Atenção redobrada para o futuro

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O mês de julho está mais para uma reflexão do que fora feito no período inicial do ano, até o chamego do São João. Naturalmente dá uma paralisada para reflexão de erros e acertos que se cometeram no primeiro período em que se atuou para dar um impulso que leve a decisões a avaliações de ações administrativas, políticas e de projetos para manter o leitor que confiou o voto, com alta expectativa que o fez bem. Sinceramente. O ex-deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), com a sua jovialidade, surpreendeu. Não chegou para levar uma administração dentro da idade dele, mas com a característica de quem tinha experiência suficiente para realizar um trabalho que fosse além da responsabilidade que demonstrava ter, mesmo que os adversários o considerassem “muito verde”, para a responsabilidade do cargo.

Começou a trabalhar ainda deixando dúvidas, mas foi rapidamente perceptível que tinha um jogo de cintura flexível e que lhe havia uma visão de desenvolvimento econômico e social direcionada às necessidades dos que realmente precisavam de um governante de olhar amplo e aberto para as emergências de trabalho, educação e comida à mesa. Surpreendeu ao formar uma equipe para atrair indústrias, grandes empresas e buscar o desenvolvimento nesta área, que não fora tão acatada em Governos anteriores. Foi ainda em busca do desenvolvimento, através da energia, para incrementar tanto a pequena e média indústria, quanto para dar fôlego ao setor de desenvolvimento de médias e pequenas empresas, assim como para a agricultura e pecuária.

O primeiro semestre serviu para tudo isso, inclusive para se entrosar com o presidente Lula, demais segmentos da política federal, estreitar o relacionamento, independente de quem fosse o adversário que disputou o mesmo lugar com ele. Agora chegou Julho. Um mês de outra concepção. Mais sereno, digamos assim, por que, queiram ou não, é um período que se tratar de arrumação eleitoral, para que não haja perdas e danos na formação de uma equipe que vai preparar todo o campo para 2026, em que os resultados aplicados no ano anterior sirvam para consolidar um novo período com ideias avançadas, para manter o processo político com cuidado extremo de uma nova e competente estrutura, para que o trabalho de oito anos não seja esquecido. Isso, sinceramente, só será feito com uma visão política além da que se tem nesse momento.

Eleições mais a frente

De Brasília, um aliado próximo ao ministro Marcio Macedo (PT), disse que neste momento Marcio pensa em trabalhar e não falará sobre eleição agora.

*** Neste momento o seu foco é trabalhar, pensar nas necessidade do Governo, mas sobre as eleições só em 2024.

Sergipe e China

O governador Fábio Henrique (PSD) disse que Sergipe e China estão juntos pelo desenvolvimento comercial e troca de conhecimento.

*** Ontem, a prefeitura de Aracaju celebrou acordo com a cidade chinesa de Yantai com objetivo de fortalecer relações e intercâmbios culturais e sociais.

Abertos a parcerias

Mitidieri diz ainda que “estamos de braços abertos para parcerias. Sergipe tem 20% das reservas de gás no Brasil a serem exploradas a partir de 2027, potencial na área agrícola com produção de leite, milho, camarão”.

*** E mais: “Com a junção do poder público e privado podemos construir um novo tempo para Sergipe”!

Marcio e disputa

Sem muito alarde, foi publicado ontem pela manha, nos grupos petistas, anunciando a resolução da escolha de comando de Diretórios através do PED.

*** Também será formado o Grupo de Trabalho Eleitoral (ETS) que vai percorrer todos os 75 municípios para escolher onde e com quem o PT disputa as eleições.

*** Em nenhum momento, no grupo petista, houve contestação sobre a eleição de Marcio a prefeito pelo PT, porque ele só poderá disputar por outra sigla se sair de legenda.

Rechaça informação

Correligionário do ministro Márcio Macedo (PT) rechaça a informação de pedido pela indicação dele, à executiva do PT, para disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** A fonte revela ainda que Márcio “nunca tratou desse tema com ninguém e seu único foco é ajudar o Governo Lula, pelo bem do Brasil e pelo bem dos Sergipanos”.

