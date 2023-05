Catadores de dinheiro

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Na Capital a movimentação para lançamento de candidatos a prefeito tem sido moderada. Com as lideranças recolhidas e o receio dos blocos políticos de darem o primeiro chute, os nomes vão surgindo com certa discrição. Cada um se deixa insinuar, mas não confirma absolutamente nada. Sem exceção, todos dizem que é cedo, embora deixem escapar que estão à disposição dos seus partidos. Não há realmente um único nome que se diga pré-candidato. A impressão é que o estilo da montagem de chapas mudou e todos dependem do que decida o chefe maior de cada bloco. Mas é verdade que Aracaju já tem gente trabalhando nos bastidores, para conseguir ter o seu nome posto.

Nas cidades do interior a coisa é diferente. O movimento político é visível e, a cada dia, toma dimensão diferente em cada município, principalmente onde grupos políticos se dividem radicalmente e a população acompanha ao prazer de vantagens proveitosas. Festas, encontros e convocações acontecem em cada segmento que disputa o comando político, dentro do velho formato para conquistar o eleitor, principalmente os mais carentes e dependentes. Vamos só dar um exemplo: o deputado estadual Cristiano Cavalcanti está respondendo a processo por ter jogado dinheiro para o ar, na cidade Ilha das Flores, onde já foi prefeito. Quem acha que isso aconteceu pela primeira vez meta o dedo na boca e rasgue.

Claro que se trata de hábito, “coisas da terra”, como dirá qualquer cidadão que vive nas cidades do interior em período de eleição. Mas não é só Cristiano que faz isso. O gesto vem de longe, ocorre em todas as regiões e o eleitorado adora. Quem tiver imaginando que alguma punição, caso venha a acontecer, terá apoio de quem estava catando o dinheiro jogado, está redondamente enganado, porque funciona como se fosse uma brincadeira em que eleitores ganham alguns trocados. Infelizmente isso acontece e jamais foi denunciado e não vai impedir que continue, porque esse tipo de eleitor gosta. Entretanto, ao invés de condenar agora, o TSE, através dos TREs, deveria orientar sobre a ilicitude do gesto e trabalhar para também punir catadores de dinheiro.

Entregue PL da ponte

O governador Fábio Mitidieri (PSD) entregou Projeto de Lei para a construção da nova ponte que interligará os bairros Coroa do Meio e Inácio Barbosa, em Aracaju.

*** – A nossa expectativa é de licitar a obra já nas próximas semanas, após a aprovação na Alese, para, a partir daí, iniciar a tão aguardada construção desta ponte. O futuro já começou! Disse o governador

Preços da Petrobras

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse ontem que a nova política de preços da Petrobras ainda vai gerar seus efeitos: “é muito prematuro apontar seu sucesso ou fracasso”.

*** Sobre a cassação do deputado federal Dellagnol, o senador disse que “o processo de cassação fugiu muito do padrão tradicional da Justiça”.

Indicação do Dnocs

Ainda não saiu a nomeação, mas o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicano) já indicou o nome de um dos seus aliados próximos para o Dnocs em Sergipe.

*** A deputada federal Katarina Feitoza também disputava a indicação do cargo e chegou a ficar chateada. Mas Katarina também será contemplada por esses dias.

Emília e Thalysson

Circula especulação nos bastidores das eleições municipais, de que a vereadora Emília Correa trocará o Patriotas pelo Partido Liberal (PL) e será candidata a prefeita de Aracaju.

*** Segundo ainda os comentários, o ex-deputado Thalysson de Valmir (PR) vai transferir o seu título para Aracaju e será o candidato a vice de Emília.

*** Em todas as pesquisa internas realizadas em Aracaju o nome de Emilia aparece em primeiro lugar.

Certeza e dúvida

A coluna também ouviu pessoas vinculadas à vereadora Emilia Correa: ela realmente decidiu que será candidata à Prefeitura de Aracaju e, aparentemente, não há retorno.

*** Emília não deixará o Patriotas apesar de vir recebendo convites para ingressar em outros partidos.

*** Todos os aliados dela desconhecem que Thalysson vai transferir o título para Aracaju e seja o candidato a vice-prefeito de Emília.

Sobre Marcio Macedo

O Partido dos Trabalhadores não tem nome definido para disputar a Prefeitura de Aracaju, inclusive por falta de uma liderança forte.

*** O ministro Márcio Macedo seria o candidato que “todos desejam”, mas ele está em dúvida quanto à Prefeitura de Aracaju ou o Senado em 2026

*** Márcio atua firme como ministro e pensa muito sobre candidatura, principalmente porque depende de uma posição do presidente Lula.

