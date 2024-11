Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Fábio Mitidieri (PSD) em conversa informal ontem com membros do seu bloco político, disse que “está tranquilo e focado na eleição de domingo”, mas deixou claro que a partir de segunda-feira, “vamos começar a reorganizar o nosso grupamento”, decidindo que “só vou discuti chapa eleitoral em 2026”, apesar da eleição municipal de domingo encerrar o ciclo eleitoral municipal, com eleição de vereadores e prefeitos, é natural que o governador reinicie o trabalho político e administrativo no Estado, para dar continuidade ao seu projeto para cuidar do Estado em todas as áreas estruturas, no seu crescimento econômico e social, na Educação, Segurança, Saúde e empregos, além de fortalecer a economia e todos os outros segmentos que fortalecerá o seu Governo.

Lógico que também vai cuidar bem da formação de um bloco político visando 2026 (isso em meados de 2025), para a formação de uma estrutura forte que pense em Sergipe dentro do critério que ele imagina. Precisa introduzir Estado nas decisões internacionais, acompanhar o desenvolvimento que se percebe na indústria e comércio e buscar uma estrutura de modernização no ensino. E, no desenvolver desse trabalho, vai formando o seu grupo político, para que chegue a 2026 com a administração avançada e ter ao lado partidos de todas as tendências, que os apoiem no projeto avançado de um Governo que vai se fixar na igualdade de um povo e modernidade das necessidades mais prementes da sociedade, inclusive dos mais pobres.