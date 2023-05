Belivaldo vai a prefeito?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O ex-governador Belivaldo Chagas, atual presidente do PSD em Sergipe, manteve a postura de sempre na entrevista que concedeu ontem aos radialistas Fábio Henrique e Marcos Aurélio, na Rede Rio FM. Como sempre, foi transparente, transbordando sinceridade e revelando exatamente o que se pretendia saber dele nesse momento em que a política começa a esquentar – ‘sem borbulhas’ – sobre as eleições municipais do próximo ano. O seu nome, inclusive, é citado em todas as especulações que circulam sobre o candidato à Prefeitura de Aracaju.

Na entrevista, Belivaldo Chagas não fez rodeios sobre se aceita ou não. Sem se colocar entre o “não sei” e o “pode ser”, Belivaldo produziu uma charada que, bem avaliada, deixa pouca dúvida sobre o sim como resultado final. Fábio Henrique e Marcos Aurélio “apertaram” o ex-governador e perguntaram sobre a candidatura a prefeito de Aracaju. Belivaldo foi direto ao assunto ao responder também perguntando: “quem não gostaria de ser prefeito da capital? Meu título de eleitor é de Simão Dias, mas tenho até março de 2024 para transferi-lo” (deixou no ar se faria isso). Em seguida, confidenciou: “tenho medo de andar de avião, mas sempre que precisei, viajei”, disse em resposta à pergunta sobre disputar o Senado em 2026, mandato que o prefeito Edvaldo Nogueira também deseja.

Depois dessa resposta aparentemente enigmática, Belivaldo Chagas conversou com os dois entrevistadores e chegaram a uma conclusão: o nome do ex-governador está posto, e se o prefeito Edvaldo Nogueira não conseguir alavancar os nomes dos seus preferidos, Vaneska, ou Luís Roberto, poderá lançar mão de Belivaldo e terá dele o compromisso de apoio ao grande sonho de Nogueira, o senado federal.

Trataram também sobre o relacionamento com o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana e o ex-governador Jackson Barreto, ambos do MDB. Belivaldo disse que respeita os dois e expôs outra confidência: “Marcos foi o primeiro prefeito a fazer um ato em apoio ao meu nome, em 2018, e Jackson não é hoje deputado federal porque não aceitou a minha proposta de apoio. Ele poderia estar no lugar da minha querida Katarina Feitosa”. Sobre a pergunta de Fábio e Marcos, se havia algum problema com o vice-governador Zezinho Sobral, Belivaldo respondeu: “Zezinho tem um estilo dele, demora para resolver as coisas. Eu sou diferente, resolvo rápido”. Concluiu revelando que foi ele e Edvaldo Nogueira que sugeriram Zezinho Sobral para vice-governador.

PL será votado hoje

A informação é de fonte da Assembleia: O projeto de lei que reajusta o salário do professor será votado hoje “para não ter problemas. Quanto mais demora, complica”.

*** Uma informação foi publicada ontem à tarde que o PL do reajuste seria retirado de pauta e a votação se referia apenas ao PCCV.

Emília ganha fácil?

Nos bastidores da Alese, deputados comentavam que se o prefeito Edvaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri não colocarem um bom candidato a prefeito, a vereadora Emilia Correa (Patriota) ganha fácil a eleição em Aracaju.

*** No grupo do Governo não há conversas mais abertas sobre lançamento de candidato agora, embora alguns nomes circulem nos bastidores sem confirmar que vai à disputa.

Jogar dinheiro ao povo

O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Cristiano Cavalcante (UB), pediu desculpas ao povo de Ilha das Flores, por ter jogado dinheiro para cima e criar tumulto junto a um grupo que o seguia. Fez muito bem!

*** É humilhante e indigno para qualquer cidadão, principalmente os necessitados, porque é uma “brincadeira que humilha”. Cristiano agiu certo ao pedir desculpas.

*** Admite-se que esse fato também acontece em pequenas cidades e povoados, mas não deveria se manter como forma de atrair os mais pobres, que ficam ao seu lado.

O ato é muito antigo

Um político já aposentado disse à coluna que “visitar interior distante e não levar dinheiro trocado para dar ao povo, inclusive jogando para eles, é melhor não ir”.

