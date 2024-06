As posições dos candidatos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Há muita discussão interna entre produtores de campanha, sobre a indicação dos vices e o crescimento dos candidatos a prefeito. Até o momento é absolutamente verdadeiro que não existe candidato a vice-prefeito e os nomes de prováveis escolhidos sairão durante entendimento sobre formação adotada no início da montagem de chapa – como foi o caso de Belivaldo Chagas e Yandra Moura – ou no final da campanha, depois de um novo entendimento sobre a dupla que disputa o mandato. Apesar da absoluta discrição dos contatos internos, todos acham que já estão definidos os nomes dos que disputam o segundo turno, incluindo seus candidatos. Mas nas conversas comuns em restaurantes e bares, sobressaem Yandra Moura e Emília Corrêa, mas ainda não em pesquisas qualitativas.

De qualquer forma, as siglas insistem que os seus candidatos lideram ou estão próximos de quem está à frente. Mas, quando avaliados fora das publicações nos órgãos de comunicação, aparecem em uma escala tão baixa que dificilmente seria vereador, mesmo que ainda não se sinta sua presença real entre o povo. Aliás, um fato vem ocorrendo, exceto os candidatos às Câmaras Municipais, aqueles que disputam as Prefeituras se afastaram do povo e aparecem apenas nas redes sociais, dentro de uma estrutura cinematográfica que acabam sendo desacreditados pelo eleitor mais simples e que gosta de “olhar no olho” de quem vai votar. Até o momento realmente só Belivaldo se pôs como vice, o restante declara que será majoritário, mesmo às vezes tendo apenas o nome para influenciar ao eleito.

Apesar do número de candidatos que este ano circula, ainda há muitas dúvidas sobre as decisões que feche a chapa, em razão de confusão existente quanto à possibilidade dos que têm condições de disputar o mandato, sem, a uma altura dessas, desmanche das dissidências internas ainda existentes nos partidos. É bom aguardar…

Oxigenação da máquina

O governo de Fábio Mitidieri se consolida como uma gestão comprometida com a oxigenação da máquina administrativa. Em 01 ano e 06 meses, 400 novos servidores foram admitidos e a gestão gerencia 18 concursos.

*** Desses concursos seis estão homologados: Sead (Secretaria de Estado da Administração); Cogerp (Coordenadoria Geral de Perícias); PG (Procuradoria Geral do Estado de Sergipe); Sefaz (auditor), Polícia Civil (agentes e escrivães) e Emdagro.

*** Oito estão em andamento e quatro ainda estão em vigência.

Homenagem aos Bispos

Terça-feira o Governo faz a entrega da nova sede do IpeSaude em Itabaiana, e o nome do prédio escolhido foi o de “Maria do Espírito Santo Lima”.

*** Ela é mãe do deputado estadual Luciano Bispo e, através dele, toda a família Bispo, que tem atuação política histórica naquela cidade, será homenageada.

*** A população de Itabaiana acha justa a homenagem, pelo trabalho que os Bispos fizeram pela cidade.

Pulos de Catracas

O Transporte público coletivo de Aracaju enfrenta um problema sério: mais de dois mil pulos de catracas registrados por dia.

*** O ato, considerado um crime previsto no Código Penal, consiste na violação direta dos termos de uso do serviço de transporte público.

*** Ao não pagar pela passagem, o passageiro está utilizando o serviço de forma indevida, o que equivale a um furto. A pena pode chegar a dois meses de detenção.

Valadares e conversas

O ex-deputados federal Valadares Filho (Solidariedade) teve uma conversa longa com o presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, ontem em Aracaju.

*** Valadares também se encontrou com o presidente do PV, Reinaldo Nunes, e tratou com os dois sobre o momento político.

*** Hoje o ex-deputado Valadares terá encontro com o presidente do PCdoB, Edvial Góes e o assunto será a sucessão em Aracaju.

Continua conversando

O ex-deputado federal Valadares Filho (Solidariedade) vai continuar conversando com lideranças de partidos de esquerda, sem esquecer de conversar com legendas que tenham posições mais liberais.

*** O objetivo realmente é chegar à Prefeitura de Aracaju para provocar mudanças políticas e acompanhar um processo de atuação favorável à sociedade.

Criticas a adversários

Um membro da organização de campanha da vereadora Emília Correa (PL) disse ontem que os seus aliados não devem se preocupar em fazer críticas grosseiras a adversários.

*** – nós temos certeza que Emília está no segundo turno e devemos nos preocupar com quem virá para disputar conosco. É bom não brigar com mais ninguém, disse.

Daniele cresce

A mesma fonte disse que a base aliada se mexe muito sobre o crescimento de Daniele Garcia (MDB), além dela mostrar experiências bem aceitas nas eleições ao Senado e á Prefeitura.

*** Uma das opções do grupo é fazer uma composição para que Luz Roberto seja vice da Daniele, que disputará a Prefeitura.

*** Mas isso nem Edvaldo Nogueira aceita e muito menos o Luiz Roberto, que também aumenta seus índices eleitorais para a Prefeitura.

Daniele com Luiz

Mas, nas conversas sobre vice, um dos analistas disse que já se sondou até convite para o vereador Fabiano Oliveira (PP), ser o vice de Emília Correa (PL), caso aconteça a estratégia de Daniele com Luiz.

*** O presidente do PP, senador Laércio Oliveira, reage na hora e diz que não existe a menor oportunidade disso acontecer. E acrescentou: “Fabiano Oliveira só será candidato a prefeito”.

*** Laércio confirmou que houve conversa entre ele e Emília sobre Fabiano ser o vice dela: “mas isso faz muito tempo e foi absolutamente descartado”.

Byron em Socorro

O vereador sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) é o novo cidadão socorrense. O título de cidadania pela Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, foi proposta pelo Chicão.

*** Byron, que foi surpreendido com o título enquanto acompanhava a esposa, Major Anne Bastos, que também foi homenageada, não conteve a emoção. “O dia de hoje estará marcado para sempre em minha vida”.

*** E mais: “esta homenagem vai além da pessoa física, ela representa a concretização de um sonho e o reconhecimento de uma trajetória que tem a cidade de Socorro também como base”, disse.

Sobre uso de banheiros

De Wendal Carmo no X – STF alega questões processuais e nega recurso sobre uso de banheiros por pessoas trans.

*** Ministros não chegaram a analisar o mérito do caso, que tramita na Corte desde 2015 (Carta Capital)