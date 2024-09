Como ficará para 2026?

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A partir de hoje faltam 17 dias para as eleições. Será um período de “pancadaria” forte e difícil. A candidata do PL de Emília Correa segue à frente e deve disputar o segundo turno com Yandra – União Brasil – ou Luiz Roberto do PDT. As pesquisas são duvidosas, mas levam dúvidas e créditos dos eleitores que terminam seguindo a orientação atrapalhada dos valores colocados através de boas e bem pagas conversas. Um detalhe: as pesquisas qualitativas são feitas dentro de critérios críveis e que não geram desconfiança (algumas). A partir de agora partidos aliados devem atentar para o que vem acontecendo. Por exemplo: Se Yandra tiver votos suficientes para chegar ao segundo turno o PSD vota nela?

Mas paralelamente pode-se fazer a mesma pergunta:

Caso Luiz Roberto consiga chegar à disputa do segundo turno o União Brasil vota nele? Claro que não. As duas siglas que participam do mesmo grupo político não estão mais dispostas a atuarem com o objetivo de vencerem um pleito que uma dela não seja a preferida. Segundo dados, a Yandra está em segundo lugar, mas o “famoso” Cinforme jura que é Luiz Roberto que está bem próximo de Emília e vai disputar o segundo turno com ela. E fica no ar toda essa confusão que gera transtorno e põe em risco a vitória de um bloco politicamente forte, que teria todas as condições de disputar o pleito, ganhar e continuar orientando a política em Sergipe e armar uma condição estratégica de manter o Estado sob sua orientação. Mas, está difícil.

A princípio o bloco deveria sair unido. Pelo menos estava até o dia em que cada partido tinha sua preferência política. Claro que isso é natural, mas a discussão deveria ocorrer dentro de uma visão que numa disputa interna entre aliados, todos devessem chegar a um acordo a um entendimento que unificasse o bloco e o colocasse dentro de uma mesma concepção política, suprimindo as arestas às vezes infantis – e até piegas – que termina pondo em risco o futuro do Estado e da sua estrutura de poder. Anotem que em 2024 não há uma liderança política autêntica e respeitável, mas não se assustem com o que pode acontecer em 2026: Já há conversas fortes para junção do Partido Liberal e do União Brasil: A coisa esquenta…

Valerá a pena

O governador Fábio Mitidieri na atual campanha admitiu que tem muito trabalho nesse momento mas valerá a pena.

*** – Tenho certeza que temos o nome mais preparado para administrar Aracaju e aos poucos a população tem observado isso, disse.

*** E mais: “o crescimento da campanha de Luiz é nítido e junto com isso, a animação dos nossos aliados

Edvaldo otimista

O prefeito Edvaldo Nogueira se disse otimista e confiante de que Luiz Roberto estará no segundo turno. Edvaldo se disse “otimista e confiante de que Roberto estará na segundo turno.

*** Prefeito exalta o crescimento de Luiz nas pesquisas e que seu candidato saiu de um cenário desconhecido e foi ganhando destaque.

Eleições de Aracaju

Coronel Rocha diz que alguns candidatos começam a se reunir com profissionais da segurança.

*** Colegas não esqueçam dos políticos que nos desrespeitaram, que tiraram nossos direitos e que passaram quase dez anos sem sequer concederem as reposições inflacionarias.

*** Não esqueçam também de observar o entorno destes políticos e seus respectivos candidatos a prefeito.

Candidatos se movimentam

Segundo informação de um membro do PT, o candidato Luiz Roberto (PDT) deu uma crescida e está em empate técnico com Yandra (UB), mas com ela à frente.

*** Nesses 17 dias que faltam para o pleito muita coisa vai circular para melhoras as condições finanças dos candidatos.

Plenário errou

O pesquisador valores qualitativos disse ontem que Plenário errou ao divulgar que Yandra ganharia as eleições no segundo turno.

*** Por telefone, ele disse que Emília manterá o percentual de votos e pode ganhar no segundo turno também.