*** Segundo a fonte, “o político sempre teve que andar com volume de dinheiro trocado no bolso, para distribuir com a população que o apoia”.

*** Felizmente, para esses políticos, à época não havia a facilidade de divulgação do fato pela internet e que inunda os celulares.

Sobre a inflação

O ex-deputado federal André Moura (UB) diz que o Banco Central trouxe uma “boa a notícia”, no boletim Focus dessa segunda (8).

*** – De acordo com a previsão dada por mais de 100 instituições financeiras, a inflação no Brasil tende a cair em 2023 e 2024.

*** – A estimativa é de 6,02% e 4,16%, respectivamente. Antes, previam 6,05% e 4,18%, disse André.

Ana Lúcia e paralisação.

A professora e ex-deputada Ana Lúcia, em resposta a Chardson Machado, diz que os professores retornaram às aulas na quinta-feira passada e que “hoje é uma nova paralisação”.

*** Lembra que a desembargadora, em seu parecer, determinou a suspensão até o dia 05 deste mês: “hoje será decretada nova paralisação sem qualquer desobediência à decisão judicial”.

Daniele sobre incorporação

A secretária da Mulher, delegada Daniele Garcia, disse ontem que continua no Podemos, “mas com a incorporação ao PSC, o secretário Zeca da Silva vai para a Presidência estadual e eu fico como presidente municipal de Aracaju”.

*** – Estamos ajustando as coisas do partido, porque as nominativas ainda não subiram e estamos aguardando essa formalização para sentarmos. Mas ainda não houve reunião conjunta, disse Daniele.

Acha muito precoce

Sobre candidatura em 2024, Daniele Garcia diz que ainda acha muito precoce falar sobre isso: “por dever de lealdade ao governador Fábio Mitidieri (PSD) nós precisamos discutir isso muito ainda no grupo”.

*** Segundo Daniele, “essas conversas amenas ainda não começaram a acontecer. Então, vamos ter paciência porque essa questão não vai ser definida agora”

Grupo dos trinta

Ex-deputado estadual, Capitão Samuel, sem mandato, reuniu o chamado “Grupo dos 30” em 2022, que elegeu um deputado federal e dois estaduais, reuniu pessoal em um churrasco, na semana passada.

*** Ontem mais adesões: Coelho do Bairro América, Galega das Malvinas l, Cabo Didi e Joãozinho Popular

*** O grupo está sendo reorganizado e visa eleger três vereadores em Aracaju. Com um detalhe: “deve marchar unido e ouvindo o governador Fábio Mitidieri”.

*** Quanto a ser candidato em 2024, Samuel diz que vai depender de um diálogo e entendimento com Fábio.

Conversa de bastidores

Um membro de partido em Sergipe, que faz ponte frequente com Brasília, onde se encontra desde sábado, ficou sabendo, em conversa de bastidores, que de “fato o senador Rogério Carvalho deixará o PT”.

*** Rogério será candidato a governador e a informação que circula, dentro do próprio partido, é que “certamente estará indo para o MDB”.

Emília e convite

A vereadora Emília Correa (Patriota) disse que, em nenhum momento, trocaria de partido e iria para o Progressista.

***Explicou que, em entrevista concedida a Fábio Henrique, com participação de Fabiano Oliveira (PP), ele fez o convite!

*** – Apenas isso, assim, como outros partidos também têm feito o mesmo convite. Somente isso!

Assume Assembleia

O vereador Manuel Marcos (PSD) agora é deputado estadual, Assumiu a vaga deixada pelo primeiro suplente Sérgio Reis (PSD), que reassumiu a Secretaria de Representação de Sergipe em Brasília.

*** Manuel Marcos é o segundo suplente mas, originalmente, a vaga na Alese é de Jorginho Araújo (PSD), que se licenciou para assumir a Casa Civil.

Pais analógicos

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse, no Flow, que os “jovens são nativos digitais. Mas tem um universo de conteúdo ali na internet”.

*** E pergunta: “Como você ajuda seu filho/sua filha a entender qual o melhor conteúdo para ser acessado?”

*** E explica que “o desafio é fazer pais analógicos entenderem como proteger seus filhos digitais.”

