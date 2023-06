Chutar o pau da barraca

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O momento político, apesar dos festejos juninos, é de certa apreensão. E ela aumenta com o silêncio absoluto das lideranças maiores, que não tocam no assunto. Acham que é muito cedo para falar em eleição no próximo ano e que há muito que fazer antes de iniciar perspectivas para um pleito, que só vai acontecer em outubro de 2024. Dá um certo “friozinho na barriga” dos ansiosos, que sentem necessidade de entrar nas discussões, algumas delas estéreis, nesse instante que ainda não leva a lugar algum e pode tumultuar o processo. Na concepção de integrantes de algumas siglas, não há razão para esse suspense entre nomes e que os primeiros sinais devem surgir no máximo em outubro.

Entretanto, os líderes que vão conduzir o processo acham que o assunto deve ser tratado no próximo ano, de preferência em março, para que facilite o “saltar janelas” e obriga a incompatibilidade de algum candidato que esteja ocupando cargos oficiais. Mesmo assim, ninguém para de tratar sobre sucessão a vereador e prefeito, para que se criem fatos políticos ainda estéreis, já que sequer houve alguma junção de siglas. Tem líderes partidários que dão como certo que as conversas começam logo após o São João, baseados na tese de que os festejos juninos favorecem ao surgimento de nome forte que some interesses eleitorais. Enganam-se! Ninguém vai ‘ariar a fivela’ pensando em quem pode ser prefeito ou vereador.

De qualquer forma, há uma preocupação que se expande por todos os segmentos: chance de provocar contrariedade a um bloco político, que possa se dividir já formado e definitivo. E isso pode acontecer em caso de rejeição de algum nome sugerido, que a maioria recuse e aprove outro. Não será fácil manter as “abóboras arrumadas com a carroça passando por terreno íngreme”, como dizia Marcelo Déda. Há necessidade da consciência de unidade, recuo e obediência para que um projeto praticamente seguro e definido não role pelo ralo, já que há muita ânsia para abertura e conciliação entre um ou outro grupo que está mais frágil que outro. À hora é de tolerância e recuo, porque há muita gente pronta para “chutar o pau da barraca”, sem que perca nada com isso.

Perfil e estilo de Governo

Sobre se a queda do Dólar e baixa da inflação melhoravam a economia da Sergipe, o governador Fábio Mitidieri (PSD) foi objetivo em sua resposta:

*** – Todos os governos, tanto federal quanto estaduais, estão em seu início e os programas e ações apenas iniciando, disse.

*** Para Mitidieri, “claro que, em cinco meses, já foi possível mostrar um perfil, um estilo de Governo”.

Sobre popularidade

Quanto aos festejos juninos, se estão fortalecendo Sergipe turística e economicamente, e se a sua popularidade havia crescido politicamente, o governador disse:

*** “Feliz em ver nossa boa aceitação por parte dos sergipanos” e concluiu: “Vamos fazer muito mais ainda”.

Desmente encontro

Pessoa diretamente ligada ao prefeito de Aracaju, desmente que Edvaldo Nogueira (PDT) tenha se reunido ontem com Eliane Aquino, Carlos Cauê e Evandro Galdino.

*** Disse ainda que o prefeito desconhece a razão da publicação de um fato que não existiu. Edvaldo pegou uma virose e esteve recolhido.

*** Como presidente da Federação Nacional dos Prefeitos (FNP), Edvaldo Nogueira já se encontrou com Eliane Aquino e Marcio Macedo, em Brasília e em Aracaju.

Edvaldo em São Paulo

Edvaldo Nogueira, entretanto, como presidente da FNP, viaja hoje a São Paulo para reunião com os dois vices presidentes da entidade, prefeitos Ricardo Nunes (SP) e Eduardo Paes, do Rio de Janeiro.

*** Os três vão dar continuidade à análise da Reforma Tributária e apresentar propostas através de um relatório da entidade.

Belivaldo na Vila

O ex-governador Belivaldo Chagas (PSD) circulou ontem pela Vila do Forró e esteve com o governador Fábio Mitidieri (PSD) curtindo a festa.

*** Assediado por amigos e políticos, Belivaldo fingia que não ouvia perguntas sobre se ele seria candidato a prefeito.

*** O nome do ex-governador é citado como um dos possíveis candidatos, mas ele não trata sobre o assunto.

Em Estância o bafafá

No dia da ‘Salva Junina’, como se chama a abertura dos festejos juninos em Estância, o vereador Misael Dantas (União) convidou colegas e empresários para recepção em sua casa.

*** O prefeito Gilson Andrade e o seu vice, André Graça, fizeram a mesma coisa e convidaram as mesmas pessoas para festa na casa do vice.

*** Todos foram atenderam a Graça e poucos prestigiaram Misael. O motivo foi que souberam que o delegado André David estaria com Misael.

Pesquisa recusada

Rola a informação de que um instituto do Sul realizou pesquisa, contratada por uma emissora de televisão, para avaliar condições dos prováveis candidatos a prefeito de Aracaju.

*** Os números não agradaram a um dos líderes que poderia lançar nomes e a emissora preferiu não publicar a avaliação feita pelo instituto.

*** Em relação às administrações municipal e estadual o resultado da pesquisa foi bom para Edvaldo Nogueira e Fábio Mitidieri.

