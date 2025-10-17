Bloco da oposição em sondagem

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O bloco da oposição, em Sergipe, acena que está em fase de sondagem e construção de alternativas. A negação pública de candidaturas pode ser apenas uma estratégia para evitar desgaste precoce, enquanto se aguarda o momento certo para consolidar alianças e testar a viabilidade eleitoral. Não será fácil por falta de nomes consistentes para enfrentar uma eleição praticamente definida em 2026. Com o atual governador Fábio Mitidieri (PSD) buscando a reeleição, o desafio da oposição será apresentar um projeto competitivo e coeso, capaz de romper com a expectativa de continuidade que o grupo governista tenta consolidar.

À medida que Sergipe se aproxima de mais um ciclo eleitoral, a oposição começa a se articular, ainda que timidamente, em torno de nomes que, embora neguem publicamente qualquer intenção de disputar o Governo do Estado, já movimentam peças no tabuleiro político. Dois deles se destacam: o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) e o ex-prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira (PDT). Este último integra o bloco governista e sequer fala sobre o assunto. Mesmo assim, os dois têm histórico político consolidado e capital eleitoral relevante. Amorim, com forte presença no interior e boa aceitação entre setores conservadores, aparece bem posicionado em sondagens para o Senado, mas seu nome passou a ser ventilado, casualmente, como possível cabeça de chapa majoritária da oposição.

Edvaldo Nogueira, por sua vez, mantém influência em Aracaju e é visto como articulador habilidoso, capaz de unir forças de centro-esquerda em torno de um projeto alternativo ao atual Governo, mais lhe falta penetração mais profunda nesse núcleo. A negativa de ambos sobre uma eventual candidatura pode ser interpretada como estratégia. Em política, negar é muitas vezes o primeiro passo para medir o terreno, evitar desgastes prematuros e observar o comportamento do eleitorado. Enquanto isso, lideranças como Emília Corrêa e Valmir de Francisquinho seguem construindo pontes e testando alianças, o que indica que a oposição não está parada, mas apenas cautelosa.

O governador Fábio Mitidieri, que busca consolidar sua gestão e pavimentar o caminho para a reeleição, enfrenta o desafio de manter a base coesa e entregar resultados que sustentem seu projeto. Nesse contexto, qualquer sinal de fragilidade pode abrir espaço para uma candidatura competitiva da oposição. O que está em jogo não é apenas quem será candidato, mas qual narrativa será capaz de mobilizar o eleitorado sergipano. A oposição precisa mais do que nomes conhecidos: precisa de um projeto claro, que dialogue com os anseios da população e ofereça uma alternativa viável ao grupo governista.

Azul incentiva turismo

Em Brasília, o governador Fábio Mitidieri comemora a iniciativa da Azul Empresa Aérea, em plotar aeronaves com atrações turísticos e culturais de Sergipe.

*** No Instagram, Mitidieri mostrou muita alegria e disse que “a aeronave da Azul está toda ela ‘envelopada’ de Sergipe”.

*** E explicou: é mais uma parceria do Governo de Sergipe com a Azul.

Fábio e Ricardo

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ao radialista Carlos Focca, que o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) “é meu amigo e será recebido de braços abertos em nosso grupamento”.

*** Ainda na entrevista, Fábio disse que a relação com o vice-prefeito de Aracaju é “muito verdadeira, e independente de grupamento político”.

Ricardo agradece

Ricardo Marques agradeceu as palavras do governador Fábio Mitidieri, mas diz que segue comprometido com o projeto que o trouxe a vice-prefeito de Aracaju.

*** Ricardo pensa, neste momento, no fortalecimento do Cidadania para a eleição de 2026, partido que ele está desde que entrou na política.

Eduardo ao Senado

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) mantém sua candidatura ao Senado e disse que sobre qualquer outra decisão, “ainda não falei com meu grupo”.

*** Eduardo acrescenta que não pensa em disputar outro mandato, mas revela que está preparado para o que seu grupo orientar.

Entretanto, está preparado

Eduardo Amorim diz, entretanto, que uma candidatura sua ao Governo “ganhou corpo de alguns dias para cá” e acrescenta que não tem receio porque “está preparado e conhece bem o diagnóstico do Estado”.

*** Informa que muitos dos seus aliados tem lhe incentivado a disputar o Governo e lembra que aceitou o desafio em outra ocasião e concluiu: ”vivo um dos melhores momentos”.

*** Eduardo está no PSDB, mas pode filiar-se a outra sigla, dependendo das circunstâncias.

Depende de Emília?

O deputado federal Rodrigo Valadares (União Brasil, mas a caminho do Partido Liberal) quando consultado sobre a candidatura de Eduardo Amorim a governador, respondeu rápido:

*** – Vou aguardar a posição da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL)!

*** E acrescentou que “Emília vai decidir quem será o nosso candidato. Defendo a candidatura pelo nosso partido, PL”.

Não será obstáculo

Segundo opinião de membros do grupo vinculado à prefeita Emília Corrêa, “se depender da posição de Emília, o ex-senador Eduardo Amorim será candidato ao Governo”.

*** E justifica: “Emília é ligada aos Amorins, principalmente ao líder Edvan, e não será obstáculo à candidatura do irmão”.

Jeferson em articulação

O presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), está em plena articulação para ocupar a vaga de vice na chapa de reeleição do governador Fábio Mitidieri (PSD) em 2026.

*** A aliança entre os dois segue sólida, e Jeferson tem intensificado sua presença em eventos regionais, reforçando pautas municipalistas e ampliando sua interlocução com prefeitos do interior.

Posição política indefinida

Em Itabaiana, ainda está indefinida a oposição política de Valmir de Francisquinho (PL). Ele continua sem se pronunciar sobre o pleito de 2026 e está indefinido se fica no PL ou se sai para outro partido.

*** Quanto às especulações sobre Edvaldo Nogueira disputar o Governo, “essa possibilidade nunca chegou para Valmir e nunca foi conversado com”, disse um fonte ligada diretamente a ele.

Meta principal de Valmir

Segundo fontes de Itabaiana, “o foco agora do prefeito Valmir de Francisquinho é conseguir o que há de mais “difícil: a elegibilidade dele”.

*** A mesma fonte diz que a “meta principal de Valmir, por enquanto, é fazer uma chapa de deputados federal e estadual, e ter um candidato ao Senado”.

*** Quanto o partido, se vai ser no PL ou em outra sigla, esse é o maior obstáculo no momento.

Batalha vai a Federal

O ex-prefeito de São Cristóvão e ex-deputado estadual Armando Batalha deseja retornar às suas atividades políticas em 2026.

*** Disputa mandato para a Câmara Federal, em 2026, e vem trabalhando muito para conquistar uma das vagas. Batalha ainda não definiu partido.

*** Batalha tem sentido boa a receptividade que vem recebendo sobre a candidatura.

