As questões para novo Governo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O movimento é grande sobre a nomeação de auxiliares para ocupar cargos nas novas administrações municipais. A preferência é para vereadores eleitos ou reeleitos, para comandantes de partidos e para políticos que sempre tiveram unidos aos novos eleitos. Isso começa a trazer problemas. Em Aracaju não há a mesma cordialidade entre partidos que ajudaram a eleger Emília, em razão do silêncio que acontece com alguns membros de partidos que a acompanharam e até se escoraram para que ele superasse os adversários. Emília pode até negar, mas o clima é de quem, na Câmara Municipal, não terá a mesma fidelidade dos aliados, embora pode conquistar alguns dos que votaram contra ela, e pode ser prejudicial ao projeto que pregou quando esteve no auge de sua campanha.

Também pode haver dificuldade na formação de composições para disputar as eleições do próximo ano. Muitos candidatos a estadual, federal, senador, governador e presidente. Cada qual com a sua preferência, o que pode provocar um clima hostil durante os dois anos, embora o governador Fábio Mitidieri continue fazendo o seu trabalho para ser conduzido a um novo mandato. Há poucos comentários de novas e favoráveis composições, mas também se tem certeza da satisfação do eleitor com o trabalho que vem sendo realizado por Fábio, sem qualquer denuncia que agride a dignidade administrativa, o que o coloca à frente de um ou outro nome que aparecem como possíveis adversários.

A partir de janeiro, a informação é de que Sergipe vai se fortalecer no setor industrial, comercial, de turismo, sem contar com a indústria e comércio e o reforço do petróleo. Atenção: tem bons nomes que no momento são adversários, que pensam em uma composição com o governador, exatamente para promover o crescimento do Estado. Ontem, entretanto, houve um singelo e proposital sinal de que pode haver dor de cabeça, sem que isso breque a ascensão do atual Governo.

Governo indo bem

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que não tem pressa para realizar mudanças porque o Governo está indo muito bem. Os números demonstram isso.

*** – Mas faremos uma avaliação no meio do mandato, o que é natural, admitiu.

Márcio ao Senado

Um aliado do ministro Márcio Macedo (PT), em Brasília, disse ontem que a possibilidade de Márcio disputar uma vaga para o Senado Federal em 2026 é mais que real.

*** Acrescenta que “muitas lideranças de Sergipe e do PT acreditam que sua ação no Governo Federal e do seu perfil de agregador, as chances de êxito só aumentam”. Acrescentam, em relação à convocação para assumir suposta tesouraria de campanha, não passa de mera especulação.

*** – Agora uma coisa é fato, tem lideranças que já estão tomando Rivotril para acalmar os nervos com a possibilidade de o ministro disputar o Senado. Deixa o homem trabalhar!”

Márcio e Wellington

O ministro Márcio Macedo (PT) participa hoje de ações do Governo Federal para Sergipe, hoje, no Sindicato dos bancários.

*** Acompanha o secretário de Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

Advogada é transferida

A médica Daniele Barreto suspeita de ter mandado matar o marido, o advogado criminalista José Leal de Souza Rodrigues Júnior deixou a 8ª Delegacia Metropolitana e foi para a 2ª Delegacia, que tem o advogado André David no comando.

*** Está sendo ventilado que uma das causas da transferência teria sido os privilégios que vinha tendo, como pedidos de comidas e açaí pelo ifood.

Presa em mudança?

A Secretaria da Segurança desmentiu a informação e pode processar o autor da denúncia.

*** Um delegado disse que empresas que transportam comida não têm forças e nem influência para transferir presos.

Polícia faz 135 anos

A Alese realizou, ontem, sessão especial em comemoração aos 135 anos de existência da Polícia Civil de Sergipe, que passa por um momento de reestruturação ampla.

*** A sessão foi presidida pelo deputado estadual Luciano Bispo e teve como autor o seu colega Cristiano Cavalcante, líder da Casa.

Ponto de encontro

O novo Ponto de Encontro Comunitário Éder Ribeiro Leite será inaugurado pelo Governo nesta sexta-feira, em Laranjeiras. A estrutura revitalizada inclui quadras, pista de skate e áreas de lazer, fruto de um investimento estadual de R$ 1,46 milhão.

*** – A cerimônia contará com a presença do governador em exercício, Zezinho Sobral.

Aprovação de contas

Começou hoje a sessão do TCE pra aprovação das contas do Estado, referente ao exercício 2023. Relatório favorável do relator, conselheiro Ulices Andrade, que destacou a austeridade fiscal do Estado.

*** – Como houve pedido de vistas do conselheiro Flávio Conceição, o julgamento ficou pra o dia 19 de dezembro.

Emília e réveillon

A prefeita eleita Emília Corrêa (PL) não vai participar do réveillon, principalmente depois da meia noite, dia primeiro de janeiro.

*** Um dos seus aliados disse que a partir de meia-noite a festa vai continuar rolando, “mas as dívidas do município aumentando”.

André e Drones

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o líder da Casa Civil, André Moura fortalecem a Operação Lei Seca com novos drones e tecnologia avançada.

Aconteceu quarta-feira, no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, com entrega de drones de última geração, que ampliarão a eficiência da Operação Lei Seca.

*** A solenidade contou com a presença do governador Cláudio Castro e do Chefe da Casa Civil, André Moura, que coordena a operação.

Emília abre portas.

Os aliados e partidos que apoiaram a prefeita eleita Emília Corrêa, estão chateados com ela em razão de sequer terem conversado para ocuparem espaços no Governo Municipal.

***Tem político, inclusive derrotado, que está assistindo Emília conversar com pessoas que sequer participaram da campanha, oferecendo-lhes cargos altos.