Decisão terá grandes surpresas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Neste período junino, as eleições municipais de 2024 estão na onda. É assunto de sempre e vem surgindo vários nomes em todo o Estados. Inclusive novos e, dentro de uma nova concepção, geralmente ligados diretamente às famílias daqueles que indicam. Com isso, a renovação política estaciona e percebe-se a tendência de um continuísmo familiar na condução das cidades e das regiões. Essa sequência de escolhas de parentes acontece mais na Capital, em razão da variedade de nomes, mesmo que integrem grupos já definidos. Mesmo assim, as citações sobre quem pode ser candidato continuam, mas com uma redução de novos personagem que possam sugerir preferências, Percebe-se que são os mesmos.

O governador Fábio Mitidieri (PSD), que participa das festas juninas e administra o Estado, se mantém em absoluto silêncio sobre candidatos. A mesma coisa acontece com o prefeito Edvaldo Nogueira, que também tem a responsabilidade de escolha. Sabe-se que nos bastidores da cúpula é difícil não tratar do assunto, porque tem que se fazer a preliminar da possível escolha, com o objetivo de ir fixando nomes, até um que chegue ao consenso e seja posto à mesa na data da escolha, que geralmente acontece de março a maio do próximo ano. Duas coisas se percebem na base aliada: alguns partidos não vão abrir mão de ter seu candidatos, inclusive insinuando que pode deixar o grupo.

O outro fato é que haverá candidatura feminina que pode ser vice ou titular da chapa. E as mulheres vão bem para as próximas eleições, com um menor número de homens aparecendo como opção. Mas essa mudança pode ser natural, em razão da presença bem mais ativa das mulheres na política e se revelando como lideranças absolutamente naturais. O problema maior das candidaturas supostamente postas, à exceção de apenas uma ou duas, é a ausência de grupo coeso que acompanha cada um deles. São nomes que aparecem bem, mas não comandam um grupo que assegurem a indicação e posterior eleição.

Em julho pouca coisa vai mudar em termos decisivos para a formação de chapa, mas se verá as primeiras mobilizações que revelem o/a provável candidato/a à Prefeitura. Em outubro, entretanto, haverá um esquenta e de janeiro em diante o “quebra pau”, principalmente depois do carnaval. Provavelmente, será uma eleição de muitas surpresas, na questão mobilização.

Sucesso em alegria

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse, ontem, à coluna, que o “Arraiá do Povo está sendo um sucesso”.

*** – Claro que por ser o primeiro ano, precisamos fazer ajustes para melhorar a experiência de quem vem curtir os nossos festejos juninos, disse.

*** E concluiu: – Mas a festa é um sucesso em alegria, diversão e também em geração de emprego e renda.

Comércio comemora

Segundo Fábio Mitidieri, “milhares de empregos temporários gerados, do ambulante ao dono de hotel. Bares, restaurantes, lojas, salão de beleza… O comércio em geral esta comemorando”.

*** Informou que no “ano que vem iremos ampliar a arena devido ao grande sucesso. Mas também precisamos destacar o êxito da Rua de São João, do Gonzagão e do Centro de Criatividade”.

*** Terá também o retorno da Ópera do Milho e dos concursos de quadrilha… “Sergipe é literalmente, o país do Forró”.

Edvaldo na sucessão

Um forte aliado de Edvaldo Nogueira (PDT) disse ontem que o “prefeito vai participar da sucessão municipal, porque é compromisso assumido inclusive com o governador Fábio Mitidieri”.

*** A fonte acrescenta que Edvaldo Nogueira tem dito aos aliados que vai indicar um nome que seja da unidade do grupo. Isso mais adiante, no momento certo.

Virose afasta de festa

Segundo um dos seus assessores, uma virose muito forte afastou o prefeito Edvaldo Nogueira dos festejos juninos. Sequer foi às festas promovidas pela Prefeitura nos bairros de Aracaju.

*** O prefeito ainda não esteve na orla e conversou com Fábio Mitidieri sobre isso. Só começou a frequentar festejos ontem, ao comparecer ao São João em Secretarias.

Bolsa Família

Eliane Aquino (PT) posta: o Bolsa Família de junho está na conta! Com o maior benefício médio da história, no valor de R$ 705,40.

*** Diz que os pagamentos deste mês começam a ser realizados, com o adicional de R$ 50 para crianças (a partir de sete anos), adolescentes e gestantes.

Dúvida sobre candidatura

Dentro do Diretório Estadual do PT em Sergipe, petistas começam a admitir que Eliane não seja candidata à Prefeitura em 2024. Vai preferir a Câmara Federal em 2026.

*** O problema é que Eliane não tem aparecido em Aracaju, não conversou com ninguém do partido sobre eleições e está isenta das reuniões do PT em Aracaju.

*** A conversa interna é que ela ficará em Brasília até 2026 e não pensa retornar a Sergipe antes disso.

Alessandro e o MDB

Uma liderança do MDB disse ontem que há um zum-zum-zum no partido sobre convites, feitos em Brasília, ao senador Alessandro Vieira (PSDB) para que ele se filie à legenda.

*** O convite seria por parte do partido que apoia o presidente Lula, mas que não há nada definido sobre isso.

*** A mesma fonte diz que Alessandro seria o presidente do partido em Sergipe e isso o levaria a apoiar Fábio Mitidieri (PSD) no Estado. Acrescentou que “o PSDB sofreu uma queda até de identidade”.

Tem recebido convites

O senador Alessandro Vieira (PSDB) disse à coluna que, “como tenho respondido sempre a este tipo de questionamento, os convites de partidos são comuns no Senado”.

*** – Recebi vários, o que é motivo de orgulho, mas qualquer definição será tomada adiante e sempre observando o que é melhor para Sergipe, explicou.

MDB sairá do provisório

Ontem à tarde o Diretório do MDB em Sergipe fez uma reunião para estruturação do partido em vários municípios. Tratou ‘an passant’ das informações sobre convite a Alessandro Vieira.

*** O MDB está trabalhando para que em menos de 90 dias o Diretório Estadual deixe de ser provisório e se torne definitivo, com o empresário Sérgio Gama eleito presidente.

Daniele somente ri

A secretária da Mulher, Daniele Garcia (Podemos) disse que vai permanecer no partido. Ela não tem fala sobre eleições, apesar de manter conversas com aliados.

*** Perguntada sobre ser candidata a vice-prefeita em uma chapa com Belivaldo Chagas (PSD) sorriu: “Rsrsrsrsr… Sobre ser vice de Belivaldo, ninguém nunca teve essa conversa comigo não”.

*** A informação publicada dizia que era orientação de presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Opção é Linda

A professora Sônia Meire (Psol) diz que tem recebido questionamentos sobre as eleições para Aracaju, mas que “o PSOL ainda não discutiu”.

*** – Precisamos avançar em um projeto político do nosso povo para pensar as alianças. Mas em nossa opinião o melhor nome pra liderar esse projeto é Linda Brasil, optou.

Samuel vai a Federal

Capitão Samuel diz que STF faz entendimento da Lei do Piso da Enfermagem atrelando a 44h semanais, reduzindo carga horária, o que reduz o valor recebido.

*** Sobre questões políticas, Samuel diz que está “quietinho, cuidando da vida e mantendo a obra com muito sacrifício”.

*** Sobre as eleições de 2026 ele responde rápido: “candidato com certeza a federal”.

