Como moeda de troca

Um pré-candidato a deputado denunciou que é intensa a compra de votos no sertão sergipano. A prática da compra de votos é um dos maiores desafios para a democracia brasileira, especialmente em regiões interioranas como o sertão sergipano. Sabe-se que isso sempre aconteceu porque, historicamente, candidatos recorrem ao poder econômico para tentar influenciar o eleitorado, oferecendo dinheiro ou benefícios em troca de apoio nas urnas. No entanto, a realidade mostra que, muitas vezes, o eleitor aceita o recurso, mas não cumpre a promessa de votar em quem pagou. Candidatos oferecem quantias em dinheiro ou favores imediatos, explorando a vulnerabilidade social, principalmente em áreas marcadas por desigualdade, essa prática se perpetua como parte da dinâmica eleitoral.

Apesar da legislação brasileira criminalizar a compra de votos, a fiscalização em municípios pequenos é mais difícil. É a estratégia de sobrevivência. Muitos cidadãos aceitam o dinheiro como forma de aliviar necessidades imediatas, sem compromisso real com o candidato, mas ao entrar na cabine de votação, o eleitor exerce sua liberdade, escolhendo conforme sua consciência. A percepção de que “todos fazem igual” leva o eleitor a não se sentir moralmente obrigado a retribuir o pagamento com o voto. As consequências disso são os fracassos nas compras, porque os candidatos gastam recursos sem garantir retorno eleitoral.

Lógico que isso não é aplicado por todos os candidatos, inclusive porque essa prática reforça o descrédito nas instituições e nos processos democráticos. Paradoxalmente, o ato de não votar em quem pagou pode ser visto como uma forma de resistência contra a manipulação. Dessa forma, a compra de votos no sertão sergipano revela uma contradição: o dinheiro circula, mas não necessariamente se converte em poder político. Esse comportamento dos eleitores expõe tanto a fragilidade das práticas clientelistas quanto a força da autonomia individual. Mais do que nunca, é preciso fortalecer a educação política e a fiscalização eleitoral para que o voto seja valorizado como instrumento de cidadania, e nunca como moeda de troca.

Mudança no Governo será caseira

O governador Fábio Mitidieri disse ontem que “a solução para ocupar cargos de secretário no Governo, em substituição aos que vão sair até 31 de dezembro para disputar mandato, deverá ser, em sua maioria, caseira”.

*** Serão “nomes de técnicos do próprio Governo”. Quanto a uma conversa com o presidente Lula, Mitidieri diz que “ainda não marcamos uma data para isso”.

Maior taxa de crescimento

Fábio Mitidieri anuncia que Sergipe alcançou mais um marco histórico em 2025: “temos a 4ª maior taxa de crescimento do país em investimentos em infraestrutura”.

*** E detalha: “só de janeiro a agosto aplicamos R$ 522 milhões em obras, um salto de 61,2% e o maior volume dos últimos oito anos”.

Laércio e boa notícia

O senador Laércio Oliveira (PP) informa que a Petrobras acaba de dar um passo gigante para o futuro de Sergipe!

*** A Petrobras aprovou a proposta técnica da empresa SBM pra construir e operar os navios-plataformas do Projeto Sergipe Águas Profundas – SEAP.

Lista Tríplice para o TSE

Na sessão administrativa realizada ontem, o Tribunal de Justiça de Sergipe escolheu as listas tríplices para indicação de advogados que vão compor o Tribunal Regional Eleitoral.

*** Membros titulares são: João Pedro Leite Barros, Cristiano César Braga de Araújo Cabral e Elaine Felizola Prado Nascimento. Membros substitutos: Cândido Dortas de Araújo, Alessandro de Araújo Guimarães e Tatiana Silvestre e Silva Calçado.

*** As duas listas serão enviadas inicialmente ao TRE/SE, que manda para o TSE que a envia para o presidente Lula, que escolhe um nome de cada lista.

Capacitação reflete estratégia

A definição da lista sêxtupla da OAB é um passo importante, pois abre espaço para articulações políticas e jurídicas em torno da escolha do novo desembargador.

*** Já o programa de capacitação reflete a estratégia do governo estadual de valorizar a gestão pública e preparar quadros técnicos para desafios futuros.

*** Nos bastidores, observa-se que essas movimentações reforçam tanto a influência da advocacia sergipana quanto o projeto de modernização administrativa do governo.

Federação Progressista X União

Os Progressistas teria reunião hoje da Direção Nacional em Brasília. Foi adiada. A maioria de deputados do PP em todo o País está reagindo à Federação com o União Brasil.

*** Na maioria dos Estados a Federação não é bem vista por parlamentares e membros do partido e haverá uma conversa com o presidente nacional, Ciro Nogueira para que a federação seja desfeita.

Jeferson e prefeita Emília

O presidente da Assembleia, deputado Jeferson Andrade (PSD) reconhece que a prefeita Emília Corrêa (PL) faz um trabalho regular em Aracaju, levando em consideração o tempo que está à frente da Prefeitura.

*** Jeferson disse que a Assembleia está às ordens para colaborar e ver Aracaju crescer, demonstrando que o trabalho pelo povo independe de posição política.

Novo partido é sigilo

Ainda não foi revelada a sigla do novo partido que se somará ao bloco do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). O trabalho segue nos bastidores.

*** Segundo o ex-prefeito Adailton Sousa, existe sim a possibilidade de composição com o PL, “mesmo porque o deputado Rodrigo Valadares sinalizou o diálogo.

*** Sobre o PSDB revela que o partido “estará na oposição no bloco de oposição”.

Carlinhos X Cristiano

Prefeito de Brejo Grande, o Carlinhos de Brejo Grande, está decidido a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

*** O líder do Governo, Cristiano Cavalcante (União) disputa a reeleição, tem também como reduto eleitoral Brejo Grande, que contestava a Prefeitura de Carlinhos.

*** A pedido do governador Mitidieri, chegaram a tirar fotos juntos, fingindo unidade, entretanto os dois continuam sem subir no mesmo palanque, embora integrem o grupo do Governo.

PT vai discutir sobre Sergipe

O deputado federal João Daniel (PT) disse que será realizada uma reunião na Direção do PT para discutir sobre Sergipe e que o governador Fábio Mitidieri terá conversa com o presidente Lula, nesses dias.

*** Depois disso haverá uma nova reunião do partido para discussão e formação da chapa majoritária.

*** Para João está tudo certo e ele continua “firme e forte” trabalhando para fortalecer “esse grande projeto liderado pelo presidente Lula”. Diz ainda que vai à reeleição “com muita humildade e trabalhando para fortalecer a chapa”.

Ricardo na oposição

O vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) nega que haja qualquer possibilidade de integrar o grupo liderado por Fábio Mitidieri, deixando claro que é oposição.

*** Deixa claro que pessoalmente não há qualquer indiferença com o governador, mas em nenhum momento imaginou deixar o grupo oposicionista, pelo qual pretende disputar mandato de deputado federal, não descartando outras definições.

Rodrigo e o foco na anistia

O deputado federal Rodrigo Valadares disse que apenas Michelle e os filhos tem autorização para visitar Jair Bolsonaro.

*** Disse que o único todo foco do momento é a anistia seja pautada essa semana pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos).

*** Diz que o seu nome está forte para o Senado, crescendo a cada dia e que o comando do PL tende a ser fortalecido ainda mais.

Viúva de Valmir a Federal

Itamar Santana, de Lagarto, teve uma conversa com a viúva do ex prefeito Valmir Monteiro, Andresa Nascimento, e ela lhe confirmou que será candidata a deputada federal pelo PT.

*** A entrada dela renasce o grupo de Valmir, que sempre foi ‘Bole-bole’, depois que o filho, deputado Ibraim Monteiro, deixou o grupo e se juntou ao ‘Saramanda’.

*** Segundo Itamar, “inclusive ela já pensa em 2028 e sinalizou uma aliança do PT e Cidadania para a Prefeitura de Lagarto.

Pesquisa com seis empatados

O radialista Narcizo Machado, com extrema euforia pelo exclusivismo, publicou ontem pesquisa pelo IDPS, que expõe o nome de oito candidatos, seis dos quais estão muito próximos em termos de empate técnico.

*** As pesquisas de opinião pública, a 11 meses do pleito, não tem segurança para revelar nomes de seis candidatos ao Senado, empatados mão a mão. Um deles será candidato a Federal.

Jairo apoia Fábio e Mitidieri

O ex-deputado estadual Jairo de Glória decidiu que não será candidato nessas eleições, com objetivo de retornar a Alese.

*** Diz que acompanhará o deputado federal do grupo liderado por Sérgio Oliveira em Glória, que é Fábio Reis e o governador Fábio Mitidieri.