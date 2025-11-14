Como André e Alessandro no mesmo palanque?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As discussões violentas em público entre o ex-deputado federal André Moura (União) e o senador Alessandro Vieira (MDB), que podem ser os candidatos ao Senado pela chapa governista, podem dividir eleitores e enfraquecer a coesão de um palanque compartilhado, especialmente se não houver uma pacificação clara entre os dois. A disputa pelo Senado em Sergipe está acirrada, com vários nomes da direita tentando ocupar duas vagas em 2026. Entre eles, André Moura (União) e Alessandro Vieira (MDB) que têm protagonizado trocas de farpas públicas. Alessandro Vieira, por exemplo, afirmou recentemente que não votaria em André Moura, destacando que “são totalmente diferentes” e que sua atuação política não se baseia em ataques ou disputas.

Esse tipo de agressão verbal entre pré-candidatos que podem estar no mesmo palanque cria um cenário de contradição política e pode gerar confusão entre os eleitores. Afinal, como confiar em uma chapa onde os próprios integrantes não demonstram respeito mútuo ou alinhamento mínimo de valores? Isso pode: desmobilizar eleitores indecisos, que buscam coerência e unidade nas propostas, enfraquecer a imagem do grupo político, especialmente se o governador Fábio Mitidieri decidir apoiar ambos, como se cogita, e abrir espaço para adversários, que podem explorar essa divisão como sinal de fragilidade. Além disso, a direita sergipana já enfrenta o desafio de ter muitos candidatos disputando o mesmo eleitorado, o que pode diluir votos e comprometer a viabilidade de eleger representantes.

Em 2018, esse excesso de nomes contribuiu para a derrota da maioria dos candidatos de direita. Se André Moura e Alessandro Vieira realmente forem colocados no mesmo palanque, será essencial que haja uma reconciliação pública ou, ao menos, um pacto de não agressão. Sem isso, o palanque corre o risco de parecer mais um campo de batalha do que uma frente unida. Claro que o governador Fábio Mitidieri está atento a todo esse quadro de agressão e naturalmente chamar o feito à ordem, porque não pode participar de um palanque que precisa de unidade, ao lado de dois aliados que se odeiam, mas disputam mandatos importantes como o do Senado, que estarão a postos, se eleitos, trabalhando para o desenvolvimento de Sergipe. Como adversários, não podem estar no mesmo palanque jamais. Os dois precisam fazer uma reflexão sobre essa situação lamentável.

Mitidieri cumprimenta Banese

O governador Fábio Mitidieri cumprimentou, ontem, a todos que fazem o Banese (Banco do Estado de Sergipe) pelos 64 anos de história, conquistas e compromisso com o desenvolvimento de Sergipe.

*** – Tenho muito orgulho dessa parceria que ajuda a transformar a vida de tantos sergipanos, disse Mitidieri.

A conta será bem alta

Caiam o queixo: 01 bilhão e quase 500 milhões de reais é a quantia de quanto o governo de Sergipe vai fazer circular no mercado com o pagamento de 06 folhas salariais e o precatório do Fundef.

*** Anotem: Salário de Novembro – 27/11 e 28/11, ⁠2ª parcela do 13• salário – 18/12 e 19/12, Precatório do Fundef – 18/12 e Salário de dezembro – 29/12 e 30/12.

André é indicado para senador

O governador Fábio Mitidieri (PSD) já declarou que André Moura (UB) é o único nome já garantido na chapa majoritária para o Senado em 2026.

*** André Moura também reafirmou sua pré-candidatura e destacou que a decisão foi tomada em conjunto com Mitidieri, como parte do projeto político do grupo governista.

*** Mitidieri justificou o apoio como uma “questão de gratidão”, destacando o histórico de Moura em trazer recursos para Sergipe.

A vice ficará com Jeferson

O nome do vice-governador ainda não foi oficialmente anunciado. Mas o deputado estadual Jeferson Andrade (PSD), presidente da Assembleia, está praticamente certo.

*** A definição do vice Jeferson deve considerar critérios como fidelidade política, representatividade regional e capacidade de articulação.

Marketing do PDT em Sergipe

Membro do marketing nacional do PDT passou cinco dias em Sergipe, avaliando e traçando estratégias para a pré-candidatura de Edvaldo Nogueira ao Senado.

*** A candidatura de Edvaldo tem aval do partido no Brasil, que aposta todas as fichas no desempenho eleitoral do ex-prefeito de Aracaju. O marqueteiro fez visitas a vários bairros da grande Aracaju e ficou impressionado com a leveza de Edvaldo junto à população. Dentre em breve voltará a Sergipe.

*** Edvaldo vai participar ativamente do Pré-Caju. Sempre fez isso. E continuará com agenda de visitas ao interior, sem alardes.

Márcio está em Belém

Márcio Macedo (PT) está em Belém nestes dias de COP30 e tem sido muito marcante. Diz que para “vê a participação social se efetivando nos dá a certeza de que é possível transformar o planeta”.

*** – A Cúpula dos Povos é a expressão viva dessa construção coletiva, um espaço onde vozes de diferentes territórios se unem por justiça climática e por um futuro sustentável para todos, diz.

