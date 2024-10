Debate não altera nada

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A TV-Sergipe – afiliada da Rede Globo – realizou na noite desta quinta-feira, o último debate entre os candidatos a prefeito de Aracaju – Candisse Carvalho (PT), Emília Corrêa (PL), Danielle Garcia (MDB), Niully Campos (PSOL), Yandra Moura (UB) e o candidato Luiz Roberto (PDT). Com certeza ninguém aumentou ou reduziu o número de votos que já conseguiram até agora, porque foi uma repetição do que prometeram durante a participação nos programas de TV e inserções nas redes. Nada de novo foi apresentado para atrair a posição de novos eleitores em relação ao voto. Claro que foi dada algumas explicações sob propostas imediatas, mas sem convencer a ninguém que seria possível a sua realização.

Voltou a circular crítica grosseira a familiares de candidatos, sob a honestidade de alguns que influenciavam na possibilidade de vitória no domingo. Algumas foram desmentidas, mas outras não mereceram respostas e ficaram as dúvidas, sem que houvesse manifestações da platéia e nem euforia dos candidatos. Vi um debate frio, que cansou. A candidata do PT, Candisse Carvalho, ainda buscou outro tipo de insulto ao acusar alguns deles de bolsonaristas, mas que não houve resposta e nem repercussão.

De qualquer forma o debate foi uma iniciativa boa. Já tradicional e sem novidades, que em nenhum momento modificou o quadro atual da disputa eleitoral.

Mitidieri confiante

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, na madrugada de hoje, logo após o debate: “tenho me dedicado à campanha porque acredito em Luiz Roberto (PDT), candidato a prefeito de Aracaju”.

*** Para Mitidieri “ele é o mais preparado para nossa cidade e estamos confiantes no segundo turno”.

Jorginho X Linda

O deputado estadual Jorginho Araújo (PSD) respondeu ontem à colega Linda Brasil (PSOL), sobre politização da Educação. Linda defende diálogo do governo com o Sintese, que representa professores da rede estadual.

*** “Tudo é política, mas a senhora diz que os cargos de comissão não podem ser políticos, devem ser técnicos. Por isso, afirmo que tudo é política, o que não podemos aceitar é a politização de uma instituição sindical na semana das eleições”, disse Jorginho.

Fará melhor Governo

Ainda no grande expediente na Assembleia, Jorginho Araújo destacou ações do Governo do Estado nas áreas da Fazenda, com modernização de serviços, e Educação, citando o programa de intercâmbio Sergipe no Mundo.

*** Ao finalizar, o parlamentar afirmou que “Fábio Mitidieri marcará a história com sua gestão focada no desenvolvimento”.

** E mais: “Este é um governo que está presente e próximo à população sergipana” e deixou um “recado para o governador: suporte o processo que viverá o propósito”. E mais: “Não tenho dúvida que ele fará o melhor Governo do Estado”.

Homenagem a Cid

O ex-deputado federal André Moura prestou uma homenagem ao grande Cid Moreira: “Nos despedimos de uma lenda do jornalismo brasileiro, Cid Moreira, que nos deixou aos 97 anos”.

*** E mais: “Com sua voz inconfundível e sua postura serena, ele marcou gerações à frente do Jornal Nacional e deixou um legado de credibilidade e ética que jamais será esquecido. Seu nome será sempre lembrado com respeito e admiração”. BOA NOITE CID, André.

Fábio puxa caminhada

O governador Fábio Mitidieri estava à frente de uma caminhada em favor do candidato a prefeito Luiz Roberto (PDT) e, juntos a seu secretariado, puxou uma multidão de eleitores.

** O grupo pulou ao som do trio elétrico, abraçou eleitores e se espalhou ao lado de Luiz Roberto, fortalecendo sua candidatura.

Polícia aborda prefeitos

Dois candidatos a prefeito foram abordados hoje pela Polícia sob alegação de que estavam com dinheiro comprando votos. Um deles foi Alberto, da Barra dos Coqueiros, que disputa pelo União Brasil.

*** O outro que foi abordado pela Polícia ontem foi “Barracão” (UB), candidato a prefeito de Poço Verde.

Disputa pelo primeiro turno

Um membro do grupo político de Yandra (UB), candidata à prefeita de Aracaju, disse ontem que não interessa a posição de Emília (PL) à frente da pesquisa, próxima ao segundo turno.

*** A nossa preocupação mesmo neste momento é com o candidato Luiz Roberto, que esta disputando com Yandra sua posição também para o primeiro turno.

Aliados adversários

A atual eleição realmente foi a que mais se ouviu insultos aliados que concorrem às eleições. Não há preocupação com os adversários, que estão em outra posição.

*** Escolhidos de um mesmo bloco, mas divididos por nomes diversos, esses aliados devem buscar outro rumo nas eleições de 2026.

Agora é para negociação

Hoje e amanhã serão dias de muita movimentação em Sergipe, para preparação do pleito de domingo. Reuniões, encontro e certamente mudanças de posição.

*** É um período perigoso, principalmente porque alguns vereadores podem negociar até suas candidaturas e apoiarem prefeitos diferentes. Isso faz parte.