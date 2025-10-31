Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A oposição em Sergipe enfrenta dificuldades para se consolidar diante da força política e administrativa do governador Fábio Mitidieri, cuja gestão tem elevado índices de aprovação e articulação estratégica. A cena política sergipana vive um momento de forte centralização em torno de Mitidieri, que tem se destacado por uma combinação de entregas concretas à população, habilidade de articulação nos bastidores e recomposição de alianças estratégicas. Esses fatores têm dificultado a construção de uma oposição robusta e competitiva no Estado.

Pesquisas recentes indicam que Mitidieri venceria todos os possíveis adversários em 2026 com ampla vantagem, embora estejamos a pouco mais de um ano para o pleito e muita coisa pode acontecer. Percebem-se avanços em áreas como saúde, segurança, educação e geração de empregos o que têm consolidado sua imagem como gestor eficiente. O governador tem ampliado sua base aliada, inclusive com movimentos de reaproximação com o PT, o que pode trazer figuras tradicionais do petismo para seu palanque nas eleições municipais. A presença de nomes como Márcio Macedo (PT), ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, em seu grupo, reforça a coesão política e a capacidade de atrair apoios nacionais.

Os grupos opositores ainda não conseguiram construir uma narrativa convincente que rivalize com os resultados da atual gestão, embora a conquista do Podemos possa alterar esse cenário, mas, até o momento, nenhum nome de peso tem se consolidado como alternativa viável para enfrentar Mitidieri nas urnas, segundo os cenários simulados em pesquisas. Ricardo Marques, vice-prefeito de Aracaju pelo Cidadania, começa a ser citado como provável candidato da oposição para disputar o Governo e não é nome que se subestime. Com a ampliação da base governista, a oposição tem menos espaço para influenciar decisões e pautas relevantes no Estado.

A tendência é de que Mitidieri entre na disputa pela reeleição com uma base sólida e apoio popular expressivo. A oposição, para se tornar competitiva, precisará investir em renovação de lideranças, construção de alianças regionais e formulação de propostas que dialoguem com os avanços já conquistados, sem depender apenas da crítica.

Foco está na gestão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que foco está na gestão, “mas claro, sem perder de vista o processo eleitoral do ano que vem”.

*** Acrescentou que a “Economia crescendo, Estado gerando empregos e batendo recordes de carteiras assinadas. Estamos no rumo certo”, considerou.

Edvaldo não altera projeto

O ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) mantém firme sua candidatura ao Senado e tem feito reunião com integrantes do seu partido para traçar estratégias de campanha.

*** Tem feito visitas aos bairros de Aracaju e nos finais de semana viaja ao interior, onde mantêm conversas com lideranças políticas, ex-prefeitos e conversa com eleitores.

*** Não passa por sua cabeça qualquer possibilidade de mudança de projeto político.

Candidatura fora do radar

O vice-prefeito Ricardo Marques disse ontem que não deixará o Cidadania e nega qualquer desentendimento com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa. (PL).

*** Quanto ao Cidadania se compor com o Podemos, Ricardo disse que “estamos conversando sobre isso junto com Valmir de Francisquinho”.

*** Sobre candidatura ao Governo Ricardo diz que “não está no meu radar, mas sou um soldado do povo e do meu agrupamento”.

Luciano critica Valmir

O deputado estadual Luciano Bispo disse em entrevista que nunca negou um alvará um único em Itabaiana, “mas hoje os empresários vivem amedrontados”.

*** Segundo Luciano, “Itabaiana é uma cidade que cresce com a força do itabaianense. Seja na semi-joias, castanha, lavoura, o comércio é o melhor pagador de bancos”.

*** Diz que “os empresários hoje têm medo e estão sendo dominados pela força”. Para Luciano, “o prefeito Valmir não tem interesse em colocar a Ceasa para funcionar”.

