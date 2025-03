De qualquer forma muita gente vai tentar chegar a disputa para Federal

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A disputa para deputado federal é pouco discutida, embora seja assunto quente quando dos debates sobre a chance de quem tentará ou não uma vaga na Câmara Federal. Avalia-se muito o trabalho de cada um dos representantes de Sergipe, tanto em plenário quanto fora dele e não se presencia um trabalho que realmente dê tom diferente às decisões plenárias. Neste momento, por exemplo, as discussões políticas quase exclui nomes de candidatos à Câmara e não aparece número significativo de quem vai à disputa, exatamente pela dificuldade financeira de atingir objetivos, mesmo que haja um bloco forte cedendo apoio absoluto. De qualquer forma tem um nome forte que trabalha para a Câmara Federal e pelo menos mais dois candidatos certos que podem chegar à reeleição.

Segundo a dificuldade para disputar uma vaga na Câmara Federal não é posição do eleitor e nem boas condições para representar o Estado. Segundo um experiente político, que até chegou a pensar em ser candidato, o maior obstáculo é financeiro. Calculou que o pretendente à Câmara Federal tem que investir R$12 milhões em campanha, podendo mesmo ultrapassar a isso, o que é muito difícil para um cidadão com bons interesses políticos chegar a isso. Talvez seja mais fácil para quem já seja deputado, porque de Brasília, através de seus partidos e blocos que naturalmente vota em si mesmo.

Seminário do CNB

Seminário Estadual da CNB em Sergipe, com as presenças do candidato à presidência nacional do PT e quadro político da CNB nacional, Edinho Silva, Everaldo Anunciação e, Márcio Macedo, ministro da Secretária Geral da Presidência, será realizado amanhã no Sindicato dos Bancários, às 9 horas.

*** O Seminário será uma oportunidade para discutir os rumos do partido dos trabalhadores para o próximo período, a prioridade da reeleição do projeto liderado pelo presidente Lula e a relação dos movimentos sociais com o PT.

Um bloco montado

Um fato que vai acontecer pelo menos pela primeira vez desde 1982: o PT não terá candidato a governador e manterá Rogério Carvalho para o Senado, provavelmente com Márcio Macedo.

*** Já houve lideranças entre a cúpula do partido e se trator, nos bastidores, sobre um apoio discreto ao Governo.

*** Esse relacionamento político viria através do prefeito de Lagarto Sérgio Reis, que assumiu o grupo político de Valmir Monteiro.

PL pelo Republicanos

O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, do Republicano, é amigo íntimo do presidente nacional do partido, Manoel Pereira, e já convocaram o deputado Ícaro de Francisquinho para trocar o PL pelo Republicanos.

*** O prefeito Valmir de Francisquinho, de Itabaiana, em Sergipe, segundo uma fonte sequer fala mais que está no Partido Liberal e tende a tomar o rumo do Republicanos.

*** Segundo uma fonte de Itabaiana, para onde Valmir for os seus aliados também irão. Um fato: Valmir pode disputar o Governo.

Ficará prefeito

A maioria dos aliados de Valmir de Francisquinho acredita que ele vai ser candidato a governador, mesmo com os problemas jurídicos que conserva em seu fichário.

*** Entretanto, o pessoal da oposição admite que ele terá dificuldade inclusive para disputar a reeleição em 2026.

Belivaldo será candidato

O ex-governador Belivaldo Chagas continua circulando entre Simão Dias e Aracaju. Faz avaliação do momento político para deputado federal 2026.

*** Belivaldo ainda não declarou se será ou não candidato em 2026, mas pode acontecer uma ou outra opção até o pleito.

Alessandro e André

Comentário sobre os candidatos ao Senado que estarão no bloco do governador tem um toque de dúvidas: os dois nomes são André Moura (UB) e Alessandro Vieira (MDB).

***Um deputado ligado a Fábio Mitidieri disse que o problema é Alessandro ter divergências pessoais com André, e como vai caber os dois no mesmo palanque.

Posição de Zezinho

O ex-deputado Zezinho Guimarães diz que está hibernando e pensa em trocar de partido (é PL) alegando falta de atenção. Zezinho pretende retornar à Assembleia Legislativa.

*** Zezinho, entretanto, prefere aguardar como ficará o quadro partidário para adotar uma providência definitiva.

Dificuldade Federal

Muita dificuldade em disputar a Câmara Federal que não seja para a reeleição, em razão dos custos previstos em R$ 12 a 14 milhões de campanha.

*** Muito pouco se fala na disputa a federal, exatamente em razão desses valores. Aliás, tem deputado federal em Sergipe que estão repensando o fato da reeleição.

Crédito privado

O novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, chamado de Crédito do Trabalhador, entrará em operação hoje, mas apenas para novos contratos. A operação será realizada por etapas.

*** A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI).