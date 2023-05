Cuidado para não pôr na reta

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Alguns políticos, inclusive parlamentares, mas principalmente comentaristas políticos, fazem de tudo para antecipar fatos que levem a prováveis entendimentos para indicação de nomes que devem disputar as Prefeituras Municipais, principalmente a de Aracaju, pela relevância da condição de Capital. É possível que isso até chateie a quem seja importunado por perguntas referentes a essa mobilização precoce, a 18 meses do pleito, mas a apenas nove para iniciar a relação que produzirá campanhas, que podem ou não ser abortadas três meses depois. Apesar de provocar aparente contrariedade, a verdade é que “o namoro já começou”, mas as transações são feitas no “silencio das conversas e gestos das mãos”.

Uma coisa é certa e não dá para camuflar: as lideranças políticas já têm conhecimento de quem vão indicar, mas preferem fazer o jogo da indiferença, o que mexe com um bom número de pretendentes, ansiosos pelo lançamento dos seus nomes, mas complica para os comandos que não podem – e nem devem – criar problemas entre aliados. Há muito cuidado em não por “nada na reta”, porque se houver uma distorção não há como mudar de direção e o estrago será grande. O que se ouve, nos bastidores, é que pode até haver rompimento, caso alguma atitude seja adotada e não satisfaça à maioria de algum partido. É apenas uma observação, mas se percebe insatisfação com a política de escolher apenas um nome, quando quatro desejam estar nos palanques.

Ninguém discorda que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) é uma máquina que trabalha incansavelmente para transformar Aracaju. Lógico, há alguns fatos que a oposição cutuca e atrai a população. Mas no todo, é uma administração que ele deseja continuar através de um dos seus aliados que, provavelmente, pode indicar à sua sucessão. Aliás, na base aliada, tem gente silenciosa dizendo para si mesmo que o formato da indicação do governador Fábio Mitidieri (PSD), que foi unanimidade, não vai se repetir para prefeito de qualquer cidade, especialmente Aracaju. Edvaldo não está preocupado com isso agora e vai influenciar na escolha, baseado no trabalho que ele realiza, mas, ao mesmo tempo, vai enfrentar, dois anos depois, uma candidatura ao Senado e precisará do apoio de uma base unida e forte. Muita coisa vai acontecer no decorrer desses próximos 12 meses, quando se aprofunda a refrega pela sucessão de Edvaldo…

Eletron Energy com Fábio

O governador Fábio Mitidieri informou, ontem, que recebeu a visita do diretor executivo da Eletron Energy, André Cavalcante, para tratar das possibilidades de implantação de novas usinas de energia solar em Sergipe.

*** – A companhia é a maior comercializadora independente de energia elétrica do Norte e Nordeste do Brasil.

Investir no progresso

Segundo Fábio Mitidieri, Sergipe já vem sendo referenciado pelo seu potencial na produção de petróleo e gás.

*** – Mas também queremos mostrar que somos uma terra abençoada e rica em diversos recursos energéticos. Investir em energia é investir no progresso! Sugere.

Fora dos moldes

Segundo revelou, ontem, um deputado federal, a indicação do nome do prefeito de Aracaju, não terá os mesmos moldes da escolha de Fábio Mitidieri em 2022.

*** Nesse ponto, a base não está tão aliada assim, porque alguns partidos também desejam apresentar candidatos além do sugerido pela cúpula.

*** – Agora, é lógico que todos eles vão manter fidelidade ao projeto e na hora certa vão sugerir nomes de seus partidos, dentro de uma composição.

Sobre o Senado

Um partido da base aliada, que nesse momento diz o “sim” a tudo que a cúpula sugere, começa a discutir o lançamento de um nome a prefeito de Aracaju.

*** O presidente do partido diz que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) vai precisar de apoio amplo para disputar o Senado Federal em 2026.

*** E pergunta: “como vai querer impor um nome a prefeito e dois anos depois precisar de um entendimento amplo para se eleger ao Senado?”

Prefeitura de Lagarto

Sérgio Reis (PSD) é candidato a prefeito de Lagarto, assim como sua tia Gorete Reis e outros membros do grupo que, num momento muito próximo, vai definir qual deles será.

*** Mas, se o candidato for Sérgio – o que pode acontecer – no final de março ele se desincompatibiliza, retorna a Sergipe e reassume a Assembleia como primeiro suplente.

