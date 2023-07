Avaliação para mudança em 2026

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A conversa é pouco exposta nos bastidores entre personalidades políticas do Estado, mas repetida sempre que marcam um almoço em Sergipe ou um jantar em Brasília. Tudo na base de avaliação e desenvolvimento do trabalho que vem sendo realizado na política e o avanço que se pode chegar a Sergipe. A atuação do Governo vem sendo analisada e medida, dentro do mínimo ou máximo que possa acontecer no crescimento do Estado, para que se coloque posições em 2026. Estes seis meses de administração vêm sendo considerados muito bons, até surpreendente pela atuação do governador Fábio Mitidieri em todo o seu campo de atuação, principalmente no que leva em consideração a popularidades e medidas sociais.

O trabalho de Mitidieri neste primeiro semestre foi considerado bom e a expectativa é que se mantenha assim, em razão da forma como administra e de seu entendimento com o povo. Além disso, o governador demonstra excelente entendimento com o presidente Lula e afinidade com todos os auxiliares, pela estrutura administrativa que põe em prática e que satisfaz ao Estado. Se continuar mantendo esse nível de perspectiva não terá problemas políticos e praticamente vai disputar a reeleição com possibilidade real de continuar à frente do Executivo por mais seis meses. Entretanto, dentro das avaliações periódicas, se por acaso não mantenha esse nível na linha administrativa – o que será muito difícil – um bloco político pode ser formado para enfrentá-lo em 2026.

Na realidade é tudo muito surpreendente. O nome que aparece para tentar o Governo é o do senador Laércio Oliveira (PP), mas essa candidatura só vai acontecer se por acaso haja uma queda no índice de trabalho do governador Fábio Mitidieri e haja o risco de ele não ter condições de reeleição. Entretanto, se for mantido o bom trabalho de Fábio, o projeto será esvaziado por completo. Dentro do bloco consideram que isso é possível de acontecer, mas levam o projeto adiante por admitirem que nada é impossível. A maioria tem certeza do êxito eleitoral de Mitidieri em razão do seu projeto eleitoral e da sua disposição de manter um trabalho árduo em favor de Sergipe e sua gente, inclusive pela habilidade e disposição que representa já agora, o que dificulta uma troca de comando.

E em caso da formação desse novo grupo para tentar chegar ao poder, quem seria: o senador Laércio Oliveira, que é senador e iria a governador, o senador Rogério Carvalho (PT), que tentaria a reeleição, e o ex-deputado federal André Moura (Novo), que disputaria o Senado. As conversas existem, as aferições também, mas a dosagem de certeza de que Mitidieri conduzirá com êxito o seu Governo é grande.

Antes com Belivaldo

Ao desembarcar de Brasília, o governador Fábio Mitidieri cumpriu agenda em Simão Dias, entregando reforma da unidade do Ipesaúde e títulos de terra a 400 produtores rurais.

*** Antes das solenidades, entretanto, o governador passou na fazenda do ex-governador Belivaldo Chagas e conversaram muito.

Mitidieri com Sitese

Antes de entregar a reforma do prédio do Ipesaúde e títulos de terra em Simão Dias, o governador Fábio Mitidieri conversou com representantes do Síntese que o aguardavam para manifestação.

*** Mitidieri reforçou o diálogo aberto e permanente com a categoria e se comprometeu a recebê-los na sede administrativa do Governo.

JB sugere impeachment

A oposição protocolou ontem o pedido de impeachment contra o ministro Barroso, à mesa do Senado Federal, por crime de responsabilidade.

*** Em Sergipe, o ex-governador Jackson Barreto não se conteve: “Precisa primeiro pedir o impeachment de Flávio Rachadinha de Chocolate Bolsonaro OK?”

Marcio Agradece

O ministro Marcio Macedo agradeceu ao senador Rogério Carvalho e deputado federal João Daniel (todos do PT) pela defesa de “minhas qualidade políticas e de gestão para a disputa pela Prefeitura de Aracaju”.

*** Os dois disseram “que me apoiariam e que eu seria indicado deles para Prefeitura de Aracaju”. Agradeceu também à militância do PT que defendeu meu nome.

