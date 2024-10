Clima esquenta muito

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O clima esquenta. E muito. O dinheiro jorra. E sai dos cofres de quem acusa e se defende. São milhões. Uma pergunta meio idiota: por que? tanto dinheiro para o eleitor e o voto é para dar mais trabalho e responsabilidade? Às vezes, não dá para entender: mas chegar ao poder tem que comprar caro a consciência do povo, que não pensa em outra coisa que não seja o período eleitoral para fazer suas estripulias e encher os cofres. Talvez essa seja a política social que muitos deles colocam em seus programas, enquanto quem recebe a bufunfa fica esperando mais dois anos novas aventuras financeiras através dos votos enganosos e que põe no poder desonesto.

Nesses próximos dias muita coisa vai correr. Inclusive briga de foice, porque o importante não é a boa administração, mas o assalto sem pista aos cofres públicos. Lógico que ninguém vai mudar isso, porque se trata de uma estrutura forte e bem montada, onde envolve autoridades que serão beneficiadas com bons cargos que são distribuídos. E assim ninguém demonstra vontade de acabar com isso. Além disso, os adversários de hoje podem ser aliados de amanhã e amplia o passa repassa para melhorar a vida desonesta.

E assim vão acontecendo as eleições para todos os mandatos deste país, que decantam uma corrupção esperta.

Mitidieri no Interior

O governador Fábio Mitidieri tem rodado o interior participando de eventos políticos de candidatos de seu partido, PSD, e apoiados pelo grupo político.

*** Esta semana, Fábio já esteve em Propriá, Simão Dias, Maruim, Poço Verde, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Muribeca, Neópolis.

** Nesta quinta, ele pretende pedir voto em Carira, Frei Paulo, Areia Branca, Itabaiana, mostrando que esta atuante no pleito e reafirmando o compromisso com os sergipanos.

Sutileza exposta

Silvio Santos (PT) mostra foto de uma carreata do seu partido e pergunta se “perceberam a sutileza exposta?”

*** Faz o Relato: “o compromisso da foto da genial @janasantosfoto: “não dá para esquecer, o que sinto por você ará. Não dá, não dá, não dá, não dá”.

*** Na foto, além do destaque de Candisse, candidata a prefeita pelo PT, aparece também o ministro Márcio Macedo, que no início resistiu em apoiá-la agora no final.

Influência de Lula

A candidata do PT, Candisse Carvalho cresceu muito nesse período perto da eleição. É difícil chegar ao segundo, mas não será refugada pelos eleitores.

*** Candisse surpreendeu com a sua atuação na televisão e pôs no ar um estilo diferente de apresentar programa e pedir votos.

*** A participação de Lula pedindo votos para ela foi muito importantes para seu crescimento.

Será que vota?

Ontem, entretanto, um membro do grupo político ligado a Márcio Macedo, perguntou se o ministro votaria mesmo em Candisse para prefeita, e ele não respondeu.

*** O aliado de Márcio silenciou: pensou três vezes e respondeu: “bem, domingo ele estará lá em frente à urna. Só ele vai saber”.

Progressistas animados

O senador Laércio Oliveira (PP) disse ontem que está convencido de que seu bloco fará nas próximas eleições um bom número de eleitos e que todos estão animados na Capital e interior.

***Laércio disse que usou o Fundo Partidário para todos os candidatos: para 09 ou 10 candidatos a prefeitos, e 15 vice-prefeitos (inclusive Fabiano Oliveira).

*** Quanto para vereadores, não dá para avaliar…

Márcio vai à Polícia Federal

O deputado estadual Luciano Pimentel (PP) disse que o “O ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, se comprometeu de ir à Polícia Federal, pedir apoio para uma apuração e continuidade do processo democrático”.

*** Para Luciano, que vença quem tiver voto e não pela força, de forma coercitiva querendo impedir que as pessoas façam o seu trabalho de pedir voto e apresentem as propostas.

**** – Cabe ao eleitor, escolher quem achar mais conveniente para ser o gestor dos próximos anos daquele município, disse.

Eliane em Aracaju

A ex-vice-governadora Eliane Aquino (PT) virá a Aracaju para participar das eleições no final de semana.

*** Eliane, entretanto, retorna a Brasília na segunda-feira (07) para cumprir compromissos.

Compras de votos

Na próxima semana, haverá uma série de denúncias sobre compras de votos, envolvendo candidatos a prefeito, principalmente, e vereador.

*** Provas que podem ser levadas ao Ministério Público, principalmente em três cidades da região centro Sul.