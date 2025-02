As vaidades de lado e um Governo produtivo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que entendia bem que o momento é cedo para tratar sobre a formação de chapa para 2026. É tempo demais para isso e ainda tem muita coisa a fazer, até o primeiro semestre de 2026, para que cada um se credencie a disputar o Governo do Estado, mesmo à reeleição. Há necessidade de fazer muito coisa pelo Estado e trazer maior favorecimento à população, que passa por um momento difícil com um período de chuvas e possibilidade de inflação com as novas medidas que o louco Trump está tomando na economia, que de alguma forma repercute no Brasil e atinge diretamente à população. Além disso, um Governo se configura até o final por tudo que faz pela população, em todos os segmentos, para que mantenha a confiança, credibilidade e importância junto à população para continuidade.

O governador Fábio Mitidieri arregaçou as mangas desde que assumiu o mandato em 2023, demonstrando disposição para levar o Estado a um nível de crescimento digno dos seus primeiros dias de atuação e conseguiu a simpatia popular, um tanto quanto abalada pela derrota de 2024, de responsabilidade maior da divisão do grupo, que preferiu oferecer outros nomes a prefeito e com isso provocou a divisão do eleitorado, que precisa ser reposto até a campanha de 2026. E a ânsia de 2024 não pode se repetir em 2026 por visões exclusivamente familiares, nem por amizade e muito menos por propósito e ganância política, para adquirir vantagens e crescer de forma distante dos propósitos políticos.

É hora de manter a cabeça no lugar e por acima das vaidades todas as necessidades de uma população que precisa sair ganhando pela certeza da instalação de um Governo produtivo.

“Sem me antecipar”

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que “meu papel é dialogar com todos e tenho feito isso constantemente, mas sem me antecipar em formação de chapa”.

*** Disse mais que “primeiro, por respeito ao meu vice, Zezinho Sobral. Segundo, porque entendo estar cedo para isso. O momento é de focar na gestão. Entregar as obras e serviços que a população tanto espera”.

*** – A política já começou, mas tenho que ter cuidado na condução, porque tenho um Estado para administrar, disse.

Freio na relação

Na realidade é preciso botar os pés no freio em relação ao pleito de 2026, porque 2025 exige a preservação maciça do Governo na reformulação do Estado.

*** Além disso, o povo ainda não está ligado nas eleições de 2026 e é preciso um bom trabalho em 2025 para despertar o interesse do eleitorado.

Visita de Belivaldo

O governador Fábio Mitidieri recebeu ontem no Palácio a visita do ex-governador Belivaldo Chagas, sem que fosse divulgado o que conversaram.

*** Mitidieri disse que “é sempre uma alegria dialogar sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado pela visita, Galeguinho”.

Thiago e o PP

O deputado Thiago de Joaldo não continua mais no seu partido, o PP, e tende a trocá-lo por outro no próximo ano.

*** Joaldo deixa no ar que pode ser candidato a governador nas eleições do próximo ano e isso conflita com a direção do PP, que apoia a reeleição de Fábio Mitidieri (PSD).

*** Thiago de Joaldo não sabe até o momento para qual partido irá, mas tem convites de várias legendas.

Disputa outra vaga

O presidente do PP, Laércio Oliveira é senador e não disputará o pleito no próximo ano, em razão do período de mandato. Apoia Mitidieri à reeleição.

*** Além disso, segundo uma fonte do partido, ele já tem nome decidido para tentar a outra vaga de senador.

Rodrigo defende

O deputado Eduardo Bolsonaro foi intimidado pela Polícia Federal pra responder um PAD porque criticou a policial federal na tribuna da Câmara.

*** O deputado federal Rodrigo Valadares defendeu o colega lembrando que ele é do Brasil e trabalha como parlamentar, sendo processado dentro do seu direito?

*** Rodrigo Valadares lembrou que Eduardo é da Polícia Federal e está desligado em razão do mandato.

Troca de partido

Rodrigo Valadares é do União Brasil, mas tende trocar de partido no próximo ano, mesmo que ainda não tenha se definido.

*** Entretanto ele pode entrar no Partido Liberal, no Partido Progressista ou no Republicanos.

MDB terá chapa forte

Ao presidente regional do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, segue se estruturando para 2026, onde teremos chapas fortes para a Câmara e Alese, além da candidatura à reeleição para o Senado.

***Quanto a Daniele Garcia, ela será candidata à Câmara Federal.

Coro Pró-Lula

Prefeitos recém-eleitos cantam coro pró-Lula durante evento que ocorre em Brasília. O coro foi puxado por prefeitos petistas e acompanhado por outros.

*** Grande parte da plateia formada por novos prefeitos e prefeitas gritou “Olê, Olê, Olê, Olá, Lula, Lula” na chegada do presidente ao local.

*** O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, estava presente, mas não revelou seu canto ao Lula.

Como João Alves

O ex-deputado estadual Jairo de Glória acha que Valmir não terá coragem de encarar Fábio. Cometeu sucessivos erros, primeiro em não colocar Emília como sua candidata, Emília teria sido governadora e ele hoje prefeito de Aracaju, preferindo aliar-se ao PT.

*** Acrescenta que Fábio vem fazendo um bom trabalho no sertão, se solidificando como um novo João Alves, a adutora sertaneja que levará água bruta para cimentação animal, a rodovia que liga Glória a Gararu via são Mateus, dentre tantas outras obras como a ponte em Aracaju “Senadora Maria do Carmo”.

Sobre monitoramento

Segundo AtlasIntel, 58,4% dos brasileiros entenderam que o monitoramento do Pix pretendia “fiscalizar o devido pagamento de impostos e combater a lavagem de dinheiro”.

*** Além de indicar que a popularidade de Lula segue em queda, a pesquisa AtlasIntel divulgada ontem, sugere também que as alegadas fake news sobre o monitoramento do Pix, usadas pelo governo Lula para justificar o recuo da medida, não foram o motivo para a rejeição popular da iniciativa.