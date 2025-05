Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Ontem foi um dia em que trataram sobre uma notícia que não muda nada a estrutura política de Sergipe, mas serviu para fofocas de todas as formas: “o convite de Francisquinho a Edvaldo para filiar-se ao PL”. Arrancou muitos risos até pela impossibilidade de se fechar negócio. Algum politicamente impossível que não arrancou raiva, mas risos e dúvidas em relação à sua origem. Francisquinho e Edvaldo teriam rido muito, da genialidade para a produção de mentiras, mas não se criou um auê em torno da “barrigada”. Edvaldo tem projeto para ser candidato ao Senado, assim como outros membros do partido que estão no páreo para assumir o Senado através da disputa eleitoral de 2026. Mitidieri e Edvaldo conversaram muito a sós, quando viajaram no mesmo carro de São Francisco a Aracaju.

De qualquer forma, fora todos esses fatos, estão acontecendo conversas curiosas em relação à disputa política, que pode surpreender aos eleitores, além de criar um clima de certa estupefação por fatos que mudam os rumos do processo político. Apenas uma coisa não se altera nesse processo: Fábio Mitidieri é candidato imbatível à reeleição e a possibilidade de Rodrigo disputar o Senado por partido que não seja ligado a Jair Bolsonaro, embora não fique distante.

Hino do Botafogo

O governador Fábio Mitidieri esteve ontem em São Francisco, para promover o “Sergipe é Aqui”. Surpresa que emocionou: foi recebido pelos hinos do Botafogo do Rio de Janeiro e pelo do Confiança.

*** Mitidieri retornou acompanhado do ex-prefeito Edvaldo Nogueira e conversaram sobre política de Sergipe e do País.

*** Houve muita conversa…

Problema para Emília

Muito aliado da prefeita Emília Corrêa (PL) pela má administração que faz em Aracaju e sem perspectiva de qualquer crescimento sério na cidade.

*** O lixo toma conta dos bairros e envergonha quem passa.

*** Tem vereadores que criticam o marido dela, que tem muita força na cidade e empregou um total de 20 pastores.

Só mandato parlamentar

Segundo ainda um membro da Prefeitura, muitos aliados têm reclamado do trabalho realizado e da forma como ela administra a cidade, diante de uma “bagunça”.

*** Circula na Prefeitura que Emília Corrêa não sabe fazer a política administrativa, mas exercer mandato parlamentar.

Francisquinho rejeita

O presidente nacional do PL, Waldemar Costa Neto, ofereceu a Presidência regional do PL em Sergipe, ao prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

*** Valmir Não aceitou em respeito a tudo que o empresário Edvan Amorim (PL) já fez por ele.

*** A oferta do PL a Francisquinho provocou grandes comentários.

Ícaro presidente

O deputado federal Ícaro de Valmir pode deixar o PL e se transferir para o Republicanos e disputar a reeleição para deputado federal, Ícaro é filho de Francisquinho.

*** Tem um detalhe: com Ícaro no Republicanos, o ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, já está certo pra ser indicado para o Senado pelos Republicanos.

Informação passada de Brasília

O deputado federal Rodrigo Valadares está rejeitando filiação ao Partido Liberal, mesmo que a pedido da Jair Bolsonaro e para ser candidato a senador pela sigla.

***A tendência de Rodrigo para disputar o Senado é o PPS, mantendo suas ligações com Bolsonaro, que é seu líder.

Federação animada

A maioria dos membros do MDB e Republicanos em Sergipe bem animados e dispostos com a federação que apoia reeleição do governador Fábio Mitidieri e a viabilidade da reeleição de Alessandro Vieira ao Senado.

*** A federação do MDB Republicanos, viabiliza também a reeleição de Gustinho Ribeiro a deputado federal.

Heleno cai a deputado

O ex-governador Jackson Barreto recomendou ao ex-deputado Heleno Silva (Republicano) que recomeçasse ação política e disputasse vaga de deputado estadual.

***Heleno, entretanto, tem conversado com lideranças e vai tomar essa posição de disputar mandato. Entretanto tem recebido conselhos de aliados para pensar em buscar vaga na Câmara Federal.

Edvaldo e entrevistas

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) participou de várias entrevistas, ontem, em rádios de Aracaju, e desmentiu a notícia de que receberia apoio do prefeito Francisquinho, de Itrabaiana, para disputar o Governo.

Na segunda-feira um repórter deu um “furo” maluco e disse que Francisquinho chamara Edvaldo para disputar o Governo pelo seu partido (PL).

*** O próprio Edvaldo ficou indignado…

Edvaldo e pesquisa

Edvaldo não descarta a possibilidade de disputar o Senado pelo o PDT, mas ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD), que vai buscar a reeleição em 2026.

*** Edvaldo disse também que fará uma pesquisa entre membros do partido definir sua candidatura ao Senado ao lado de Mitidieri, com a força do seu grupo.

Absurdo procedimento

Um absurdo esse procedimento que vai acabar tornando ‘lícito’ os descontos irregulares que as falsas entidades associativas realizaram nos contracheques dos aposentados e pensionistas que não reclamarem.

*** “Nos casos em que o segurado informar que não autorizou o desconto, a entidade terá 15 dias úteis para provar o contrário com documentos que demonstrem o aval do segurado. Se não demonstrar que houve aval, a entidade terá mais 15 dias úteis para fazer o pagamento do valor descontado”.

*** – O INSS informou que repassará o dinheiro às vítimas na folha de pagamento do instituto.

Novas eleições

Aderval Marques anuncia que previsão de novas eleições em Canindé do São Francisco Amedronta grupo de Machadinho, que prepara Jonathan para possível disputa.

*** Não só Machadinho, assim como grande parte do grupo fechado com ele está crente de que haverá novas eleições em Canindé, derrubando as chapas de Machadinho e Pank.