*** Acrescentou: “Valmir leva as pessoas para o chiara e mostra que foi ele quem fez, quando na verdade é realização dos empresários Édson Passos e Aguinaldo de Verso”.

Podemos não tem pressa

Uma fonte bem avisada que esteve em Brasília com o grupo que conquistou o Podemos, disse não tem pressa para a escolha da nova diretoria.

*** Mas acrescentou que até o final do ano estarão escolhidos os “partidos que comporão nosso grupo”.

Sensatez de Lula

O presidente Lula (PT) foi sensato em relação à ação policial no Rio de Janeiro. Ele defendeu, na noite de quarta-feira, que é necessário um trabalho coordenado para atingir a “espinha dorsal do tráfico” no Brasil.

*** E acrescentou: “Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias”, disse Lula.

Disputa pelo PL?

Chega a informação de que o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) está no centro de uma disputa interna pelo controle do Partido Liberal no Estado.

*** A movimentação visa fortalecer sua posição para as eleições de 2026, com foco na formação de uma chapa competitiva.

Rodrigo já tem o comando

Na verdade, Rodrigo já tem o comando do PL em Sergipe, através de sua mulher, vereadora Moana Valadares, que preside o partido no Estado.

*** Rodrigo que indicou Moana, que ficará na Presidência até abril, quando ele filia-se no PL. Rodrigo hoje é filiado ao União Brasil.

*** Moana foi indicada pela direção nacional do PL, que afastou o empresário Edvan Amorim da Presidência e, automaticamente, do partido.

Compensações indevidas

Segundo Jailton Santana, o Ministério Público de Contas pediu investigação sobre irregularidades previdenciárias em dois municípios de Sergipe.

*** A abertura de processos é para apurar débitos superiores a R$ 20 milhões em Laranjeiras e Nossa Senhora das Dores.

*** A Receita Federal identificou compensações indevidas .

Laércio e grande desafio

O senador Laércio Oliveira (PP) diz que empreender no Brasil é um grande desafio! No 4º episódio da série “1000 Dias de Mandato”.

*** Laércio diz que “falo sobre a força dos microempreendedores, que apostam nos seus negócios e no país onde vivem”.

CPI do Crime Organizado

O senador Alessandro Vieira (MDB) avisa que na terça-feira o Senado vai instalar a CPI do Crime Organizado.

*** Segundo Alessandro, “planos para assassinar mais autoridades em SP, guerra urbana com dezenas de mortos em 24h no RJ, avanço das facções no Norte e Nordeste, tudo consequência de décadas de abandono pelo poder público, corrupção e incompetência”.

Rogério e projeto

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que a tragédia no RJ escancara que segurança pública exige inteligência e integração, não mais sofrimento de inocentes no fogo cruzado.

*** Acrescenta que seu projeto que criminaliza a ocupação de territórios é justamente pra isso: “dar agilidade à Polícia e impedir que o crime se espalhe e crie raízes”.

Boulos agradece e Márcio

Guilherme Boulos (Psol) assumiu quarta-feira a Secretaria da Presidência. Boulos chega ao governo com a missão de ampliar ainda mais o diálogo com os movimentos sociais.

*** Boulos agradeceu “ao companheiro Márcio Macedo (PT), que estava presente, pela dedicação à participação social e pela missão cumprida à frente da Secretaria-Geral”.

Pedido para subir ao morro

O tenente Edgard diz que a Comissão de Direitos Humanos da OAB do RJ, teve que pedir autorização aos traficantes para subir ao morro.

*** E pergunta: “por que vocês não visitam os familiares dos policiais mortos? Hipócritas”!

Respeito aos direitos humanos

O deputado federal João Daniel (PT) diz que “a tragédia no RJ prova que segurança pública não pode ser medida pelo número de corpos no chão”.

*** E acrescenta: “ela deve ser avaliada pela capacidade de proteger, prevenir e transformar. E isso exige mais do que armas, exige estratégia, tecnologia, integração e respeito aos direitos humanos”.