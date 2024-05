Atuar duro nas previsões

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmal.com

As chuvas que inundam o Rio Grande do Sul entristecem o País. Realmente é um acidente catastrófico que ninguém sabe o que fazer, porque a destruição não tem limites e há dificuldades do País – através de ajudas humanitárias – para a mínima solução do problema. O que revela é a solidariedade do povo em enviar material, com absoluta certeza de que será entregue. Comida, produtos de limpeza e higiene são bem recebidos, mas as roupas estão sendo rejeitadas porque já existe em excesso. Dinheiro se aceita em quantia livre, mas parte da população tem medo que não chegue, porque mesmo em um estado de vida ou morte a corrupção atrai alguns brasileiros. Infelizmente existem atos dessa forma, mesmo em situações para salvar vidas.

Sergipe também se solidarizou ao Rio Grande do Sul e enviou mais uma equipe de suporte e resgate. Ao todo, serão 12 profissionais do Serviço Aeromédico de Sergipe que atuarão na parte da organização a convite do Ministério da Saúde e irão atender, durante 10 dias, as regiões afetadas pelas chuvas. Vale ressaltar que ocorreu um acidente com a equipe do Corpo de Bombeiros como não teve feridos, a equipe continua viagem em novo veículo especializado, para participar da atenção aos gaúchos, no que for preciso. Além disse, milhares de pessoas de pessoas enviaram doações via Correios, mantendo a tradição de que Sergipe está junto sempre nestas horas.

Apesar de muito triste, o desastre que destrói o Rio Grande do Sul não pode servir de nenhum exemplo, mas deve deixar na memória dos administradores a necessidade de construir obras básicas de previsão de grandes acidentes, reduzindo ou dizimando áreas que podem provocar outros tipos de catástrofes, para proteger a sua gente mais carentes de todos os tipos.

Michelle em Aracaju

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, chega a Aracaju na sexta-feira pela manhã para reuniões internas e no sábado fará palestra no Centro de Convenções.

*** Michelle cobre a falta involuntária da vinda anterior e seu objetivo é revelar ás mulheres do partido o que pensa o PL e quais as posições do partido em relação a comportamentos e atuações.

Mitidieri elegerá prefeitos

Um observador político disse ontem que o governador Fábio Mitidieri (PSD) vai eleger um bom número de prefeitos no Interior, através de sua sigla e de partidos aliados.

***A mesma fonte avalia que o Novo Brasil e o Progressistas também elegerão um bom número de prefeitos e na oposição o PL será o mais votado.

Igor na Sedurbi

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) tem novo comando.

*** Luiz Roberto se afasta para dar seguimento a sua pré-campanha e o engenheiro Igor Ribeiro assume a pasta, a qual conhece bem e possui experiência de gestão.

Maior sonho

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) diz que o seu candidato a prefeito é Luis Roberto e, mas que vai continuar discutindo o apoio de todos os aliados para chegar a consenso.

*** Edvaldo disse que vem conversando com os senadores Laércio Oliveira (PP) e com Alessandro Vieira, para que cheguem a um consenso em torno de Luis, que também é o candidato do governador.

*** Quanto à Daniele Garcia for indicada para vice da chapa de Luis, Edvaldo disse: “é o nosso maior sonho”.

PSDB faz mudança

Thiago Silva é o novo presidente do Diretório Municipal de Aracaju. Foi nomeado ontem pelo presidente regional Eduardo Amorim para a coordenação do partido neste período.

*** Thiago sempre participou do partido e chega para agilizar as filiações e conduzir esse o processo para formação de chapa. O PSDB tem conversado muito com Emília Corrêa e a acompanha em suas visitas.

Formação do bloco

Segundo Amorim, ao lado de Emília está sempre o Cidadania que integra a Federação com os Tucanos e formam um bloco junto com o Partido Liberal.

*** Amorim diz que ainda não se falou em Vice: isso só em julho, mas será de um dos dois partidos, já que o PL tem no candidato a prefeito.

Katarina aparece

O nome da deputada federal Katarina Feitoza vem crescendo como candidata à prefeita

De Aracaju, com o crescimento do seu nome as pesquisas de consumo interno.

*** Dentro do PSD, partido de Katarina, há certa confiança em seu nome, por ter sido ela sugerida pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

Reconstrução do RS

O senador Alessandro Vieira (MDB) anuncia que já conseguiu assinaturas necessárias para tramitar a PEC que cria um regime especial para a reconstrução do RS e um instrumento permanente para tragédias desta magnitude.

*** – trabalhando de forma integrada e suprapartidária o Congresso dará sua contribuição neste grave momento.

Santana desmente

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, desmente que será candidato a governador do Estado em 2026.

*** As informações é que ele seria indicado pelo senador Rogério Carvalho (PT).

*** Marcos diz que não há essa possibilidade, inclusive porque é de cumprir compromissos.

Candidatura de Candisse.

Segundo informa o radialista Marcos Aurélio, a Executiva Nacional do PT homologou, nesta segunda-feira, a pré-candidatura de Candisse Carvalho à Prefeitura de Aracaju.

*** De qualquer forma haverá discussão sobre a homologação pela Federação Nacional formada pelo PT, PCdoB e PV.

*** Apesar dessa possibilidade, Candisse vem trabalhando sua candidatura em toda Aracaju, tentando unir o PT em torno do seu nome, o que não será fácil.

Conquistar voto?

Desabafo de um ex-vereador que pretendia retornar à Câmara: “não dá mais para conquistar o voto pela vontade do povo, mas por muita grana”.

*** – Tanto na Capital quanto no interior é um comércio incontrolável de votos, porque quem compra está com mandato superior e quer formar sua equipe e também garantir sua eleição, disse.

Bolsonaro com erisipela

Após quadro de erisipela, Jair Bolsonaro é transferido para hospital de Brasília.

*** O ex-presidente está com uma infecção causada por bactérias, que geralmente entram no corpo através de feridas ou lesões superficiais.