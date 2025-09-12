Bolsonaro e repercussão política

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A sentença do STF a Jair Bolsonaro gerou forte repercussão em Sergipe, especialmente em Aracaju, onde o tema foi debatido intensamente na Câmara Municipal. Vereadores abordaram a prisão do ex-presidente como parte de discussões sobre temas nacionais e locais. A vereadora Sônia Meire (PSOL) classificou a prisão como relevante diante dos processos judiciais que Bolsonaro enfrenta, incluindo a tentativa de golpe de Estado. Isso foi ouvido apenas ontem à noite, onde os adversários do ex-presidente comemoraram, inclusive nos bares da orla. Uma explosão de fogos de artifício foi ouvida no momento que se noticiou a decisão do Supremo, mas o deputado federal Rodrigo Valadares (UB), que representa Bolsonaro no Estado, escreveu uma nota de protesto, classificando a prisão de revoltante.

De qualquer forma a prisão do ex-presidente Bolsonaro mexe com a direita radical em todo o País e ainda não se sabe qual será a reação dos militantes. Em Sergipe, pode-se fazer uma análise rápida e sem profundidade, de como isso vai influenciar na política e até mesmo nas eleições de 2026, com o estraçalhamento da oposição, através de uma crise que acontece no Partido Liberal, que pode ganhar ou perder força, com a saída de alguns que vão ingressar em outra legenda e a disputa de Rodrigo a senador, com apoio dos bolsonaristas em todo Estado. Na realidade, tudo pode realmente fracassar, em razão da decepção com a prisão ou expandir como resultado de vingança da direita radical, que tentará se fortalecer através da formação de uma bancada influente no Congresso, a partir do pleito do próximo ano.

Atualmente, o PL em Sergipe perdeu a força, em razão da interferência do ex-presidente que exigiu a entrega da sigla para comando de Rodrigo. O partido está literalmente divido, por a sua cúpula se transfira par outra legenda, que pode ser o PSDB, onde já se encontra o ex-senador Eduardo Amorim. Comentários surgiram de que Edvan Amorim, irmão de Eduardo, deva assumir o tucanato no Estado, levando para lá nomes importantes que ainda se acomodam no PL. O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, tem objeções a alguns nomes da sua legenda atual e também pode se rebelar e ingressar em outra sigla, assumindo seu comando. Ele quer montar uma chapa para o Senado e não aceita a que o partido vinha sugerindo recentemente, o que mostra absoluto desejo de mudança.

Já a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa (PL) ainda não deixou vazar o seu posicionamento em relação a toda essa mudança provocada em sua sigla, mesmo que circule informações de que ela ainda pretende disputar o Governo, o que pode representar um tropeço em sua trajetória política, pelo pouco tempo que terá, no período eleitoral, à frente da Prefeitura.

Mitidieri na França

O governador Fábio Mitidieri está na França e participou ontem, na cidade de Lille, da abertura do 1º Festival de Forró de Raiz, do qual Sergipe participa.

*** O evento, que vai até domingo, será o palco da formalização da candidatura do Forró como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco.

Busca pelo Republicano

O grupo que está deixando o Partido Liberal em Sergipe conversou com o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, para ingressarem no partido em Sergipe.

*** A conversa com Pereira ocorreu, mas sem haver definição, porque ele aconselhou que procurasse o presidente do Republicanos em Sergipe, deputado federal Gustinho Ribeiro.

Partido com Mitidieri

Segundo um membro dos Republicanos, que atua em Aracaju, a informação é que “os membros do Republicano e ex-integrantes do PL conversam, mas não chegaram a um entendimento”.

*** O problema maior, segundo a mesma fonte, é que o Republicanos em Sergipe apoia o governador Fábio Mitidieri “e os ex-membros do PL querem o partido na oposição”.

*** Na realidade, já há um ano os ainda membros do Liberal procuram o Republicanos e a direção do partido segurando para ficar com o Governo e permanecer no bloco.

Amorim vai aguardar

O ex-presidente do Partido Liberal, Edvan Amorim, preferiu não se referir diretamente a busca para filiação do seu bloco no Republicanos.

*** Disse ontem que como “isso é um assunto delicado ainda demanda tempo. Vamos aguardar”.

Elogios à Emília

Circula a informação de que o deputado federal Rodrigo Valadares (UB), sabendo da importância de manter a prefeita Emília Corrêa no partido, faz rasgados elogios a ela.

*** Rodrigo teria postado em sua rede social: “Emília mostra, a cada dia, a grande líder que é: firme, madura e capaz de manter o nosso grupo unido!”

Não trata do assunto

Aliado muito próximo a Emília Corrêa, prefeita de Aracaju, que integra seu bloco político, disse que a prefeita ainda não tratou sobre qualquer assunto relacionado a sair ou ficar no Liberal.

*** Admite que Emília converse, inclusive com Valmir de Francisquinho que está deixando o PL, mas não vazou qualquer posicionamento seu sobre essa questão.

Laércio desmente

O senador Laércio Oliveira (Progressista) negou a informação de que ele sairia do PP, caso o ex-deputado federal André Moura fosse presidir a federação entre seu partido e o União Brasil.

*** Laércio está na Itália e negou a informação de forma veemente: “claro que isso não é verdade”, disse.

Iran contra anistia

O vereador Iran Barbosa (PSOL) disse ontem que “quem desrespeita a vontade popular expressa nas urnas e articula contra a Democracia tem que ser punido e banido da vida política”.

*** Acrescentou que “isso é o que chamamos de ‘Ostracismo’, instrumento de defesa da ordem democrática, usado desde a Antiguidade Clássica. Sem anistia para golpistas”!

Indireta a Fux

William De Lucca diz que os ministros STF seguem dando indiretas [bem diretas] para Luiz Fux. Cármen Lúcia disse que não fará a leitura completa de seu voto e que ele estará disponível no sistema.

*** Fux fez questão de ler seu voto inteiro na íntegra durante mais de 11 horas.

Primeira vez

A Primeira Turma do STF formou maioria ontem para condenar Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, sob acusação de liderar uma trama para permanecer no poder.

*** Segundo a Folha, “é a primeira vez na história do país que um ex-presidente deve ser punido por esse crime”.

Conversar com Rodrigo?

O prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, retorna de São Paulo na madrugada desta sexta-feira (12). Foi se submeter a exames de rotina e deu tudo bem.

*** Francisquinho ainda não falou em deixar o Partido Liberal e um dos seus aliados disse que “primeiro ele vai conversar com Rodrigo Valadares para tomar uma decisão”.

Eduardo pensa em ficar

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) disse ontem que sua pretensão hoje não é sair do seu partido, que lhe dá todo apoio para disputar o Senado.

*** Eduardo participa de todas as conversas e não abre de disputar seu retorno a Brasília como senador.

*** Sobre a questão que muda a face do Partido Liberal, Eduardo diz que “uma coisa é ter adversário e respeitá-lo”. E continua: “mas traidor não merece nenhum respeito”.