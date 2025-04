Candidata a vice não existe

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Estão expondo nomes novos para disputar a vaga de vice-governador, que constrangeste até mesmo a quem sequer disse que pretendia participar das eleições. Começa a criar mal estar e mexer com a mentalidade daqueles que preferem ficar distantes do incomodismo desse jogo que não tem tanta seriedade em relação ao povo. Desde 2024, o nome do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jefferson Andrade, circula naturalmente como o candidato a vice do governador Fábio Mitidieri, que tinha absoluta certeza de que concorria à reeleição. Entretanto não se ouvia falar em outro nome para tentar a vice. Nesses últimos dias, surgiram alguns nomes que poderiam ser vice, mas não passaram de ideias vãs, que terminaram até sem sentido.

O nome mais posto nas redes foi o da presidente do Sebrae, Priscila Felizola. Ontem ela abriu o verbo: “é do grupo político do governador Fábio Mitidieri, jamais falou em disputar qualquer mandato e o seu desejo maior é continuar o trabalho que realiza no Sebrae, dentro de um projeto traçado por ela e sua equipe, que vem dando certo. Demonstrou que é feliz à frente da instituição e lembrou que tem até o final do próximo ano para discutir alguma questão política, dentro do que realizou como presidente do Sebrae. E concluiu: “não sou candidata a vice-governadora e sequer falei sobre esse assunto durante o período eleitoral.”

Priscila nega candidatura à vice.

A presidente do Sebrae, Priscila Felizola, convicta, disse ontem que jamais falou em ser candidata a vice-governadora e lembrou que integra o grupo liderado pelo governador Fábio Mitidieri.

*** O meu maior desejo é manter o Sebrae em ordem, cumprindo o seu dever e seguindo o rumo que estamos adotando pelo seu crescimento.

*** A questão política é de responsabilidade do grupo e nunca me manifestei por ser vice. Tudo terá o seu momento e será decidido pelo grupo.

Almoço com Jefferson

Um grupo de 15 a 16 deputados estaduais vai almoçar com o presidente da Assembleia, Jefferson Andrade, quando ele retornar dos Estados Unidos, onde ele se encontra.

*** Os deputados vão anunciar apoio a Jefferson Andrade como candidato a vice-governador.

*** O grupo político está tranquilo em relação a Jefferson ser vice e nem querem discutir a existência de outros nomes.

Edvaldo almoça com Sérgio

Edvaldo Nogueira, candidato ao Senado, almoçou ontem no restaurante CB Osteria, com o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

***Ambos consideraram que o encontro foi bom, porque quebrara arestas e traçaram planos sobre as eleições.

*** Sérgio disse, inclusive, que agora os dois têm caminho longo para conversar sobre qualquer coisa da política do momento.

Sérgio elogia Edvaldo

Sérgio e Edvaldo não definiram nada, ainda, mas o prefeito de Lagarto considerou que ele está bem, preparado. “Foi um prefeito da Capital e que saiu com um número surpreendente de aprovação”.

*** Fábio admitiu que Edvaldo é um grande quadro para ser candidato a senador, “mas antes disso vou conversar com o governador Fábio Mitidieri (PSD) e Rogério Carvalho (PT), que é o meu senador, para depois termos uma nova conversa e adotarmos alguma posição”.

Emília e Eduardo

O empresário Edvan Amorim disse ontem que o seu irmão, Eduardo Amorim, me disse que é pré-candidato ao senado. Mas isso irá debater com o grupo em 2026.

*** Já o radialista André Barros, diz que a “nova força política de Sergipe, que vem a ser a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, apoia Eduardo para o Senado”.

*** Já Eduardo Amorim confirma sua candidatura ao Senado (com um pé no PL) porque acha que a prefeita Emília Corrêa precisa de quem abra as portas para ela em Brasília.

Wesley Safadão

O cientista político André Carvalho disse que “se a Leoa anunciar Wesley Safadão para o Forró Caju, com seu cachê maior que 1 milhão de reais, vai ficar difícil sustentar que cancelou o projeto verão porque a cidade não tem recursos.

*** Acrescenta que “Aracaju precisa de austeridade porque, Edvaldo Nogueira deixou dívidas…”

Cacho e dúvida

O advogado Emanuel Cacho ainda não montou o seu bloco para disputar o Governo, mas está trabalhando muito. Entretanto ele continua no PL.

*** Acha que ainda tem gente calada e de barriga cheia, que precisa tomar remédio para verme.

Collor se mantém preso

O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6 votos a 4, manter preso o ex-presidente Fernando Collor de Mello.

*** Collor é condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo derivado da Operação Lava Jato.

Expressão Bíblica

Emanuel Cacho diz que “se o governador tem que tomar cuidado com convites a muitos candidatos para os mesmos cargos, deve lembrar da expressão bíblica, Oseias 8:7 que diz: “Eles semeiam vento e colhem tempestade”.

*** E mais: “Se uma pessoa mentir para os outros, pode ser que essa mentira cause problemas na sua vida mais tarde, como perda de confiança e dificuldades em construir relacionamentos saudáveis.