Federação não existe

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) disse que a Federação do seu partido com o PSD não foi fechada.

*** Na verdade, o Cidadania já fez parte de uma federação com o PSDB, que foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2022.

*** A federação com o PSDB também foi extinta, porque o Cidadania alegou que a parceria trouxe prejuízos ao partido, como a redução na representação no Congresso e nas câmaras municipais.

Ricardo trabalha pela unidade

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania) está trabalhando pela unidade da federação e em apenas 15 dias conversou com Valmir de Francisquinho, Georgeo Passos, Eduardo Amorim e Thiago de Joaldo.

*** Ricardo também está percorrendo os bairros e conversando com a população, cumprindo o mandato de vice-prefeito para o qual foi eleito.

*** Quanto a uma disputa eleitoral, Ricardo admite que, “se mais à frente houve alguma possibilidade, pode pensar em Federal”.

Thiago relator de Projeto

Ontem (quinta-feira) Ricardo sentou com o deputado federal Thiago de Joaldo (PP) para conversar sobre o Projeto da Zona de Expansão (Aracaju/São Cristóvão), do qual ele é o relator na Câmara Federal.

*** Caso seja aprovado na Câmara e Senado, nas próximas eleições Aracaju ganha os eleitores que estavam votando em São Cristóvão.

Thiago animado com o 23

No momento em que Ricardo e Thiago conversavam, o deputado estadual Georgeo Passos entra via celular.

*** Thiago falou primeiro: “Georgeo, sobre aquele convite que você me fez (de se filiar no Cidadania) fiquei de pensar”. E acrescentou: “estou aqui recebendo um reforço de Ricardo”.

*** Georgeo respondeu: “que bom! Todo mundo no Cidadania”. Thiago completou: “É, quem sabe todos no 23…”

Republicanos não perde rumo

O presidente do Republicanos, deputado federal Gustinho Ribeiro, disse que o seu partido está como sempre esteve. “Bem!”. Quer dizer: não há mais risco de perder o comando.

*** Gustinho acrescenta que o Republicanos “nunca perdeu o rumo”. Admite que a legenda vai eleger três estaduais e dois federais.

*** Em relação ao Senado, está trabalhando para atrair um nome competitivo com chances de vitória para filiar-se ao partido.

Heleno ainda está avaliando

O ex-deputado federal Heleno Silva (Republicano) pensa em disputar seu retorno à Câmara nas eleições do próximo ano e não pensa em trocar de partido.

*** Mesmo assim, esteve com o presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, e lhe avisou que só permaneceria no Republicanos se tivesse condição real de ser eleito.

*** Heleno ainda está em silêncio absoluto, mas pode trocar de sigla em março, caso não sinta chances de garantir o mandato.

Adailton tem contas aprovadas

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, ficou feliz em saber que a Câmara Municipal aprovou ontem as contas do exercício financeiro de 2021.

*** Adailton era o prefeito da época e admitiu que havia um “reconhecimento do trabalho sério, transparente e responsável que realizamos à frente da Prefeitura”.

*** Acrescentou que “seguimos com a consciência tranquila e o orgulho de ter trabalhado por uma Itabaiana cada vez melhor”!

Focca diz que é o mais atacado

Radialista Carlos Focca divulga que é “campeão absoluto de audiência no rádio sergipano, com 150 mil seguidores e 28 milhões de visualizações na internet em 30 dias”.

*** Focca lamenta que “seja o comunicador mais atacado pelos colegas, sem que abra a boca para falar do trabalho dos outros. A inveja gera incômodos e ataques”.

*** Ele desabafa: “o jornalismo não precisa de ‘santos’, mas de profissionais que não comemoram erros dos outros como se fosse troféu”. E sugere: “mais união e menos canalhice!”

Rogério, Alessandro, João e Heleno

O ex-prefeito de Porto da Folha, doutor Júlio, um respeitado analista político, disse ontem que quem ganha por lá para o Senado é Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB).

*** Diz que as pesquisas divulgadas nas rádios indicam esses nomes. Para deputado federal os mais citados são o deputado João Daniel e o ex-deputado Heleno Silva.

*** Como médico, Dr. Julio viaja para atendimento em cidades do sertão, exatamente no horário dos programas de rádio, e o que se divulgam é sempre isso.

A gestão que faz diferença

A ex-vereadora e ativista da causa oncológica Sheyla Galba destacou, nesta semana, o empenho do governador Fábio Mitidieri na conclusão do Hospital do Câncer.

*** Segundo ela, a entrega marcada para 10 de dezembro representa um avanço importante para os pacientes oncológicos e demonstra o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública.

*** Sheyla disse que foi Fábio quem segurou na mão dos oncológicos e que a gestão deu prioridade para tornar possível a conclusão do hospital.

Lúcio é atacado, mas não para

O vereador Lúcio Flávio (PL) disse ontem que “foi só eu despontar entre os primeiros colocados em pesquisas internas para deputado estadual que os ataques coordenados começaram a se levantar contra mim”.

*** E acrescenta: “vem de sindicato, da oposição, de blog patrocinado por grande raposas… sequer pouparam a minha família. Eles devem mesmo estar preocupados, mas eu não vou parar”.