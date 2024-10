Contatos para novas composições

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As conversas dos grupos para a formação de composições para as eleições em segundo turno, entre Emília Corrêa e Luiz Roberto já começam a mexer para decisão de candidatos que estarão na disputa final. Ainda não se tem uma medida que mexa com o sentimento do eleitor, mas há movimento para que se conquistem novos aliados e se busque a melhor equipe para a decisão final. Apesar do entendimento que e busca entre os blocos, o União Brasil deixa claro que a maioria dos seus vereadores devem optar por apoiar Emília, enquanto o PDT ainda não tem definição para a formação de um novo bloco.

De qualquer forma, os comentários é que o governador Fábio Mitidieri (PSD) vai trabalhar para reunificar a base aliada desfeita com a formação das chapas para o primeiro turno. Muita gente exatamente do União Brasil acha difícil, mesmo que esse bloco, quando se uniu para eleger Mitidieri ao Governo tinha certeza que seria a formação de uma estrutura política, que poderia chegar a 2026, com a mesma unidade e manteria a força política pelo menos até 2030, inclusive como nomes para substituir a Mitidieri já posto.

Percebe-se que o atual time de lideranças ainda não impressionou para tomar posições de alto calibre para requerer posições. Mas sente-se que Mitidieri está à frente no comando político do Estado e deve alcançar o objetivo traçado desde 2022. É preciso, entretanto, que se observe as condições de se chegar a um amplo entendimento, sem já armar um processo de combater para o segundo turno à Prefeitura e não monte um quadro que dissolva a estratégia de de um projeto que só dará certo sem rupturas. Mas isso está começando a se tornar difícil…

Yandra e André

André Moura disse ontem que participou da reunião que Yandra realizou na sede do União Brasil, com os vereadores eleitos que a apóiam, para discutir os resultados do primeiro turno das eleições em Aracaju.

*** Disse ainda que Yandra coordenou o encontro para avaliar a votação de 6 de outubro e traçar os caminhos para o segundo turno, com decisão prevista até a próxima sexta-feira.

Edvaldo reúne-se com grupo

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e Luiz Roberto (PDT) também reuniu o seu bloco político para agradecer o apoio que levou Luiz Roberto ao segundo turno, que vai disputar com Emilia Corrêa.

*** Segundo informação, Edvaldo e Luiz aproveitaram para tratar sobre as composições que devem ser feita para as eleições no segundo turno.

Conversas de recomposição

As conversas entre partidos políticos tiveram inicio há 15 dias, quando se captou sinais reais de que haveria segundo turno, tendo Emília Corrêa (PL) sempre à frente.

*** Os nomes da deputada Yandra Moura (UB) e de Luiz Roberto eram os mais cotados para disputar com Emília e não houve erro: Luiz está no segundo turno.

*** Havia um crescimento dos dois durante os últimos dias de campanha…

Disputa renhida

Em Lagarto o candidato Sérgio Reis (PSD) ganhou por muito pouco: 51,15%, da sua adversária Rafaela de Hilda (Republicanos) que obteve 46,59%.

*** Foi uma disputa renhida!

*** Sérgio comemorou a vitória em cima do trio elétrico, até o meio dia, junto com seus eleitores.

Com Emília

Domingo à noite, logo após ser concluída a apuração, um coordenador político deixou bem claro que no segundo turno vota em Emília.

*** Disse que iria trabalhar isso junto aos seus aliados e a André Moura. Ele esteve firme com a candidatura de Yandra Moura.

Carminha Paiva

A deputada Carminha Paiva foi derrotada para o deputado Samuel Carvalho para a Prefeitura de Socorro. O risco de derrota abriu-se depois dos problemas causado por não declarar ser a mulher do padre Inaldo.

*** Houve muita confusão, em que se incluiu a Justiça, mas no final ela conseguiu disputar, mas o povo a derrotou.

PL vai aguardar

O Partido Liberal vai aguardar o posicionamento da candidata Emília Corrêa (PL). “Ela prega a mudança de todos os candidatos que não passaram para o segundo turno”.

*** – Mas vamos aguardar – disse um dos membros do partido.

Roberto vibra

Faltando três minutos para Luiz Roberto (PDT) disputar o segundo turno, ele surpreendeu o bloco ao começar a dançar, a cantar e a comemorar.

*** Depois correu e deu um abraço em Carlos Cauê e em seguida nos demais companheiros de composição.

PT avança um pouco

O Partido dos Trabalhadores deu uma recuperada em sua disputa eleitoral deste ano. Candisse Carvalho ficou em quarto lugar, ganhando para Danielle Garcia (MDB) e fez um vereador em Aracaju.

*** Conseguiu eleger seis prefeitos no interior em cidades de médio porte e vereador em Itabaiana. Deu uma recuperada boa.

MDB se arrebenta

O MDB sofreu uma queda política em Aracaju, depois das mudanças que fez a partir deste ano. Danielle realmente seria uma expectativa, mas caiu para quinto lugar.

*** O MDB que sempre atuou contra a direita, era um dos partidos mais fortes nas disputas pela Prefeitura de Aracaju e até ao Governo do Estado.