Comportamento ameno

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Uma surpresa nos meios políticos: as conversas não se referem a desentendimentos. Por cima, está tudo em paz, como não precisasse de conversas discretas e bem sigilosas para resolver problemas de ordem de distanciamento até mesmo entre aliados, que apresentaram mal estar entre um e outro por posições que não satisfizeram dentro do bloco político. O mal-estar teve origem na apresentação de candidatos a prefeitos de Aracaju, cujo resultado dividiu um grupo que parecia em condições de vencer o pleito. Como deu o contrário, ainda hoje se tem dúvida quanto à unidade para uma vitória em 2026, principalmente para senador. Já agora a discussão gira em torno das eleições futuras, com indiferenças entre membros da mesma composição.

A oposição também sofre divergências, que atinge um dos principais líderes do Partido Liberal e seu bloco, que é o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, já com conversas indiretas e sigilosas com o Republicanos. Entretanto, mesmo se tendo conhecimento de todo esse movimento, membros do partido negam as divergências e dizem que tudo isso será resolvido em 2026, sem que haja problemas internos. Apesar desses clima de bastidores, as conversas fora que se tem acesso hoje estão mais amenas, porque os líderes políticos estão comparando como exemplo o clima de 2024, onde a disputa para a Prefeitura colocou em frustração muito líder político que tinha absoluta certeza de vitória.

Francisquinho e o PL

O ex-prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, diz que o PL não dá mais a mínima importância ao atual prefeito da cidade, Valmir de Francisquinho (PL).

*** Adailton sugere que seja feita uma reunião com todos os membros do partido sobre isso para se chegar a uma definição, porque o PL pode até perde o grupo liderado por Francisquinho.

*** Valmir já chegou a dizer que o PL está se afastando dele.

Sobre o Senado

Adailton disse ainda que se for projeto de Valmir de Francisquinho lançar candidatura ao Senado, o que já vem sendo discutido discretamente em Itabaiana, Adailton não hesitará em disputar o mandato.

*** O que não pode é o PL adotar dois candidatos que migrarem para a legenda e lançá-los como nome a senador.

Não responde

Nos bastidores circulam a informação de que o presidente regional do PL, Edvan Amorim, se aproxima do Governo para tentar lançar o irmão, Eduardo Amorim, ao Senado.

*** Essa aproximação estaria sendo incentivada através do prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

Sem definir apoio

Perguntado sobre essas conversas, Edvan Amorim deixou claro que “só irei tratar de eleição de 2026, no ano que vem”.

*** Segundo ele, “o PL não definiu apoio a ninguém e não decidiu nenhum nome ainda para cargos na majoritária isso só em 2026”.

*** Qualquer decisão será em 2026 e será com os filiados e pretensos candidatos.

Sobre os vices

Há pretensões ainda ocultas, mas os nomes de possíveis candidatos a vice-governador diminuíram muito depois do carnaval, por orientação dos partidos.

*** Os vices-antecipados e lançados por eles mesmos, estavam incomodando os partidos e dificultando a formação de aliança.

Alessandro forte

Ontem, um político influente de Sergipe avaliou que o candidato mais forte ao Senado é o senador Alessandro Vieira (MDB), seguido do também senador Rogério Carvalho (PT).

*** Admite que é muito cedo para avaliação, mas André Moura (União Brasil) recuou um pouco, “chateado com a derrota da filha à Prefeitura”.

*** Admitiu que André desapareceu um pouco, mas que tem muita habilidade política para crescer junto aos demais candidatos. É um político de muitas ações.

Grupos estão unidos

A mesma fonte diz que houve o buxixo de que o bloco de André Moura se separou do grupo de Fábio Mitidieri: “mas quando aconteceu isso”? Os grupos ainda estão unidos.

*** Segundo o ilustre político, o senador Alessandro já liberou R$ 600 milhões em emendas e “não recebe alguma parte como se faz em todo o Brasil”.

Luciano e Cláudio

O deputado estadual Luciano Bispo reuniu-se ontem à tarde com o secretário da Saúde Cláudio Mitidieri.

*** Os dois trataram da reforma e ampliação do Hospital de Itabaiana e do Centro de Especialidades Médicas da unidade.

Frota Sucateada

Ex-prefeito Marcos Santana desabafou: as medidas de Emília Corrêa deixam claro o favorecimento às empresas de ônibus.

*** Antes, prometia nova licitação em 6 meses, agora amplia prazos e mantém a frota sucateada.

*** A idade média dos ônibus foi fixada em 12 anos, justamente a condição da maioria dos veículos.

Diz ainda Santana

Emília quer comprar 30 ônibus elétricos sem apresentar estudo de viabilidade ou plano de operação. Enquanto isso, a população segue sem respostas sobre a rescisão dos contratos da licitação de 2024.

*** Insegurança jurídica e social. Afinal, quem vai pagar essa conta?