*** Há quem garanta que existe um entendimento político para que o segundo suplente Manoel Marcos se mantenha com o mandato.

Yandra aprova projeto



A Câmara dos Deputados aprovou ontem Projeto Lei nº 507/2023 da deputada federal Yandra Moura (União) que estabelece que o laudo médico pericial que ateste deficiência seja de caráter permanente não transitória.

*** Além disso, “as requisições médicas para o seu tratamento e/ou acompanhamento, passem a ter validade por prazo indeterminado”.

Uma grande vitória

Yandra considerou que “essa foi uma grande vitória para os brasileiros, em especial para as famílias de autistas e que possuem pessoas com deficiência”.

*** – Além de reduzir custos para as famílias, acabando com os transtornos e as dificuldades de levar as pessoas com deficiência para fazer os exames com frequência.

UB apoia Valmir

O ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, é filiado ao União e quem ele indicar para disputar a Prefeitura terá apoio fechado do ex-deputado federal André Moura.

*** Valmir votou em Yandra Moura a deputada federal e o União Brasil dará todo apoio ao candidato de Valmir, inclusive caso seja ele.

Não se intimida

A deputada Linda Brasil (Psol) diz que não será intimidada: “após ter comparado a humilhação dos 2,5% oferecido pelo governo com a postura de parlamentares jogando dinheiro para a população um assessor me disse para ficar calada”!

*** *** – Jamais me furtarei de me posicionar contra algo que prejudica a população sergipana, disse.

Alessandro irônico

Em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro criou um projeto que abre brecha pra que milicianos deixem a cadeia.

*** O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que já foi delegado, percebeu a armadilha no texto e o advertiu com uma ironia:

*** – Eu tenho todo respeito pelo seu conhecimento da causa.

Júnior é estimulado

Em uma semana Júnior Torres recebe duas premiações como destaque no empreendedorismo. A luta pela causa e o constante diálogo o credenciou às premiações.

*** Comenta-se nos bastidores que ele tem sido fortemente estimulado por políticos e empreendedores a disputar eleições a vereador em 2024. Ele não confirma.

Gustinho é hábil

Deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) é o vice-líder da maioria na Câmara no Governo Lula. Por coincidência (ou não) Gustinho foi vice-líder na Câmara durante o Governo Bolsonaro.

*** Políticos em Sergipe comentam o fato e ficaram sem entender esse jogo de cintura. Mas, tem-se de reconhecer, Gustinho é hábil na estrutura política nacional.

André David vai mudar?

O delegado André David não deve disputar a Prefeitura de Estância pelo Republicanos. Ninguém sabe para onde ele vai, mas tem conversado com o União Brasil.

*** O problema é que o presidente regional do Republicanos, Gustinho Ribeiro, apoia o vice-prefeito André da Graça, que será candidato a prefeito indicado pelo atual gestor, Dr. Gilson.

Giro pelas redes sociais

Metrópoles – Flávio Bolsonaro tenta alterar definição de milícia em Projeto de Lei e Alessando Vieira diz que texto criaria “milícia light”.

Willian de Lucca – O deputado Luiz Lima (PL-RJ) disse agora a pouco que Alexandre de Moraes, além de bloquear o Telegram, desvia dinheiro do trabalhador (?) para financiar a “ditadura da Venezuela” (??) e matar pessoas.

Guga Noblat – Eita, vem cá, Xandão, tem deputado bolsonarista dizendo que você desvia dinheiro de empregada doméstica para financiar a ditadura da Venezuela e matar pessoas.

Antero Greco – Está cheio de Sherlock de internet postando vídeos com erros de jogadores supostamente propositais. Isso é sacanagem.

Fernanda Salles – Alexandre de Moraes determina que pessoas que usarem Telegram após a suspensão poderão ser multadas em R$ 100 mil reais por hora.

Falcão – Bom dia!… menos prá você que foi tentar tirar onda com o Dino Vingador e até agora está procurando o caminho de casa.

Miriam Leitão – Mercado acha que arcabouço será aprovado, mas mantém visão negativa sobre (quase) tudo no governo, revela Quaest.

Planeta Futebol – Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, descarta paralisar o Brasileirão por conta do escândalo de manipulação de resultados por apostas.