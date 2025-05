Começa os festejos e a pré-campanha

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A partir do final de semana, quando se encerra o mês de maio, Sergipe abre todas as estruturas para os festejos juninos, que envolvem um grande número de habitantes que não deixa de mexer o corpo com o toque da sanfona. Será um período longo com muitas atrações, que põe principalmente Aracaju, como a “Capital do Forró”, como cantou Rogério. Mas é também no chamego dos festejos que se tem início a paquera geral dos pré-candidatos a deputado (principalmente a estadual) e se passa a ter a impressão daqueles que podem continuar ou iniciar a sua vida política.

Entretanto tem os bastidores e as conversas que acontecem nos camarotes, onde muitas definições são tomadas, mais diretamente para a Câmara Federal e ao Senado. Em seguida ai foguetório pode sair um nome para o Senado, que é grande tesão de quem precisa de apoio sólido e decisivo do candidato a governador.

Até agora há apenas um candidato a governador, com expressiva possibilidade de continuar é Fábio Mitidieri, que evitar fala sobre o assunto em público, mas terá a força de fazer seu indicado. Além disso, se mexem em muita coisa que o final geral pode trazer surpresas que terminam por desanimar os festejos. Claro que com tanta gente dançando, tanta música tocando, tanta bebida solta a ar, os líderes políticos do Estado iniciam seu contato com o povo em festa gigante e a partir daí devem utilizar sua capacidade e liderança para consolidar a vitória. O que não será fácil, porque os seus pares podem trabalhar contra.

Jeferson se movimenta

O presidente da Assembleia Jeferson Andrade (PSD) começa a aparecer mais como candidato à vice-governador em 2026, com atitudes e ações políticas.

*** Ele evita, e está correto, em falar sobre essa possibilidade, mas começa a visitar setores político e administrativo do Estado.

*** Além de estar com mais frequência próximo a Mitidieri e a ações políticas.

Cara a cara

“Sessões Itinerantes da Alese são oportunidades únicas para que parlamentares estaduais fiquem ‘cara a cara’ com a população”.

*** – Isso é bom e tem que ser colocado na conta de vice-governador, diz Jeferson Andrade.

Lixo nas ruas

Quem frequenta as ruas de Aracaju nos dias de hoje percebe que o lixo desapareceu e a cidade começa a ficar mais limpa, depois de ação da prefeita Emília Corrêa.

*** Setores da Segurança da Prefeitura estão levantando que o lixo em excesso e desproporcional apareceu em público jogados propositadamente, por adversários de Emília.

Amorim ao Senado

O médico Eduardo Amorim é candidato declarado senador, mas ainda não tem um partido definido, que fará no próximo ano.

*** A tendência natural é que seja pelo PL, mas com a chegada firme do PSDB, Eduardo pode ficar balançado. Uma coisa é certa: ele não abre mão de disputar o Senado.

Ricardo disputa

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) já se prepara para disputar vaga na Câmara Federal, e tem a simpatia da população para chegar à Câmara Federal.

*** Ricardo foi incentivado por aliados para disputar um novo mandato, inclusive na certeza de que se for derrotado não perde a vice-prefeitura.

Homenagem a Márcio

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, foi condecorado com a Ordem de Rio Branco, no grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria do Estado brasileiro. A honraria foi entregue nesta terça-feira, 27, em Brasília, pelo presidente Lula, em solenidade no Itamaraty.

*** A comenda é dirigida a pessoas, instituições, corporações militares ou empresas que tenham prestado serviços ou sejam dignas de méritos considerados excepcionais.

Direita e esquerda

Walter Pomar, presidente da Articulação de Esquerda e candidato a presidente nacional do PT, disse que um parlamentar da esquerda dizer que não há problema em fazer aliança com partidos de direita ou esquerda.

*** A recomendação foi para o senador Rogério Carvalho, que disse exatamente que aliança entre partidos de esquerda e direita não tem problema.

Rogério reage

O Líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, expôs sua indignação pela falta de respeito dos senadores na participação da ministra Marina Silva.

*** Aconteceu durante a audiência para debater a importância do Licenciamento Ambiental no Brasil.

Conversas no Palácio

Foi recebido ontem, no Palácio dos Despachos, pelo governador Fábio Mitidieri, os aliados Edvaldo Nogueira, Armando Batalha e Neto Batalha.

De Neto e Armando não foi divulgada a razão da audiência, mas com Edvaldo o assunto foi à candidatura ao Senado.

Liberal e senadores

O Partido Liberal só vai escolher seus candidatos ao Senado em 2026. E terá confusão. Já existe um nome certo e de gosto do prefeito Valmir de Francisquinho: Adailton Sousa.

*** Também circula nomes do ex-senador Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares. Os dois ainda não têm registro no partido.

Dia dos Namorados

