Cenário político favorece a Fábio

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Neste momento, há muito pouco menos de um ano para as eleições, o governador Fábio Mitidieri (PSD) aparece como favorito para a reeleição em 2026, liderando todos os cenários testados em pesquisas recentes. Não se pode ignorar que o Governo tem conseguido aprovar pautas importantes, como o orçamento estadual para 2025, que teve um acréscimo de quase 11% em relação ao ano anterior. Isso mostra articulação sólida com a Assembleia. O grupo governista já articula nomes para compor a chapa de reeleição, como Jeferson Andrade para vice e possíveis nomes para o Senado, como Alessandro Vieira e André Moura, sem falar no ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) que demonstra certeza na sua candidatura também ao Senado.

Há um posicionamento estranho na esquerda, principalmente do PT. Embora tenha reafirmado sua posição de oposição ao Governo Mitidieri, o partido enfrenta dificuldades em se manter relevante, inclusive porque há indefinição de posição política nesse momento. A nota oficial do partido indica que todas as decisões municipais precisarão passar pelo crivo do diretório estadual, o que pode engessar alianças locais. Mas o PT não apresenta, até o momento, lideranças com apelo eleitoral suficiente para enfrentar o governador ou mesmo disputar espaço com a direita. À exceção clara do senador Rogério Carvalho e seu grupo, em que afasta o ex-ministro Márcio Macedo. A narrativa petista parece não dialogar com as pautas que têm mobilizado o eleitorado sergipano, especialmente fora da capital.

Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana (PL) tem se consolidado como o principal adversário de Mitidieri. Com 36% das intenções de voto. Ele representa o eleitorado mais conservador e alinhado ao bolsonarismo, entretanto tem processos jurídicos que complicam sua candidatura. O PL tem apostado em pautas de segurança pública, moralidade e crítica ao “sistema”, o que tem ressonado em parte do interior sergipano. Apesar do crescimento, o PL ainda enfrenta resistência em setores urbanos e entre eleitores moderados. A falta de alianças amplas pode limitar seu avanço.

Dentro desse contexto percebe-se que o Governo Mitidieri está em posição confortável, com apoio institucional e popular. A direita radical cresce, mas ainda não ameaça diretamente a hegemonia do PSD e a esquerda, onde se firma o PT, vive um momento de reestruturação e perda de relevância, sem nomes competitivos ou uma narrativa forte. De qualquer forma há tempo para um reencontro e colocar para valer a sua vocação para defender princípios através de segmentos mais coesos.

Equipe focada na gestão

O governador Fábio Mitidieri (PSD) admite que é importante iniciar o ano com uma equipe focada apenas na gestão.

*** E explica: “o Estado não pode parar. Temos muitas entregas programadas, muitas obras, muitas ações que demandam dedicação exclusiva”.

*** Tudo isso conduz à decisão de que todos os secretários de Estado que vão disputar mandatos em 2026, deixem o Governo até 20 de dezembro.

Secretários candidatos

Não se tem ainda o número exato de secretários que vai tentar mandatos políticos, mas a medida de entrega do cargo até 20 de dezembro vai dar outro ritmo à Administração.

*** Os secretários candidatos vão cuidar de suas campanhas, os que forem nomeados se dedicarão em tempo integral à administração e atuarão em torno do Governo.

*** Um dos nomes vai surpreender pela sua experiência político administrativa.

Grupo tem se articulado

O grupo político do governador Fábio Mitidieri tem se articulado para enfraquecer possíveis adversários e consolidar sua base.

*** Já está praticamente decidido que o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD) será o pré-candidato a vice-governador na chapa de reeleição.

*** Para o Senado, o nome de Alessandro Vieira (MDB) e do ex-deputado André Moura (UB) são cotados para integrarem a chapa da base aliada, embora haja disputas internas sobre essas indicações.

Valmir comanda o Podemos

Está tudo certo: terça-feira (28) o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), viaja a São Paulo para receber o comando do Podemos, em Sergipe, das mãos da presidente nacional do partido, Renata Abreu.

