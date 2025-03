Coluna Plenário retorna

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Estou retornando hoje com a coluna Plenário. Desde o dia 20 de fevereiro que anunciei um “recesso”, que se prolongou até essa segunda-feira, mesmo tendo informações sigilosas, cuja falta de publicação deixava-me com a cabeça em pandarecos. Na realidade não houve recesso, mas um problema que me deixou hospitalizado por exatos oito dias, mas o médico pediu-me que retornasse à escrita exatamente hoje. Estou cumprindo e passando informações aos leitores captadas direta da fonte, apesar de provocar alguns mal-estar e receio. Mas insisto e dá certo, porque a teimosia arranca qualquer informação, porque a fonte quer se livrar da chatice insistente.

Durante o período que passei de recesso o assunto era a divulgação do nome do vice-governador. Vários foram citados, embora o governador Mitidieri permanecesse em absoluto silêncio. É verdade que o convidado já existe, mas não está na hora de divulgar, em razão do tempo que falta para o pleito e o problema que criaria dentro do grupo, com uma divisão que poderia ser prejudicial. Depois do carnaval esqueceram o vice, porque os gestores conseguiram chegar à conclusão, que seria melhor trabalhar para a sociedade, beneficiar o povo, elaborar projetos administrativos para a população, e olhar com maior ansiedade para as necessidade da população, que discutir nomes de vice que pode até dividir o grupo.

Agiu correto, porque já há compromissos com o vice desde a sua escolha para o Governo, em 2022.

Compromisso com André

À coluna Plenário, o governador Fábio Mitidieri (PSD) disse que vai discutir eleições em 2026. Quero focar na minha gestão, para entregar aos sergipanos tudo àquilo que eles me confiaram.

*** Disse ainda: “é verdade que assumi um compromisso com André Moura para 2026, mas é importante que ele, no primeiro momento dele, se posicione sobre sua candidatura”.

*** Quanto ao vice depender do grupo, o governador Mitidieri deixa claro: “tem tempo. Acho que ano que vem a gente vê isso”.

André com Mitidieri

Segundo matéria publicada ontem numa rede social, André Moura teria dito que seria candidato ao Senado, no bloco do governador Mitidieri.

***Acrescentou que vai anunciar isso talvez na próxima semana. Quanto à sua filha, deputada Yandra Moura, vai apoiar a sua candidatura à reeleição.

Márcio ao Senado

Membros da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores confirmaram ontem que o ministro Márcio Macedo é candidato a senador nas eleições de 2026.

*** Tem o objetivo de se aliar com o governador Fábio Mitidieri e quando perguntado sobre a posição de Lula deixa claro que o presidente não recusa o governador, que faz um bom trabalho em Sergipe.

Caminho Correto

O senador Alessandro Vieira (MDB) diz que a definição da chapa governista será feita pelo governador: “não me preocupo com isso, entendo que o caminho correto é seguir trabalhando”.

*** Acha naturalmente que as coisas se resolverão. – O fato é que em 2026 estarei disputando a reeleição para o Senado e apoiando a reeleição de Fábio para o Governo.

Falta discutir

A possibilidade do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, ir para o Republicanos ainda não foi discutido com o Diretório Nacional. Mas, na verdade, “há interesse de Valmir em comandar o partido”.

*** Em Sergipe o diretório estadual é comandado pelo Republicanos. O partido apoia Fábio Mitidieri em Sergipe.

Coração do MDB

O prefeito de Lagarto, em conversa com o presidente do MDB, Unaldo Bulhões conversaram sobre a política nacional e estadual.

*** Nada de novo, apenas uma declaração de Sérgio: “estou no PSD, mas meu coração é do MDB”.

Rogério preocupado

Circula nos bastidores que o senador Rogério Carvalho (PT) está preocupado com sua candidatura à reeleição pelo seu partido.

*** A questão é que o PT não terá candidato a governador e complica para a formação de chapa, embora nada o impeça de ser candidato.

Denuncia votação

O colunista do UOL Carlos Madeiro publicou ontem reportagem em que denuncia uma votação do TJSE que deu aval ao pagamento retroativo de gratificação por acúmulo de acervo processual (já extinta no Estado) entre 2015 e 2024.

*** O requerimento analisado pelos desembargadores sergipanos foi apresentado pela Amase em agosto do ano passado e votado pelo Pleno do TJSE sem que fosse feito um cálculo do impacto orçamentário exato da medida.

*** – Um detalhe é que os valores serão pagos como indenização e não terá desconto de Imposto de Renda e Previdência. (Wendal Carmo).

Descascando pepinos

Um alto membro da administração municipal disse ontem que neste período em que Emília assumiu a Prefeitura: “estamos descascando os pepinos deixados pela gestão anterior”.

*** A mesma fonte disse que as equipes estão fazendo estudos para colocar Sergipe no padrão que o povo merece.

Parceiro no Turismo

O governador Fábio Mitidieri reuniu-se ontem com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa e os secretários do Turismo de Sergipe, Marcos Franco, e do município, Fábio Andrade, para alinhar o calendário de eventos.

*** Aproveitou e disse ao secretário Fábio: “Quero ser seu parceiro. Tudo que fizer em Aracaju é bom para Sergipe”.