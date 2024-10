Com pensamento em 2026

Diógenes Brayner = diogenesbrayner@gmail.com

A luta para a eleição do prefeito de Aracaju, em segundo turno, entre a vereadora Emília Corrêa e Luiz Roberto, caminha ainda sem euforia. E nos próximos dias – 12 dias – para a sua realização, não se capta uma euforia excessiva do eleitorado. Não há nada de novo, além do que já fora dito na campanha em primeiro turno, mas os coordenadores de campanha trabalham na certeza de vitória para cada um. Realmente nas conversas, ouvem-se opiniões da vitória de um ou outro, todos dentro dos projetos traçados e, principalmente, o sonho de circular em transporte coletivo, em clima agradável do ar condicionado, que os dois candidatos oferecem insistentemente, o que não será fácil, é um sonho com dúvida dos passageiros.

Entretanto, apesar da proximidade do pleito tão perto, já tem muita liderança política falando em disputar vaga na Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Essas conversas são feitas em sigilo, de forma discreta, sem ainda expor posição definitiva. Um parlamentar disse abertamente, em um encontro, que será candidato a vaga federal e iniciará o trabalho junto à população já em janeiro do próximo ano, há dois anos da realização do pleito em 2026. Já se conhece alguns nomes que tentarão Brasília, inclusive o que já estão lá, mas será uma disputa difícil, principalmente para o Senado, que vai tentar apenas uma vaga. Não é fácil, mas tem pelo menos três nomes animados para qualquer confronto nesse item.

Fábio e André

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que ele e o ex-deputado federal André Moura “temos uma boa relação”.

*** E acrescenta: “Ele foi correto comigo e eu com ele. E agradeço a fala e o gesto de Yandra na coletiva”.

Arregaça as mangas

O vereador reeleito pelo PSD, Ricardo Vasconcelos, arregaçou as mangas pela candidatura de Luiz Roberto (PDT). Com 11 mil votos, Ricardo foi o mais bem votado.

*** Em evento de apoio do PSD ao candidato do PDT, o governador Fábio Mitidieri agradeceu a presença e empenho dos correligionários.

*** “Todos que estão aqui são lideranças importantes e peço à família 55 que adote o 12”, disse Fábio reunindo Ricardo, Luiz Roberto, Edvaldo e Nitinho para foto.

Esbanja entusiasmo

Passada as eleições, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) esbanjou entusiasmo nos trabalhos na Assembleia Legislativa de Sergipe.

*** Vitorioso no pleito de São Cristóvão, onde apoiou e trabalhou por Júlio Júnior, Paulo está animado para os últimos meses do ano na Alese.

*** – “Nosso trabalho em São Cristóvão foi aprovado pela população. Agradeço a confiança e reafirmo meu compromisso e trabalho com os sergipanos”.

Pesquisas diferentes

Ontem foram publicadas três pesquisas no noticiário da TV, todas elas com resultados diferentes, em uma mesma área. Como explicar…

*** Emília esteve à frente nas três: na primeira com diferença alta, na segunda ela cai bem, na terceira a redução é um pouco abaixo da segunda.

Rogério na China

O senador Rogério Carvalho (PT) viaja para China e Estados Unidos para participar de evento do Congresso Nacional. Pode retornar até dia 27, data da eleição em segundo turno.

*** Rogério participa de um debate político que abrange problemas energéticos e a posição do Brasil nessa área.

Candisse em contato

Candisse Carvalho, ex-candidata à Prefeitura de Aracaju pelo PT: Não viajei não!”

*** “Preciso manter o contato com os eleitores que me fizeram uma liderança”.

*** – E é o que estou fazendo! Estou colhendo os frutos e a construção será linda! – disse.

Heleno e partido

O ex-deputado Heleno Silva está sendo aconselhado por aliados e eleitores a disputar vaga de deputado estadual no próximo ano.

*** Heleno Silva demonstra interesse em retornar à política, inclusive porque atende a solicitação dos seus eleitores.

Federal em 2026

Alguns partidos começam a fazer projeção para disputar mandato federal em 2026 e tentam o melhor partido para isso.

Alguns políticos admitem que apenas três partidos tenham nomes para formar chapa de federal: PSD, União Brasil e Partido Liberal.

Valmir em Aracaju

O prefeito eleito Valmir de Francisquinho (PL) tem circulado por Aracaju e conversado com pequenos comerciantes de bairro – a maioria de Itabaiana – e pede voto para Emília a prefeita.

*** Valmir deixou Itabaiana e trabalha para fortalecer a candidatura de Emília junto a amigos de Itabaiana que vota em Aracaju.

Mudança de partido

Em Lagarto nos encontros de lideranças políticas discutem-se a razão do bloco liderado pelo deputado Gustinho Ribeiro ter perdido as eleições municipais.

A diferença foi pequena e a questão agora é se o deputado Gustinho se mantém no Republicano ou salta para outra sigla.