Candidaturas sem muito fôlego

Talvez seja repetitivo, mas as eleições municipais em Sergipe estão muito vazias. É possível que tome fôlego a partir de julho, com a obrigatoriedade da formação de chapas, com definição dos vices, mas o momento, apesar dos festejos juninos, não acende a fogueira dos candidatos dispostos a conduzir a sua vontade de tentar o confronto, embora, em algumas cidades do interior seja diferentes. Quem já é vereador e busca a reeleição tem mostrado maior otimismo de continuar com o mandato, mas ainda não se percebe que novos nomes estejam animados para conquistar eleitores e provocar a mudança na Câmara que ele atua ou mesmo continuar com a mesmice. Também é imperceptível que as mudanças sejam promovidas e a ordem superior continue no comando dos atos dessas Câmaras.

Em Aracaju, atualmente, o jogo se movimenta em torno da candidatura de vice, daqueles que ainda não definiram disputar a Prefeitura ou que dependa da indicação final dos seus chefes. Insinua que determinado nome formara bloco com outro que tem anseio de integrar a chapa como vice, mas na realidade todos se recusam a essa pendência, porque não enxerga em quem decanta ser o administrador da cidade, com melhor capacidade que ele e fica nesse terrível mimimi que afasta o povo e cria uma grande dificuldade para o futuro,

A verdade é que se sente à necessidade de uma liderança forte, que possa montar uma estrutura e expor um perfil de que possa produzir uma mudança administrativa nas cidades que querem estar à frente como prefeitos. É provável que nos primeiros dias de julho, algum movimento mais firme e forte ofereça ao eleitor condições de escolher quem realmente pode conduzir uma cidade melhor.

Nomes para vices em 2026

Um estrategista político disse ontem ao governador Mitidieri (PSD) que têm cinco nomes em Sergipe para ser seu vice em 2026.

*** Citou: Belivaldo Chagas (Podemos), Jeferson Andrade, Zezinho Sobral, Edvaldo Nogueira e o empresário Fernando Carvalho.

*** Sugeriu que o governador só se referisse a isso em meados do próximo ano.

Daniela e Luis?

Apesar de o MDB negar insistentemente, nos bastidores circulam a informação insistente de que a delegada Daniele Garcia (MDB) pode ser a vice de Luis Roberto (PDT) que disputa a Prefeitura pelo seu partido.

*** o presidente do MDB, Alessandro Vieira, já disse que Daniele Garcia disputará a Prefeitura pelo partido e pronto.

Arrocha supera forró

Na terça-feira, o show de arrocha exibido por três sergipanos, em termos de publico supera o forró e os artistas famosos de outros Estados, que têm mais alto cachê.

*** Aracaju nunca viu um sufoco no trânsito tão grande quanto na noite de quarta-feira e nem o número imenso de público.

*** Paralelamente, foi o show que deu mais brigas e se percebeu a falta de segurança.

Pedido enganoso

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo (UB), sabe jogar bem com a população e em discurso fez um pedido no mínimo enganoso:

*** – Qualquer um de vocês que perceber falha na cidade por culpa da Prefeitura, pode denunciar que o conserto é feito na hora.

*** Serviu de piada para as pessoas que ouviram…

Festa topada

O que disse Belivaldo Chagas sobre a festa de terça-feira: “pense numa noite de festa topada! Foi ontem (terça), no Arraiá do Povo! Belivas não perdeu a noite do Arrocha, não”.

*** – Estive acompanhado do governador Fabio Mitidieri e da primeira-dama Érica Mitidieri, além de familiares e amigos.

*** Belivaldo disse que foi o último dia de Aracaju, porque a partir de agora estará no Forro de Simão Dias e outras cidades próximas.

Edvaldo e Renato

O prefeito Edvaldo Nogueira teve encontro “com o meu grande amigo, Renato Rabelo, durante a minha passagem por São Paulo. Renato presidiu o PCdoB por 20 anos e teve um papel fundamental na minha formação política”.

*** – Juntos, construímos uma história de lutas no partido, com atuação combativa em defesa da democracia e na luta pela redução das desigualdades sociais.

Três disputam fechadas

O diagnóstico que vem sendo feito por uma empresa de pesquisas qualitativas bem avaliada, estão à frente, nesta escala, Yandra Moura (UB), Daniela Garcia (MDB) e Emília Correa (PL).

*** Em seguida, será realizado o prognóstico que dará o resultado real. Quem seguir a orientação da pesquisas através de um marketing correto, pode ganhar a eleição.

Reunião de Mulheres

Yandra Moura (UB) divulga que “a Bancada Feminina da Câmara dos Deputados voltou a se reunir com o presidente da Casa, Arthur Lira. Ampliamos o debate sobre a 1ª Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorrerá nos dias 1º e 2 de julho em Maceió”.

*** – Teremos participação efetiva neste importante evento, um momento para debates e intercâmbios sobre temas relevantes como mudança climática, desenvolvimento sustentável, inclusão social, combate à fome e à pobreza, disse.

Avança Sergipe

O PDT, o prefeito Edvaldo Nogueira e o governador Fábio Mitidieri convidam vocês para o lançamento do Movimento Avança Aracaju. Será na sexta-feira, na Chácara Fest. Conjunto Santa Maria.

***O pré-candidato do PDT, Luis Roberto, pede que “vamos juntos defender e conquistar avanços que vão fazer a cidade ainda melhor”.