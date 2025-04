Conversas sobre eleições

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nos bastidores começa os entendimentos para o fortalecimento de partidos que desejam receber futuros candidatos, principalmente a deputado estadual, com o objetivo de fortalecer o seu nome para mandato proporcional. É uma disputa que mais atinge o interior – e incentiva brigas de prefeitos – porque cada um deles deseja colocar um representante na Alese, com o objetivo de substituí-lo alguns anos depois, em que já tenha superado a reeleição. Percebe-se, entretanto, que há uma frieza na candidatura a estadual, pela proximidade da disputa federal. Entretanto chegar ou permanecer à Brasília não é nada fácil, porque a maioria mantém o seu grupo e geralmente continua por lá por mais quatro anos. De qualquer forma é uma luta que tem vantagem quem está filiado ao melhor partido e se acomoda em um bom grupo.

Apesar do tempo que falta para as eleições federais – pouco menos de dois anos – o assunto está mais para o Senado, em razão de bons nomes que estão à disposição. Além disso, estratégias do uso de outras entidades, que favorecem parlamentares que arriscam o mergulho e brindam aqueles que tentam posições de destaque no comando político. Lógico que é válido, mas começa a ser visto como uma estratégia que não seria válida na contemplada disputa eleitoral. As eleições de 2026 serão de novidades e surpresas, com mudanças de estilos e estratégias para chegarem ao sucesso, mas caminha para um reconhecimento de que esquerda e direita não incentivam o povo ao voto.

Excelente relação

Sem modéstia e avaliando um comportamento singular, o governador Fábio Mitidieri admitiu: “Eu tenho excelente relação com nosso agrupamento e por isso mesmo, não estou fechando chapa nesse momento”.

*** Acrescentou que “O mais importante é cuidarmos da nossa gestão. Focar no trabalho”.

André ao Senado

O vereador Maurício Maravilha (União Brasil) parabenizou, na Câmara Municipal de Aracaju, a declaração do governador Fábio Mitidieri de que o ex-deputado federal André Moura integrará a chapa governista como pré-candidato ao Senado Federal.

*** Em pronunciamento na tribuna, Maurício Maravilha expressou sua satisfação com a decisão do chefe do Executivo Estadual.

Outros cargos

O nome de André Moura circula forte também no Rio de Janeiro para disputa mandato majoritário, com o apoio do governador Cláudio Castro.

*** A diferença é que oferece mandatos diferentes a André Moura, inclusive o de deputado federal.

*** A informação é que André está decidido por Sergipe.

Divisão de mandatos

Entretanto circulam comentários internos, de que o conselho recebido no Rio é que André dispute o Senado pelo Rio, para não criar problemas para a filha, deputada Yandra Moura (União Brasil).

*** A tese é que o pai disputando o Senado e a filha a Câmara pode “oferecer problemas que repercutam para os dois”.

Discussões em off

As discussões em off sobre a escolha do candidato ao Senado pode estragar o projeto da base aliada. Um analista diz que excessos podem provocar o quadro de 2024.

*** Não se percebe unidade em relação aos nomes que integram uma composição, o que leva a crer numa divisão.

Posição de Francisquinho

O prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho silencia sobre candidatura a governador em 2026, mas tem conversado muito sobre o assunto e é candidato, dependendo da questão em Brasília.

*** Para senado o prefeito Francisquinho vota em Rodrigo Valadares e para deputada federal na vereadora Moana Valadares, mulher do deputado e vereadora por Aracaju.

Atuando sem licença

Problema com a academia Renova, que está atuando na limpeza pública sem licença ambiental, o que não é permitido por lei.

*** A Adema está em campo para identificar, mas é crime de improbidade pública. Mesmo assim a Renova continua atuando.

Alessandro bem cotado

O senador Alessandro Vieira (MDB) é um nome forte na disputa pelo Senado, embora no início do mandato tivesse características de um bolsonarista roxo.

***Durante esses quatro anos iniciais, Alessandro mudou politicamente, inclusive de partido, e hoje é um nome bem cotado para a reeleição.

Thiago deixa o PP

O deputado federal Thiago de Joaldo está deixando o PP, por desentendimento político – e está definido com sua ida para o Republicanos

*** Joaldo tem conversado muito com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para consolidar sua transferência.

David pode assumir

O processo de cassação do deputado Ícaro de Valmir vai subir para o TSE, em Brasília para julgamento.

*** Caso Ícaro não consiga reverter a cassação, o delegado André David assume o mandato.

Chico fica animado

O deputado Chico do Correio (líder do Alto Sertão) está expondo toda sua alegria porque Heleno Silva será candidato a deputado federal.

*** A decisão de Heleno Silva em disputar mandato de deputado federal, abre bom espaço para Chico se reeleger.