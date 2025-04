De olho nos políticos

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As conversas sobre candidaturas proporcionais existem de forma sigilosa mais bem montada por grupos que estão sendo escolhidos para tentar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal – inclusive também o nome de um candidato a governador. Apesar do silêncio com que vem tratando, um dos possíveis blocos sequer têm nomes dos partidos, embora tenha, membros suficientes para uma composição. Há também uma avaliação de que a reforma será pequena, mas com certeza terá maior preocupação com a qualidade dos trabalhos e a presença de parlamentares que olhem mais para a necessidade social dos seus eleitores e do povo em geral, do que dos interesses na boa grana que certas ações terminam deixando.

Na realidade há uma certa morosidade nos trabalhos, porque a sociedade tem deixado bem claro que não embarcam mais na onda política – com exceções – porque estão sendo convencido que a grana que recebem agora para uso eleitoral, tem prazo curto e não chegam com frequência como se fosse salário. Essa conscientização vem sendo implantada por alguns políticos mais conscientes de que é preciso usar recursos para beneficiar o povo e não para sustentá-los nas suas necessidades emergentes e constantes. Podem anotar: a forma como o eleitor enxerga o político está mudando e se não houver a iniciativa de seguir o novo pensamento, com certeza a próxima eleição será diferente.

Sem ouvir em campanha

Perguntado ontem à noite se já havia retornado e se a campanha esquenta: o governador Fábio Mitidieri respondeu: Tudo na mais perfeita paz.

*** – Não quero nem ouvir fala em campanha…

*** O repórter insistiu: “Na realidade, os senadores certos do grupo são André Moura e Alessandro Vieira”.

*** Ele respondeu rápido: “o caminho deve ser esse…”

Alessandro e Sérgio

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, teve ontem reunião com o senador Alessandro Vieira (MDB), e reforçou sua capacidade de articulação em busca de investimentos e recursos para o desenvolvimento de Lagarto.

*** Durante o encontro, o gestor do município apresentou para o senador importantes projetos estruturantes para modernizar a infraestrutura urbana da cidade, preparando-a para a sua expansão.

Pouco ligando

Politicamente Sérgio está pouco ligando para composição política, porque também estar ligado ao senador Rogério Carvalho (PT) e pode apoiar os dois como senadores.

*** Rogério ficou ao lado de Sérgio durante as eleições, acompanhando os eleitores de Valmir Monteiro. Os dois hoje são aliados.

Corre com euforia

A formação de chapa para deputado federal começa a correr com euforia. Tem muito deputado se movimentando, com a vantagem da simpatia do governador Mitidieri.

*** Um exemplo: Marcos Franco é um nome forte para deputado federal e a delegada Daniele Garcia também é preferida do senador Alessandro Vieira, que tem nome forte para a reeleição e apoio de Fábio.

Senado sem terremotos

A expectativa é que o PL faça um senador: Rodrigo Valadares (que caminha para o PL) e mantenha o segundo, Rogério Carvalho (PT), hoje com simpatias da direita.

*** A direita assegura a candidatura de André Moura (já sem terremotos) e a tendência natural é que todos apoiem Mitidieri para governador.

*** O nome de Yandra Moura se segura como candidata à deputada federal e reeleição certa, apesar do pai disputar o Senado.

Edvaldo e candidatura

A informação do grupo liderado por Edvaldo Nogueira tende a admitir uma candidatura sua também ao Senado, mas sem confirmação do ex-prefeito.

*** Dentro do grupo tem também quem considere que Edvaldo dispute a Câmara Federal, assim mesmo com dificuldade.

Questão do vice

O cenário de informação da Internet informou que o governador Mitidieri havia declarado o nome de Priscila Chagas para vice dele na reeleição em 2026.

*** Um parlamentar desmentiu imediatamente: Mitidieri ainda não falou em candidatura a vice, mas todos sabem que o nome é o de Jefferson Andrade.

Disputa o Governo

Três partidos estão se compondo para lançamento de um candidato a governador. Apesar de não ser filiado em nenhum dos três, já há um candidato: Emanuel Cacho.

*** Os nomes dos três partidos vêm sendo mantidos em segredo, menos o Democracia Cristã.

Oposição do PL

O presidente regional do PL em Sergipe, Edvan Amorim diz que candidaturas majoritárias de 2026 só no ano.

*** Acrescentou que em 2026 analisaremos todos os cenários e possíveis nomes para cargos majoritários.

Mensagem assusta

Senadores e deputados federais alinhados a Jair Bolsonaro se assustaram com a mensagem enviada pelo ex-presidente antes dele entrar na sala de cirurgia do Hospital DF Star, no domingo.

*** Bolsonaro fez um apelo pela aprovação da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e pediu para que seu texto fosse repassado aos parlamentares contrários ao projeto.