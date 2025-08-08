Congresso em crise

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Congresso está em crise e o povo brasileiro acompanha o confronto que acontece entre parlamentares e está temeroso de uma ação antidemocrática que termine por fechar a única Casa de características democráticas no País. O Supremo também está envolvido em todo esse rebuliço e ultrapassa os seus poderes em nome de regulações que se tornam favoráveis ao Executivo. Tudo um horror…

Líderes de partidos de centro e aliados ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliam que ele precisa reagir aos deputados bolsonaristas que tentam impedir a chegada dele a cadeira da Mesa Diretora. Os parlamentares temem que o presidente seja ainda mais fragilizado se não tomar uma atitude e que o protesto bolsonarista poderia abrir um precedente para que deputados de outros campos político, inclusive da esquerda, usem da mesma estratégia: ocupar o plenário para chantagear Hugo Motta.

Na noite de quarta-feira, o presidente da Câmara precisou da ajuda de líderes de partidos de centro para chegar até a cadeira. Os deputados doutor Luizinho, do PP, Isnaldo Bulhões, do MDB, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Mário Heringer, do PDT, abriram caminho para passagem do presidente entre os deputados bolsonaristas que ainda permaneciam na Mesa Diretora e seguraram a cadeira para ele sentar.

Além de Marcel Van Hattem (Novo-RS) permanecer sentado na cadeira, mesmo com a chegada de Hugo ao plenário, o deputado Zé Trovão (PL-SP) tentou impedir Hugo Motta de subir as escadas em direção à Mesa Diretora. De acordo deputados que acompanharam a cena, o presidente precisou pedir “respeito” para que a passagem fosse liberada.

Parte dos líderes de centro defende que os deputados que atrapalharam a chegada de Motta à mesa sejam punidos com seis meses de suspensão, argumentam que os parlamentares deveriam ter o mandato sob análise do Conselho de Ética, para a possibilidade de cassação. Por outro lado, também existe a avaliação de parte dos líderes que uma punição poderia aflorar ainda mais os ânimos e voltar a tensionar a relação dentro da Casa.

Reajuste aos servidores

Sobre o aumento do funcionalismo, o governador Fábio Mitidieri disse, ontem, que “já demos aumento a quase todas as categorias”.

*** Acrescentou que “agora em agosto, iremos enviar o PCCV com reajuste de 10%.

São quase 20 mil servidores contemplados nesse PL”.

Conversa com Lula

Durante conversa com o presidente Lula, em Brasília, terça-feira passada, o governador Fábio Mitidieri tratou sobre ações do Governo Federal em Sergipe.

*** – Relatei nossas dificuldades com as obras da BR-101 e que a BR-235 não iniciou ainda. E mais: “pedimos apoio para investimentos no Estado”.

Reunião de emergência

O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Vasconcelos, fez críticas pesadas ao ex-prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) por inconsequência política.

*** O governador Fábio Mitidieri (PSD) convocou uma reunião de emergência, com o objetivo de evitar que as divergências políticas no bloco levem a consequências desastrosas.

*** Ricardo é candidato a suplente de André Moura (UB). A reunião foi a portas fechadas.

Reunião tranquila

De fato, a reunião do governador Fábio Mitidieri com o vereador Ricardo Vasconcelos foi considerada tranquila.

*** – Ele chamou a gente para alinhar algumas coisas em Aracaju, entre PSD e União Brasil, visando a eleição do próximo ano.

*** – Não tocamos no assunto Emília Corrêa e nem Edvaldo Nogueira, disse Ricardo Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Aracaju.

Sem nenhuma alteração

O senador Alessandro Vieira (MDB), candidato à reeleição, disse ontem que o trabalho em seu grupo “segue tudo tranquilo, sem nenhuma alteração”.

*** Segundo Alessandro, “a definição de chapa será feita pelo governador Fábio Mitidieri, no momento que entender oportuno”.

Conversa com Edvaldo

O presidente regional do Republicanos, deputado federal Gustinho Ribeiro disse ontem que por enquanto, para o Senado, seu partido está conversando com Edvaldo Nogueira.

*** Acrescenta que “Republicanos está com chapa para fazer dois federais e três estaduais”.

Sobre Hilda Ribeiro

Quanto à ex-prefeita Hilda Ribeiro, Gustinho revela que ela “está indo muito bem com a pré-campanha, principalmente em Lagarto (terceiro maior colégio eleitoral do estado)”.

*** Gustinho acrescentou que “isso com a má gestão de Sérgio Reis, Fábio Reis e Jerônimo Reis”.

Federação União/PP

O ex-deputado Capitão Samuel diz que a Federação União/PP elegerá dois candidatos a deputado federal e cita os principais candidatos. Yandra Moura (União), O próprio Samuel (União), vereador Levi (PP), Fábio Henrique (União).

*** Samuel surpreendeu ao citar também Heleno Silva, como candidato a federal pela União, e quando alertado que Silva integra o Republicanos, disse:

*** – Heleno está firmando compromisso com o União Brasil e André Moura.

Laércio e assinatura

O senador Laércio Oliveira (PP) diz que em nome do povo sergipano e dos brasileiros que desejam um País melhor, sua assinatura representa seu apoio à paz, à democracia e ao resgate do equilíbrio entre os Poderes da República.

*** É com essa nota acima que o senador justifica a assinatura de pedidos de impeachment do ministro Alexandre Moraes. Laércio foi exatamente 41° a assinar o documento, para lhe dá validade.

Márcio é dúvida

A corrente CNB Sergipe, do PT, continua com a construção da pré-campanha de Márcio Macedo ao Senado, através de vários integrantes do interior do Estado.

*** O objetivo é que Márcio dispute o Senado, “para ser mais um braço forte no Congresso Nacional a ajudar Lula no próximo período”.

Beijo estalante

O ex-governador Belivaldo Chagas, em encontro informal com a atriz Giovanna Antonelli, em Aracaju, foi comparado pela triz com o ator Anthony Hopkins, quando ele era jovem.

*** Antonelli deu um beijo estalante no rosto de Belivaldo e um abraço carinhoso.

*** A atriz veio a Aracaju participar do Encontro Sebrae Delas, que ocorreu na terça-feira.