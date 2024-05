As enchentes e as eleições

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Aumentaram as enchentes no Rio Grande do Sul e não há muito que fazer. É uma situação difícil, que mexe com o coração e com o nosso sentimento de solidariedade social. Ontem à tarde um morador do RS disse emocionado “É muito complicado. Muito, muito, muito. A gente chora junto, a gente se abraça, tenta entender o fenômeno da natureza, mas não consegue compreender. A gente diz que a única pessoa que está dando força para nós é Deus e mais ninguém”. E é verdade! Independente de quem seja o governador ou o presidente da República o estrago feito no Rio Grande do Sul será muito difícil de consertá-lo, porque mexeu com toda a estrutura física e social, cuja maior gravidade só se poderá fazer uma avaliação quando as água baixarem. A impressão clara é que se tem de reconstruir todo o Estado físico, porque está claro que não dar para ordenar tudo o que foi destruído.

O complicado é o comentarista político, que participa através dos meios eletrônicos, não poderem dar sua parcela de trabalho pela comunidade, e ter que avaliar a política municipal da sua cidade – o que é natural – e relatar o que está acontecendo entre o movimento, ainda inexpressivo e sem ânimo, de um eleitorado absolutamente frio com o pleito em seus municípios. Em Sergipe, por exemplo, aconteceu a composição do PT e PP para juntos tentarem eleger a deputada estadual Carminha Paiva à prefeita do município de Nossa Senhora do Socorro, que é a indicada do prefeito, Padre Inaldo, à frente do bloco dos Progressistas. E isso mostra para a maioria das cidades em todas as regiões que não existem mais implicações ideológicas que distanciem a direita da esquerda, porque a teoria revela que o importante é se ter um projeto social que, dentro de um regime democrático, não separe de forma radical as duas tendências, desde que objetivo é conduzir bem, com igualdade para todos, a insensatez ideológica.

Lógico que Socorro não será exemplo único. Para formação de chapas fortes e que possam disputar para ganhar, esquerda e direita vão se unir, para formação de tendências políticas que atendam a interesses da sociedade, sem a implantação de um sistema que não seja de liberdade e que pressione o povo a seguir orientações que fujam da democracia.

Hidrogênio Verde

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, disse ontem em Roterdã (Holanda) que “estamos buscando parceiros e investidores para que o Nordeste possa liderar esse processo de transição energética no País, já que nossa região possui matriz diversa de energia”.

*** Segundo Fábio, “em Sergipe já iniciamos tratativas sobre hidrogênio verde e colocamos o estado à disposição para poder fazer parte desse processo. Estamos confiantes que o estado tem condições de iniciar a transição”.

Composição em Socorro

O fato que fechou o movimento político da semana passada foi a composição do PT com o PP em Socorro, que monta o apoio à deputada Carminha Paiva (Republicanos) do bloco liderado pelo prefeito Padre Inaldo (PP).

*** O entendimento foi liderado pelo petista Klewerton Siqueira, que fortaleceu o bloco de Carminha e foi bem aceito pelos membros do PP. Klewerton não tinha chance de eleição a prefeito.

José Franco

O ex-prefeito José Franco, integrante do bloco liderado por Padre Inaldo, disse que foi um entendimento natural entre os dois partidos, que não fere o projeto ideológico da candidata Carminha Paiva, mas de fortalecimento da candidatura.

*** José Franco disse que se manterá no bloco, apoiará Carminha à prefeita, se dá politicamente muito bem com o prefeito Inaldo e vai trabalhar para valer.

Sobre o vice

José Franco acrescentou que Carminha manterá como vice o seu filho Manelito Franco, que pode se reeleger pela terceira vez.

*** Entretanto, há possibilidade de ser uma mulher indicada por ele.

Sem acordo para vice

Ontem pela manhã o petista Klewerton Siqueira disse que a composição sela um compromisso que já vinha sendo conversado com o Padre Inaldo há aproximadamente 30 dias.

*** Klewerton surpreendeu ao informar que não há compromisso em manter Manelito como vice, porque será uma nova estrutura a ser elaborada, com o objetivo de levar adiante uma nova administração.

Retorno de Jackson

O ex-prefeito Jackson Barreto voltou aos palanques. Foi na sexta-feira em Socorro, quando defendeu a composição do PT com o PP.

*** Um detalhe: Jackson apoia o candidato a vereador do bloco, Everton Souza, e está animado. Seu sobrinho Bira também é candidato a vereador e tem apoio da família.

Sobral em Capela

Rodrigo Sobral, pré-candidato em Capela, ratificou a força do agrupamento que conta com o apoio da sua líder maior, a prefeita Silvany Mamlak, de 04 ex-prefeitos, 62 pré-candidatos a vereador e de lideranças importantes, como o deputado estadual Cristiano Cavalcante e o ex-deputado federal André Moura.

**** Para Rodrigo, o mais importante nesta caminhada são as palavras de incentivo e apoio que tem recebido do povo capelense durante as caminhadas que tem feito por todos os povoados da cidade.

Cidadania reúne-se

Ontem o Cidadania fez uma reunião com os seus candidatos a vereador em Aracaju e discutiu toda a estratégia de campanha para eleger o maior numero possível de representantes á Câmara.

*** Cidadania tem um vereador, Ricardo Marques, muito cogitado para ser o vice de Emilia Correa (PL), mas nada foi decidido. Ricardo não esconde que está à disposição.

Ausência de Uezer

O bloco que coordena a candidatura de Emília Correa fez reunião ontem, no final da tarde, para discutir a formação da chapa e a estratégia da campanha.

*** O comentário foi à ausência total do coordenador de sempre da Emília, Uezer Mota, que sempre esteve ao seu lado.

*** Comentário: será que Emília e Uezer romperam e estão distantes um de outro?

Katarina ou Luis?

A deputada federal Katarina Macedo (PSD) cresce muito como candidata à prefeita de Aracaju, pelo grupo que integra a base aliada.

*** Ela quer disputar a Prefeitura e conta com a força do presidente nacional Gilberto Kassab (PSD) além de ser aliada próxima de Fábio Mitidieri (PSD).

*** Há quem diga que Luis Roberto seria mesmo o vice dela, mas muitos preferem Daniele Garcia (MDB).

Laércio silenciou

O presidente regional do PP em Sergipe, senador Laércio Oliveira, disse que ainda não se manifestou sobre a composição com o PT, feita na cidade de Nossa Senhora de Socorro.

*** Laércio, que está viajando, disse que o prefeito Padre Inaldo (PP) conversou com ele há 15 dias e o comunicou que estava tratando de uma composição com o PT.

*** – Preferi não dar opinião, disse.