*** Acompanha Valmir membros do seu grupo, inclusive os deputados federais Ícaro (Republicanos) e Thiago de Joaldo (PP).

*** Com um detalhe: os dois parlamentares pulam para o Podemos, com a abertura da janela partidária em final de março.

Ricardo vai bem com Valmir

Exclusiva – O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), está muito bem entrosado com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho.

*** Ricardo é candidato a deputado federal em 2026, mas vem recebendo – e procurando – incentivo e apoio para disputar o Governo.

*** Uma possibilidade: Ricardo também pode trocar de partido e ir para o Podemos.

O vice está dando show

Segundo uma fonte acoplada ao grupo de Valmir de Francisquinho, “o vice prefeito Ricardo Marques está dando um show em relação à prefeita Emília Corrêa (PL)”.

*** Acrescenta que isso “incomoda à prefeita, principalmente porque Ricardo atua em extremo silêncio”.

*** Nos bastidores a informação é de que Emília alugou uma casa para despachar, enquanto faz reforma no prédio da Prefeitura. Tem duas salas grandes, mas não sobrou espaço para o vice, que fica sem gabinete.

Márcio virá para Sergipe

Informações de bastidores indicam que Márcio Macedo deverá vir para Sergipe cumprir uma agenda de conversas com várias lideranças de todas as regiões do Estado.

*** Conversará também com seu agrupamento político dentro do PT (CNB).

*** Após essas conversas Márcio deverá definir qual será o destino para o processo eleitoral de 2026. Ele ainda não decidiu qual mandato vai disputar.

Decisão tem que ser do grupo

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) diz que vai estar contra o governador Fábio Mitidieri (PSD): “não estou no palanque dele e vou fazer a minha parte enquanto oposição, mas com responsabilidade”.

*** Quanto à candidatura majoritária, Georgeo informa que “na realidade tive uma sondagem, mas não tem decisão e não a tem porque não deve decidir agora, com tanta antecedência”.

*** No final, Georgeo alerta: “a decisão não é minha. Tem que ser do grupo político que atuo”.

Fabiano está em ação

O candidato ao Quinto Constitucional Fabiano Feitosa tem conversado e adquirido da advocacia o respaldo necessário para chegar ao Tribunal de Justiça.

*** Segundo um advogado que o acompanha, em todo Estado a campanha de Fabiano Feitosa tem se mostrado leve e promissora.

Cacho mantém candidatura

O advogado Emanuel Cacho (PL), pré-candidato a governador, disse ontem que “se o seu partido tiver outras candidaturas será ótimo, porque as opções melhoram o debate interno”.

*** Cacho diz que não vê problema com isso e “até à indicação de um candidato oficial do PL estarei aqui à disposição e pronto para a luta na eleição”.

*** Particularmente acha que a prefeita Emília Corrêa deveria ser a candidata ao governo do Estado.

Até limite da troca

Emanuel Cacho admite que o deputado federal Rodrigo Valadares (UB) tem razão em sugerir a indicação do candidato a governador à prefeita Emília Corrêa.

*** Deixa claro que estará à disposição do partido e “continuarei na pré-campanha até o limite para mudar de sigla. Se for o caso”.

*** Cacho acrescenta que conhece o “espírito democrático de Emília e sei que ela vai optar pelo resultado da convenção”.

Idosos roubados

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB) diz que o “presidente Lula usa R$ 2,1 bilhões do nosso bolso, para pagar o prejuízo dos idosos roubados”.

*** E acrescenta: “ainda por cima, na CPMI do INSS, trabalha apenas pra sabotar as investigações e proteger os culpados”.

Cecília dá palestra

Cecília Marques, esposa do vice-prefeito Ricardo Marques, fez palestra na quarta-feira para mulheres na Igreja Evangeliza Independente, em Nossa Senhora do Socorro.

*** Cecília falou sobre a “importância de vencer o medo e ocupar nosso espaço em todas as áreas da sociedade, inclusive na política”.

*** As ações de Cecília deixam claro que ela disputa mandato nas próximas eleições.