*** A informação foi divulgada ontem pela coluna Plenário, do Faxaju Online, através de uma fonte importante e confiável do PT,

MDB em Agosto

A mobilização do MDB deve começar mesmo a partir de agosto, quando o presidente Alessandro Vieira vai iniciar contatos exatamente com o pessoal da velha estrutura petista.

*** Aliados já declarados do senador o acha sem ímpeto para decidir sobre como ficará como ficará o MDB que tinha o comando de JB, e o MDB que vem com Alessandro.

*** Como JB e aliados já disseram que não saem do partido, é preciso ver que estilo será posto.

Valmir e Dedé

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), fez composição com o empresário Dedé, primo da ex-deputada Maria Mendonça (PDT).

*** Essa composição não influencia em nada, a não ser na importância dos nomes, porque Dedé não se envolve em política.

*** De qualquer forma é uma aproximação que não vai muito distante.

Não foi correta

Adailton Souza, prefeito de Itabaiana, não esconde sua opinião: acha que a Direção Nacional do PL não foi correta com Valmir de Francisquinho, quando ele foi candidato a governador e sofreu problemas jurídicos.

*** Não entendeu nada sobre a posição do TSE no julgamento final…

*** Valmir já tem convites para ingressar em outros partidos e pode tomar posição para coordenador das eleições na região agreste em 2026,

Taxa à internet

Vejam essa: Governo Federal quer taxar todos os usuários de internet para bancar agência de cibersegurança.

*** Chamada de TCiber em projeto, cobrança corresponderia a 1,5% do valor pago por internautas para ter acesso à rede.

Valdevan em campanha

O ex-deputado Valdevan Noventa (PL) trabalha discretamente para disputar a Prefeitura de Umbaúba nas próximas eleições, inclusive vem ganhando apoio de lideranças de outros partidos.

*** Tem liderança política na região que demente, mas a verdade é que Valdevan está atuando, tem força política no município e está em pré-campanha.

Entrevista a Jozailto

“Estou muito motivado em ajudar a restabelecer a vocação democrática do Brasil”, diz Valadares Filho, que assumiu chefia no Governo Federal a um mês, em entrevista à coluna Aparte, de Jozailto Lima.

*** Valadares disse ainda que “não se constrói um país com conflitos, é preciso construir pontes, valorizar o processo democrático”.

“Estou muito motivado em ajudar a restabelecer a vocação democrática do Brasil”, diz Valadares…

Giro pelas redes sociais

Maria – Aquela turminha queria dar golpe. O ogro se enfiou nos EUA à espera do resultado, ou porque viu que tinha melado a ideia de jerico e ia dar m# pro lado dele.

Sergio Moro – República de Curitiba foi expressão cunhada por Lula. Ao seu tempo, representou a luta pela integridade e contra a corrupção, valores republicanos hoje pouco lembrados.

Tenente Edgard – Gente é impressão minha ou todo esquerdista defende pedófilos, ladrões, maconheiros, traficantes, invasores, estupradores e tudo que não presta?

Roberto Freire: Atuação própria de um político. “Totalmente imprópria para um Ministro do Supremo Tribunal Federal: Nós derrotamos o bolsonarismo”, diz Barroso em evento da UNE.

Francisco Diemerson – Estou com tantas e tantas demandas essa semana que a vontade é sentar na praça Fausto Cardoso e ficar olhando o rio Sergipe

Antagonismo – Clima do Congresso da UNE quando o ministro Barroso disse que “nós derrotamos o bolsonarismo”. Ministro deve ter limites sobre as besteiras que diz.

Wilson Lima – Quero tranquilizar pais, alunos e professores que fazem parte das escolas cívico-militares. Independente da decisão do Governo Federal, no Amazonas, esse modelo exitoso vai continuar.

Jaedson Lima – Rodrigo Pacheco, mineiro que passa uma vibe de pacificador, sobre a fala de Luís Roberto Barroso: “inadequada, inoportuna e infeliz”!