Novas conversas

Não houve conversa com o ministro Marcio Macedo. Na realidade o Diretório do PT sugeriu o nome dele pelo trabalho que realiza atualmente e porque ele já foi candidato à Prefeitura anteriormente.

*** Márcio não confirmou se aceitaria a candidatura, mas agradeceu também à militância petista que defendeu seu nome.

*** O presidente estadual do PT, João Daniel, teve uma conversa com Márcio Macedo ontem às 09 horas e se encontraram à noite para tratar do assunto.

Conversa com todos

O presidente do MDB em Sergipe, senador Alessandro Vieira, disse ontem que não “encontramos nenhum problema até o momento na organização até agora”.

*** – Vamos seguir conversando com todos, obviamente, dando prioridade para aqueles que vão disputar reeleição, disse.

Joaldo e Samuel

Ex-deputado estadual Capitão Samuel diz que conversa com o deputado federal Thiago de Joaldo todos os dias, sobre ações políticas em todos os municípios.

*** Acha, entretanto, que Thiago precisa resolver a situação do PP primeiro e depois falar em outro partido para mim.

*** Thiago anunciou que apoia Emília Correa à prefeita de Aracaju, mas ainda não conversou com os seus aliados.

Disputa o Senado

Está decidido e não haverá retorno: o deputado estadual Luciano Bispo (PSD), primeiro secretário da Alese, anuncia sua pré-candidatura ao Senado nas eleições de 2026.

*** Disse que “aposta na segunda opção” e tem conversado muito pouco sobre isso. Quanto ao sucessor disse que acha muito cedo para tratar sobre o assunto. Entretanto, deixou bem claro: “essa decisão é bem pensada”.

Depende da fusão

Ainda não foi decidida, pelo TSE. A fusão do Patriota/PTB (ou vice-versa) e, em razão disso, a vereadora Emília Correa ainda não anunciou a sua candidatura à prefeita de Aracaju.

*** Depois que houver oficialização da fusão, será iniciada toda movimentação em torno da candidatura e definições sobre chapas.

Sair do PT jamais

E se o ministro Marcio Macedo (PT), depois de exigências, não aceitar ser candidato a prefeito pelo PT? Uma resposta sem sentido: “ele que deixe o partido”.

*** Era uma discussão acirrada entre membros do PT, movido à cervejinha…

*** Márcio não deixa o PT em nenhuma condição e será candidato a prefeito com toda a abertura entre partidos d várias tendências.

Nitinho Candidato

O vereador Nitinho Vitale (PSD) se reanima e mantém a candidatura a prefeito de Aracaju nas eleições do próximo ano.

*** Nitinho inclusive terá uma conversa com o governador Fábio Mitidieri (PSD) sobre o assunto e se vê em condições políticas e técnicas de administrar Aracaju.

Giro pelas redes sociais

GloboNews – Um levantamento da Controladoria-Geral da União apontou erros de contabilidade bilionários durante o governo Bolsonaro.

Jobson Camargo – Segundo a deputada Erika Hilton há 3 milhões e 600mil pessoas trans na prostituição. Você acredita nisso?

Roberto Freire – Com declarações como essa não terá paz. Extirpar não e linguajar de quem deseja instaurar civilidade alguma. Lamento. (Obs): Lula esta ficando Maduro.

Noblat – A Presidência da República gastou R$ 2,6 milhões com o cartão corporativo em viagens do presidente Luiz (PT) ao exterior nos 05 primeiros meses de 2023.

GloboNews – Advogado de família suspeita de ameaçar Moraes diz que guarda vídeo que comprova a versão dos suspeitos, e que Moraes teria feito ofensa.

Choquei – Presidente Lula agradece à África por “tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão”.

Noblat – Bolsonaro apresentou uma exigência principal para a nova casa que o PL procura para ele. É preciso que o local tenha dois escritórios: um para ele e um para a ex-primeira-dama.

O Antagonista – “A Venezuela está cansada, o povo quer encontrar uma solução”, diz Lula, que prefere culpar os EUA pela situação no país.