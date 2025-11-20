Cenário político começa a se desenhar

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Com a aproximação das eleições de 2026, o cenário político em Sergipe começa a se desenhar com movimentações estratégicas dos principais partidos. Embora o atual governador Fábio Mitidieri (PSD) seja o único nome oficialmente colocado para a reeleição, os bastidores revelam articulações entre legendas que buscam protagonismo no pleito estadual. O PSD, partido do governador Fábio Mitidieri, que deve disputar a reeleição, comanda o Executivo estadual e tem presença significativa na Assembleia Legislativa. Consolidar a base aliada e neutralizar o avanço da oposição, especialmente do PL. Quanto a nomes ligados ao bolsonarismo, não há qualquer veto para alianças, em razão do respeito às posições e escolha quanto ao processo eleitoral.

Parte significante de filiado ao PT participa da base aliada de Mitidieri, mas com ambições próprias. Falam que podem indicar o vice na chapa de reeleição ou pleitear espaço no Senado. Isso já está definido: O PT não terá o vice nem integrará a chapa para o Senado, em razão da formação inicial do bloco situacionista. De qualquer forma o objetivo político é equilibrar o apoio ao governo estadual com a fidelidade ao projeto nacional liderado por Lula. O Partido Liberal e também o Podemos surgem como principais forças de oposição, com Valmir de Francisquinho como nome forte. E uma base eleitoral conservadora, com presença no interior, especialmente em Itabaiana.

O União Brasil tem presença relevante no estado, tanto que tem nome aceito para o Senado – André Moura – inclusive já citado e confirmado por Fábio Mitidieri. Com isso o União Brasil compõe com PSD e integrará a chapa majoritária. O PSDB está em reconstrução no estado, após perder protagonismo nos últimos pleitos. Eduardo Amorim, ex-senador, é cotado para retornar ao Senado, reposicionar-se no espectro político e atrair eleitores moderados. Já o MDB tem nome ao Senado que deve integrar a chapa majoritária: trata-se do senador Alessandro Vieira, que vai à reeleição, vinculado ao governador, mas adversário de André Moura, mas pode ser o fiel da balança, compondo com outras siglas. Já o PDT, com Edvaldo Nogueira ao Senado, integra a base governista e não abre mão da disputa majoritária.

O cenário partidário em Sergipe para 2026 está em ebulição. A reeleição de Fábio Mitidieri é uma possibilidade concreta, em razão da capacidade do PSD de manter sua base unida e conter o avanço da oposição. Enquanto isso, partidos como PL e PSDB articulam alternativas viáveis, mirando o eleitorado descontente e buscando alianças estratégicas. As definições devem se intensificar ao longo de 2026, com as convenções partidárias e o calendário eleitoral se aproximando. Até lá, o xadrez político segue em movimento.

Secretários candidatos deixam Governo

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que já está decidido e de acordo com a equipe: Todos os secretários que são candidatos deixam suas pastas dia 31 de dezembro.

*** Inclusive o Zezinho Sobral que não ficará na Educação, de acordo com entendimentos. Zezinho, claro, permanecerá vice, mandato para o qual foi eleito.

Em Itabaianinha, prefeito exalta Governo

Do prefeito de Itabaianinha, Eraldo Moreira dos Santos, dá exemplo sobre tratamento ao governador Fábio Mitidieri, ontem, em sua cidade.

*** – Governador, muito obrigado pelo que o senhor está fazendo por Itabaianinha. Eu escuto isso e sigo reafirmando: não adianta ir atrás de política barata, disse.

*** Segundo Eraldo, dirigindo-se a Mitidieri: “o que precisamos é de responsabilidade, de trabalho e de compromisso, como o que o seu Governo vem fazendo por Sergipe e por Itabaianinha”.

Governador é que indica o desembargador

O Quinto Constitucional é um mecanismo exclusivo para a composição de determinados tribunais do Poder Judiciário.

*** Os advogados concorrem e os seis mais votados são enviados ao Tribunal de Justiça, que escolhe três e envia os nomes para decisão do Executivo.

*** O governador do Estado, dos três nomes que recebe, indica apenas um para ocupar o cargo de desembargador, independente do número de votos que tenha. É a regra.

Edvan é o presidente do Podemos

O empresário Edvan Amorim (Podemos) é o presidente regional do partido, decidido ontem pela Justiça Eleitoral, que emitiu certidão da composição completa da sigla, ontem, em Brasília.

*** Amorim tem o apoio do grupo liderado pelo prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que terá maioria no Podemos.

*** Ainda não estão definidas as composições, mas é interesse da sigla lançar chapa majoritária do Governo e Senado.

Georgeo pode disputar majoritário

O deputado Georgeo Passos (Cidadania) disse ontem que seu projeto é a reeleição, “mas se o grupo de oposição, por unanimidade, escolher-me, serei candidato majoritário”.

*** Perguntado se estaria preparado para a mudança de mandato, ele respondeu com uma pergunta: “Por que não estaria”?. Quem perguntou tentou consertar: “porque o senhor é proporcional e passar para o majoritário pode ser complicado”.

