concentração será a partir das 09h, na Praça General Valadão”.