Definir a unidade do bloco

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Até 05 de agosto se define o quadro real das eleições municipais, com a realização das convenções que se iniciam em julho. Concluído o prazo, estão definidas as chapas que vão às urnas. Em Aracaju, principalmente no bloco do Governo, ainda há um rastro de dúvidas, embora já se saiba que há definição sobre o nome de Luis Roberto (PDT), que já teve apoio declarado do próprio governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira. Um fato também definido: o partido União Brasil foi o primeiro a decidir posição em relação à definição da base aliada e, independente da posição da demais siglas, anunciou que teria candidato a prefeito de Aracaju e o nome da deputada federal, Yandra Moura, foi à indicada para disputar o mandato. Para fortalecer a chapa, o ex-governador Belivaldo Chagas transferiu o título de Simão Dias e é o candidato a vice da deputada.

O ex-secretário Luis Roberto é o nome sugerido pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o que é absolutamente normal. Assim como Yandra está em plena campanha e se pode dizer que se forem adiante podem polarizar, principalmente porque Luis tem o apoio do governador Fábio Mitidieri, por uma questão de compromisso firmado nas eleições de 2022. A princípio causou surpresa, mas neste instante já é normal e aceito. Assim, a primeira reunião da base aliada anulou a perspectiva de análises para escolha, porque pelo menos dois nomes foram citados, de forma irrevogável, para disputar a Prefeitura de Aracaju. Paralelamente criou-se um mal estar, porque os dois nomes praticamente eliminaram os outros três. Na realidade não era isso que os participantes de primeira reunião esperam, porque imaginavam uma conversa inicial de como seria escolhido o único nome.

No início desta semana o grupo que não teve seus candidatos se reuniu. Apesar de defender a unidade, admitiu que se um dos três ainda não for citado e caso não seja escolhido, também lançará mais uma candidatura independente, o que acaba qualquer hegemonia do bloco, que tem comando do governador Fábio Mitidieri. O fato precisa de imensa reflexão, porque uma divisão nas eleições municipais afeta as eleições de 2026, que reelegerá o governador Fábio Mitidieri, que mantém posição firme à frente do Governo e deve consolidar mais um mandato de quatro anos desde que segure a unidade de agora.

Sergipe em Alerta

Fábio Mitidieri informou que “Sergipe está em alerta de fortes chuvas até hoje e nossas equipes da Defesa Civil Estadual atuam em parceria com os municípios em regiões críticas”

*** – Como Riachuelo, Laranjeiras, N. Senhora do Socorro, Maruim, São Cristóvão, Estância, Carmópolis, Telha, Divina Pastora e mais outras regiões.

Obras preventivas

Engenheiros admitem que, em cidades abaixo do nível do mar, devem ser construídas obras preventivas para enchentes que provocam verdadeiras catástrofes nas partes mais baixas.

*** Rio Grande do Sul infelizmente é exemplo disse, mas no Nordeste cidades como Recife, Maceió e Aracaju são eternas vítimas dessa calamidade.

Senador e imagens

Senador Elessandro Vieira (MD) mosta imagens e explica: “não são da tragédia do RS. São de hoje (ontem) em Sergipe, nas cidades de Aracaju, Maruim, Riachuelo e Laranjeiras, onde chove desde a madrugada”.

*** – A combinação de mudanças climáticas e falta de planejamento para adaptação das cidades causa vítimas em todo o Brasil, disse.

Sindifisco reivindica

Em reunião ontem com o governador Fábio Mitidieri, membros do Sindifisco pleitearam a redução do tempo de carreira, o aumento do salário no início, a fim de tornar o concurso público atrativo, e o aumento do salário final do servidor do Fisco.

*** Do encontro saiu o compromisso de criação de uma Comissão com membros da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Administração e do Sindifisco, para avaliar propostas.

Terceiro nome

Segunda-feira, em restaurante de Aracaju, almoçou Katarina Feitoza, Zezinho Sobral, Milton Andrade, Daniele Garcia, Fabiano Oliveira e os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira.

*** Em pauta a sucessão municipal e o assunto principal foi à busca pela unidade, sem que houvesse intransigência de ninguém.

*** Apenas uma coisa ficou bem definida: “Caso o bloco lance dois nomes, o grupo que se reuniu ontem também terá candidato”.

Possíveis nomes

O grupo vai aguardar as decisões finais, que serão adotadas na reunião da base aliada, a ser presidida pelo governador Fábio Mitidieri (PSD), provavelmente em julho.

*** Caso o bloco lance mais um candidato, o nome mais provável é o da deputada federal Katarina Feitoza (PSD), que foi sugerida inclusive pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

*** Quanto à sugestão de vice isso ainda não existe: o vice só será sugerido em última discussão, depois de decidido o nome de quem vai a prefeito.

Eleição em Lagarto

A eleição de Lagarto é considerada difícil por um parlamentar da região, por considerar que os dois candidatos não empolgam o eleitorado.

*** Foi logo antecipando: “ganha quem tiver mais dinheiro”.

*** Vai ser uma disputa difícil e até o momento não revelou a tendência da população, entre os dois candidatos.

Chapa pronta e posta

A única chapa pronta e posta para a Prefeitura é a da deputada federal Yandra Moura (UB) a prefeita e Belivaldo Chagas (Podemos) como vice.

*** Já está definida, não haverá recuo e os dois estão em contatos com os grupos eleitorais. Yandra surpreende com a sua popularidade.

Risco de cristianização

Um bem ilustrado cientista político, na sua leitura sobre a sucessão de Aracaju, pergunta: qual a chance de Luis Roberto ser cristianizado?

*** O repórter quis saber: “quem tem chance finalmente”?

*** – Está tudo em disputa. Mas, o risco da cristianização está no tabuleiro do xadrez do jogo das correlações de forças e 2026 está na plateia, disse.

Homologação de Candisse

A homologação da petista Candisse Carvalho, através da Direção Nacional, para disputar a Prefeitura de Aracaju, ainda passa pela Federação Nacional dos partidos, formada pelo PT, PCdoB e PV.

*** A campanha de Candisse dentro do PT continua muito dividida e sem ânimo. Estão fora da campanha algumas tendências importantes da sigla.

Rogério e Braskem

Senador Rogério Carvalho diz que o engenheiro da Braskem, Paulo Roberto Cabral de Melo, deverá ser convocado coercivamente após ausência na reunião de ontem.

*** O especialista, ex-responsável técnico das minas, terá que comparecer à próxima sessão da CPI.