*** Georgeo bateu o martelo: “Fábio Mitidieri foi vereador e deputado antes de ser governador, Belivaldo Chagas foi deputado estadual e depois governador e Déda começou pelo parlamento também”. Pronto, encerrou a conversa.

Aprovada federação do PP com União

O senador Laércio Oliveira (PP) desmentiu ontem que “tenha dado xabu” a federação do seu partido com o União Brasil e informou que o TSE validou tudo ontem.

*** Segundo Laércio, a publicação da federação deve sair na próxima semana.

*** Na próxima quarta-feira haverá reunião dos senadores do PP para ajustes finais da federação aprovada e que atuará nas eleições de 2026.

Adailton e causa de filiação

Diz Jailton Santana que o ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, esteve em Brasília e se filiou ao Podemos (PODE) após reunião com a presidente nacional do partido, Renata Abreu.

*** Adailton deixou o PL alegando que a sigla priorizava apenas a candidatura de Rodrigo Valadares ao Senado.

*** Adailton, por sinal, é o nome de preferência do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, para disputar o Senado pelo grupo que lidera.

Alessandro e CPI do crime organizado

O senador Alessandro Vieira (MDB) inicia os trabalhos da CPI do Crime Organizado, e o “depoimento do diretor geral da PF apontou grave carência de recursos humanos”.

*** Além disso, “falta estrutura para o policiamento adequado das nossas fronteiras, medida fundamental para o combate efetivo às facções”.

Possível de melhorar segurança

Ontem, em conversa rápida com a coluna Plenário, o senador Alessandro Vieira disse acreditar que com a CPI do Crime Organizado, “será possível melhorar muito a segurança dos brasileiros”.

*** Alessandro admite que seja muito trabalho durante o período da CPI e, em termos de eleições avisou: “tudo segue tranquilo na questão política, sem alterações”.

Rogério quer trazer a verdade

O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que o seu compromisso na CPI do Crime Organizado é trazer a verdade, fatos, e estudos para que possamos avançar.

*** – O Brasil não pode ficar parado no tempo. Junto com o presidente Lula, teremos ainda mais pulso firme no combate às facções, disse.

Linda e o negacionismo

Deputada Linda Brasil (PSOL) diz que “o negacionismo climático custa caro e, como sempre, a população mais vulnerável paga a conta!”.

*** E mais: “segundo um estudo da ONU, a inércia diante das mudanças climáticas custará até 33% do PIB do Brasil e outros países. Precisamos de ações concretas e integradas!”.

*** Linda está trabalhando intensamente para a sua reeleição e tem revelado posições coerentes com o que acredita em termos de renovação política.

Vinculação com PT e Kassab

O PT em Sergipe busca aproximação com o PSD, mas enfrenta resistência: Gilberto Kassab, presidente do PSD nacional, descarta apoio a Lula para a presidência em 2026.

*** Isso pode enfraquecer alianças locais e abrir espaço para novas coalizões, especialmente se o PSD lançar um nome próprio para a disputa presidencial.

Thiago ainda pensa no Governo

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) é possível pré-candidato ao governo de Sergipe, caso Valmir de Francisquinho (PL) seja juridicamente impedido.

*** Apesar de ter sido eleito no grupo de Fábio Mitidieri (PSD), Thiago migrou para a oposição por falta de prestígio interno, o que levanta dúvidas sobre sua viabilidade como alternativa real.

Podemos é uma das opções

Apesar de circular notícia sobre sua candidatura ao Governo, o deputado Thiago de Joaldo disse a Plenário: “Tenho que aguardar a janela partidária de março. Podemos é uma das opções que temos.

*** Acrescentou que está “fortalecendo sua reeleição de federal e, ao mesmo tempo, colocando meu nome à disposição da oposição e da população pra o governo do Estado”.

*** Concluiu dizendo que “nosso grupo segue firme e vai unido para 2026”.

Apoio em Estância a André

Em Estância, o grupo político de Gilson Andrade e André Graça oficializou apoio à pré-candidatura de André Moura ao Senado.

*** Esse movimento fortalece Moura como nome competitivo e pode influenciar outras lideranças municipais a se posicionarem.

Nivaldo candidato a estadual

O ex-vereador Nivaldo da Bala, de Boquim, é pré-candidato a deputado estadual e fará dobradinha com o deputado federal Thiago de Joaldo.

*** Tudo indica que Nivaldo votará em Governo e Senado também da oposição.

MDB analisa nomes a Federal

Marcos Franco (MDB) disse ontem que o seu partido está unido em torno de Alessandro Vieira para o Senado. Já na parte de deputado federal terá que ver se fará coligação para eleger um dos nomes que se propõe a disputar.

*** Marcos diz que há dificuldade para eleger um Federal, mas ainda vai analisar a conjuntura para manter sua candidatura. Admite que até início de dezembro vai clareando mais para resolver e definir isso aí.