Rodrigo aprova emenda

A MP 1165/2023 (do Mais Médicos), que permite a prorrogação de contratos e criar indenizações para incentivar o exercício da atividade médica em áreas de difícil fixação e acesso, foi aprovada com 353 votos favoráveis e somente 58 contrários.

*** Nenhum partido ou bloco parlamentar orientou de maneira contrária.

*** Não houve tentativa da bancada governista para derrubar a emenda “ante-Cuba”, apresentada pelo deputado Rodrigo Valadares (União-SE) e acatada pela relatora, a senadora Zenaide Maia (PSD-RN).

Rogério e o MDB

Membros do MDB desconhecem qualquer movimento para o senador Rogério Carvalho (PT) ingressar no partido, para disputar as eleições de 2026.

*** O MDB vai se fortalecer para os pleitos de 2024 e 2026, pode continua aliado ao PT, mas mantendo o comando do partido com o empresário Sérgio Gama.

*** Um grupo que comanda bloco do MDB espera que o partido inicie conversas sobre a indicação de candidaturas já partir de outubro para adotar decisões.

Perdeu o time

Segundo um dos líderes do MDB, Rogério não vai deixar o PT, onde está filiado há anos e preside o País. “Mas há um problema: ele perdeu o time petista”.

*** Acrescentou que o senador saiu da linha partidária, através “da sua arrogância, que dividiu o PT em Sergipe. Em razão disso não conseguiu nada no Governo”.

Linda e retwitagem

A deputada Linda Brasil (Psol) faz uma ‘retwitagem’ e deixa claro que está com seu nome à disposição do partido para ser candidata à Prefeitura de Aracaju.

*** Linda demonstra insatisfação com comentário da coluna sobre quatro mulheres citadas, embora o dela fosse inseria como trans.

*** De qualquer forma, o Psol ainda não avalia candidaturas, mas Linda é realmente um nome que ‘agita’ uma disputa majoritária para Aracaju.

Entendimento do partido

Na Câmara Municipal, quem vem aparecendo bem nas pesquisas internas é o vereador Fabiano Oliveira (PP), mas o pessoal acha que o melhor é esperar para ver.

*** O próprio Fabiano já disse que “vamos mostrar no grupamento e o nome dele está no jogo”.

*** Admite, entretanto, que esse entendimento tem que partir do partido.

Valadares em assessoria

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) assume a Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativo da Secretaria Geral da Presidência.

*** O convite foi do presidente Lula (PT), através do ministro Márcio Macedo (PT).

*** Valadares Filho esteve cotado para assumir a Sudene, em Recife, mas o ministro Márcio Macedo preferiu tê-lo em seu ministério, para cuidar de assuntos parlamentares.

Retribuir com trabalho

Valadares Filho disse que iria retribuir toda essa confiança com muito trabalho, com muita lealdade ao ministro Marcio Macedo e toda sua equipe, e ao governo Lula.

*** – Estarei unido ao objetivo de todos, que é fazer com que o país continue sendo reconstruído. Além disso, é uma grande oportunidade de ajudar, e muito, a Sergipe!

*** Nas eleições de 2022, na disputa pelo Senado, Valadares Filho foi o segundo mais votado, com 267.756 votos. Seu primeiro suplente era Márcio Macedo (PT);

Família no Poder

O cientista político André Carvalho posta que acha interessante que alguns possíveis candidatos dão entrevistas “tratando política como algo dinástico, que se decide no almoço de domingo daqueles que comungam do mesmo sobrenome”.

*** Segundo André, “falam publicamente sem qualquer constrangimento, afinal, a família sempre esteve no poder…”

Demissões em Canindé

Os secretários Aderval Marques, da Comunicação, e Victor da Mota, da Agricultura, colocaram ontem seus cargos à disposição do prefeito Weldo Mariano. Em Canindé do São Francisco.

*** O burburinho de que o prefeito estava demitindo todos os secretários não caiu bem. Weldo pretende fazer uma reforma administrativa e oxigenar a máquina pública.

Giro pelas redes sociais

O Antagonista – Com a presença de Jair Bolsonaro, o PL formalizou a filiação do ex-ministro da Saúde, Queiroga, que será o candidato do partido à Prefeitura de João Pessoa.

Roberto Freire – Com a guinada do STF no combate a corrupção e assunção da fase “solturista”- na cadeia não sobrou um – o sinal foi aberto para o restante do poder judiciário.

Eduardo Paes – Viagem a Brasília para conversar com o presidente Lula para tentar resolver esse crime da superlotação do Santos Dumont que mata o galeão e ferra a cidade.

Globo News – Após três meses do escândalo das joias sauditas vir à tona, a Receita resolveu exonerar definitivamente o ex-chefe do órgão que tentou liberar o kit dado a Jair Bolsonaro.

Metrópoles – Reino Unido passará a cobrar taxa de entrada para turistas em novembro. Para brasileiros, a taxa será cobrada a partir de 2024.

Taxas de juros – Após reunião com empresários do varejo, Geraldo Alckmin diz que taxa de juros no Brasil é “preocupante”.

Globo News – Andréa Sadi dia que além do Turismo, centrão só garante fidelidade ao governo se conseguir o Ministério da Saúde.