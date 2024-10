Conversas para segundo turno

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmal.com

O segundo turno das eleições municipais já se iniciou em Aracaju, disputam os dois candidatos que tiveram maior percentual de votos na contagem geral do primeiro turno, foram eles: A vereadora Emília Corrêa (PL) e o advogado Luiz Roberto (PDT), que foram os mais votados no domingo (06). Os dois ainda estão em conversas longas para segurar os aliados e buscando contatos tímidos para atrair adversário. Desde segunda-feira que acontecem reuniões entre os grupos, para que se adote posições em relação ao próximo páreo ou se ficarão com o grupo que estão e vão buscar novos eleitores, através do relacionamento público com eleitores.

Essas conversas também se abrangem entre os candidatos derrotados, comando dos partidos, vereadores vencedores ou os que não conseguiram chegar lá, tudo dentro de um encontro que gera investimento para quem perdeu. Todos vão percorrer às ruas a partir de hoje e fazer publicidade, agora dentro de uma temática menos agressiva e mais respeitosa, porque a disputa no primeiro turno teve ações excessivamente agressivas, que pode ter prejudicado algum dos candidatos, o que não serviu de exemplo para o eleitor e pode servir de impedimento para novas composições hoje.

Sexta-feira haverá encontro formais da cúpula dos partidos, onde se pode fechar acordo e engrossar composições. Até lá pode haver muitas surpresas, que podem mudar a face que se decanta para o atual momento político.

Resultado positivo

Passada a eleição, é hora de contabilizar o resultado que vai além das urnas. O PSD, partido comandado pelo governador Fábio Mitidieri, foi o grande vencedor com 26 prefeituras eleitas.

*** Quando se soma os eleitos apoiados por Fábio, o número sobe para 64. Resultado positivo para o governador, que tem implantado políticas públicas com bons resultados na área de geração de emprego e renda, turismo e assistência social.

Edvaldo otimista

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) está muito otimista e diz tranquilo: “Vamos ganhar no segundo turno, referindo-se ao seu candidato a prefeito Luiz Roberto”.

*** Segundo Edvaldo, Luiz Roberto já está conversando com vereadores de várias siglas para que tenha um apoio consistente.

*** Um detalhe: Roberto já está com a campanha nas ruas desde ontem.

Reunião do PT

O Partido dos Trabalhadores fez ontem uma reunião de avaliação e decisão para apoio no segundo turno.

*** Maioria quer apoiar Luiz Roberto, mas não sabe se a direção regional vai aceitar. Um dos membros do partido diz que o deputado João Daniel é um conciliador.

Reviravolta difícil

A informação passada há pouco é que Emília terá reunião com o seu pessoal hoje à noite para decidir apoios e composições pra o segundo turno.

*** O Partido Liberal se mantém otimista e acha muito difícil uma reviravolta no resultado final.

União em divisão

Membros do União Brasil, depois de uma reunião sobre o candidato que farão composição para o segundo turno, citaram a vereadora Emília Corrêa (PL).

*** A razão foram os xingamentos durante a campanha, que atingiram até familiares de André Moura. Alguns aliados revelam que devem votar em Luiz Roberto.

*** É possível que sexta-feira se dê o resultado.

Liberar todo pessoal

Mas não fica assim. Um outro integrante da cúpula disse que a possibilidade maior é

André Moura liberar todos os seus eleitores para votarem em quem quiser.

*** Cita os mesmos problemas de campanha, em que agrediram fortemente seus familiares e fica difícil fazer composição com quem fez isso.

*** De qualquer forma, até sexta-feira essa decisão será anunciada ou não, já pensando em 2026.

Telefonema aos perdidos

Vereadores não eleitos passaram o dia de ontem recebendo telefonema de membros do PL, recebendo convite para engajar-se na campanha de Emília.

*** Os contatos foram exatamente para quem obteve acima de 500 votos até limite em que não dava para se eleger.

Não elege parentes

Dois comentários circularam entre mesas de conversas políticas: primeiro foi a votação raquítica que o ex-senador Almeida Lima obteve em Dores para prefeito: pouco mais de 200 votos.

*** O fato do ex-governador Jackson Barreto não ter conseguido eleges um único vereador, entre o amigo Ewerton e o sobrinho Bira Rabelo.

Encontro Proveitoso

André Moura (UB) teve um “encontro muito bom e proveitoso ontem no Rio de Janeiro, com o amigo e presidente do União Brasil nacional, Antônio de Rueda”.

*** – Conversamos sobre o fortalecimento do nosso partido com o resultado das eleições municipais em 2024 nos estados do Rio de Janeiro e Sergipe, também traçamos algumas metas para o futuro do União Brasil, disse.

*** Para André, “em Sergipe, o nosso partido está ainda mais forte. Elegemos 23 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 159 vereadores”.