Eliane um dos nomes

Entretanto há um detalhe: o nome da ex-vice-governadora Eliane Aquino é que está à frente em todas as pesquisas realizadas pelo Partido dos Trabalhadores.

*** A grande dúvida no meio petista é se Eliane Aquino pretende disputar a Prefeitura de Aracaju – o que terá de deixar o cargo no Governo Federal até março – ou se vai preferir ficar em Brasília.

Cidadania joga duro

O Cidadania reuniu-se pela segunda vez em Aracaju para discutir a situação do partido, no Estado e principalmente na Capital.

*** “Foi uma verdadeira lavagem de roupa suja”, disse um dos seus membros, na discussão entre ser oposição ou Governo: “tem que se decidir. O que não pode é ficar em cima do muro”.

*** Haverá outras reuniões do Cidadania. Para a próxima o empresário Milton Andrade foi convidado a participar. Hoje, Milton é membro do Governo.

Colóquio para federação

Já em Brasília, o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, espera que esse colóquio para formação da Federação PSDB/Cidadania/MDB se transforme numa realidade .

*** Roberto acha que “o Brasil precisa da Alternativa Democrática sobre a liderança de Simone Tebet , Eduardo Leite e Raquel Lyra”.

Audiência de Mediação

A Unigel suspenderá as atividades em Sergipe porque está com dificuldade na compra do gás. A empresa deixará de produzir exatamente no dia 1º de junho.

*** Amanhã a Unigel fará uma audiência de mediação com o Sindipetro para construir um acordo de trabalho e evitar o desemprego.

*** O trabalhador ficará em casa, participará de curso e tanto a empresa paga uma parte, quanto o Ministério do Trabalho complementa uma bolsa de estudo que atinja o salário, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

*** Se tudo der certo, não haverá desempregados.

Gustinho presidente

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) foi eleito ontem para presidir a CPI das Americanas na Câmara Federal.

*** Gustinho considera que “é um tema muito importante, porque nós precisamos ter, acima de tudo, compromisso com o país, a economia e proteger as pessoas e investidores que possivelmente foram lesados”.

Convite a Mendonça

O Presidente regional do Democracia Cristã (DC), Airton Costa, convidou o ex-deputado Mendonça Prado a se filiar no partido e disputar a Prefeitura.

*** Mendonça ainda não deu resposta, mas ficou animado e pode aceitar o desafio para mais um pleito que disputará. Ainda não há confirmação.

Nome em Aquidabã

Euriquinho, ex-prefeito de Aquidabã, indicar um nome, com apoio do seu grupo político, para disputar a Prefeitura do município.

*** O prefeito Dr. Mario, que teve apoio de Euriquinho em 2016, não cumpriu o acordo de ficar oito anos à frente do município e sugerir o vice nas eleições do próximo ano.

*** Dr. Mario vai indicar uma parente – talvez a cunhada – para sucedê-lo, o que provocou a tomada de posição de Euriquinho, que também terá candidato.

Marcio e empresários

O ministro Marcio Macedo (PT) recebeu ontem empresários da associação sergipana de obras públicas e privadas: Luciano Barreto, Pedro Celestino e Luciano Barreto Neto.

*** – Eles trouxeram sugestões para um novo modelo de realização das obras públicas que agiliza a execução, evita atrasos e passa a cumprir os prazos de entrega, disse.

*** Marcio se comprometeu em colocar esse debate em pauta no Governo.

Giro pelas redes sociais

Guilherme Amado – Vídeo de reunião mostra pressão de Flávio Dino no Twitter: “Não queremos vocês na PF”.

Metrópoles – Foto de Dallagnol já aparece com legenda “não eleito”, em site do TSE. Decisão ainda precisa ser informada oficialmente para Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas informação foi atualizada no site do TSE.

Geraldo Alckmin – A convite de seus membros, o presidente Lula participa do encontro do G7, no Japão, grupo que reúne os países mais industrializados do mundo.

Gabinete – Deltan Dallagnol perdeu o mandato na noite de terça-feira e teve que desocupar gabinete já na quarta-feira.

Raquel Landim – Minha análise sobre as duas dimensões da cassação do deputado Deltan Dallagnol: a decisão jurídica do TSE e o embate político com a tentativa de reescrever a história.

Horácio Neiva – Vejo algumas pessoas mencionando o argumento de que o TSE não equiparou sindicância a um PAD, mas sim que reconheceu fraude.

Eliane Catanhêde – O governo foi descuidado e a CPI do MST não será contra o MST, mas contra o próprio governo. É só ver a cúpula da comissão.

Dino Debochado – “Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são. Não serão. E eu sei que os senhores sabem disso”.