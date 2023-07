Depois da ressaca o trabalho

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Mês de julho há muita coisa que fazer para recolocar o Estado em ordem. Um período prolongado de festas juninas, naturalmente deixa alguma coisa mais importante a executar, que vai ficando para quando o forró passar. Festa é o período do deixa para lá, mas agora se inicia a momento de por a cabeça e o corpo em ordem, atingidos pela ressaca com mistura de saudade do que ocorrera momentaneamente. Se os festejos foram de aproximar o político do leitor, a partir de agora é de concretizar o que ficou pendente e retomar o ritmo de recompor a estrutura de um Estado que produziu bem, ampliou o turismo, incentivou o empreendedorismo e deixou a sua gente feliz.

A partir de agora se intensifica o trabalho para as eleições de 2024, mesmo que o Governo arregace as mãos para cuidar exclusivamente de um Estado que demonstra condições de crescer em todos os segmentos sociais e econômicos pelo potencial que tem no setor agrícola, energético, na rebuscagem pelo álcool e petróleo, além da riqueza em grãos. Mesmo assim, a questão política também a estará nas principais mesas de negociação, mesmo que se esteja há16 meses pela frente – aparentemente longos, mas que vão se reduzindo com o correr dos dias e o excesso de conversas diversa, que podem ou não trocar figurinhas.

Um fato chama atenção. O Partido dos Trabalhadores, que passou esse período de forró prezando pelo silencio político, vai recomeçar a se mobilizar para a indicação de nomes para disputar a Prefeitura. O do ministro Marcio Macedo, que está bem atrelado aos membros da base aliada – principalmente Fábio Mitidieri e Edvaldo Nogueira – será procurado pelo partido para ser o nome petista a está à frente da disputa à Prefeitura de Aracaju. Em outras palavras, terá que quebrar arestas para internas para representar o partido nas eleições e não se amarrar tanto à base aliada, onde tem sido bem recebido e aplaudido, enquanto em seu partido sofre dissidências internas. Tudo isso terá que ser levado em consideração, porque haverá muita dificuldade em recomposição entre o PT e a base aliada, embora fique bem claro que o PT, como um todo, esmoreceu politicamente em Sergipe.

Marcos no MDB

O prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), disse que soube pela imprensa do seu afastamento da Comissão Provisória do partido e sequer era presidente.

*** Estranhou a medida, não vai largar o partido e vai esperar o que houve, porque leu o fato pela surpresa.

*** Marcos disse que não existe isso, porque se de em uma comissão e certamente de um mal entendido.

Históricos permanecem

Os emedebistas históricos não pretendem deixar o MDB e continuar sob o somando do senador Alessandro Vieira e suas mudanças, dentro do que ele considerar essencial para o partido e toda sua história.

*** Os históricos ainda não se manifestaram diretamente, mas vão comentar as mudanças mais à frente, desde que o altere o rumo de sua história no Estado.

Zezinho se insere

Um membro da base aliada disse ontem que o governador Fábio Mitidieri (PSD) também citou o vice-governador Zezinho Sobra (PDT) para prefeito de Aracaju.

*** A mesma fonte disse que o nome de Zezinho “está posto, mas não imposto”.

*** Acrescentou que Mitidieri tem se mostrado um político com noção de grupo e incapaz de prejudicar uma pessoa.

Bloqueio de 300 milhões

Final de junho, o ex-presidente do MDB, Sérgio Gama, recebeu intimação através de um oficial de justiça, que bloqueia R$ 300 milhões do partido para pagamento de direitos trabalhistas de um servidor.

*** Sergio – que não preside mais o partido – retornou a intimação para a Direção Nacional, com o objetivo de que ela pague.

*** É dívida antiga, que vem rolando por anos e deve ser cumprida por quem estava à frente do partido.

Sergio em São Paulo

Sergio Gama viajou a São Paulo, onde permanece por alguns dias em companhia dos filhos na capitão paulista.

*** Na terça-feira o empresário participa de solenidade da Volkswagen no Brasil e retorna no final de semana.

Históricos ficam

Um detalhe: houve neste domingo reunião de membros históricos do MDB. Aconteceu na Barra dos Coqueiros: a maioria, inclusive Jackson Barreto, vai permanecer no partido, sem problemas.

*** Não sentem razão para a saída e não se trata de período eleitoral. O ex-governador Jackson Barreto não disputará mais mandato e ficará com o seu bloco no partido.

A luta em Socorro

O radialista e ex-deputado federal, Fabio Henrique (União), disse ontem que “graças a Deus está trabalhando muito para disputar a Prefeitura de Socorro e a recepção do povo é muito boa”

*** Disse que vem discutindo com André Moura e ele deixa claro que União Brasil terá realmente um candidato: Fábio ou Yandra Moura.

Igualdade salarial

Cezar Britto diz que o direito à igualdade salarial entre homens e mulheres era óbvio. A Constituição Federal, as normas internacionais e a vida proibiam a desigualdade explícita.

***Ontem o presidente Lula sancionou lei federal que pune quem viola a igualdade. O patrimonialismo machista será vencido?

Arrecada Fundo

Ministro Marcio Macedo (PT) participou domingo participou do Arraiá do PT, festa que acontece por dois motivos: valorizar a cultura brasileira através dessa festa que é tão popular.

*** E para incentivar a arrecadação de fundos para o partido, para formar nossa militância e continuar lutando pelo povo brasileiro.

*** Há muitos anos que o PT não arrecada fundos. A última vez foi vendendo estrelinhas. E quanto arrecadou?.

Reunião na sexta-feira

Diretório do PT terá reunião sexta-feira para tratar de assuntos diretos do partido e falar sobre as eleições municipais em todo o Estado.

*** Serão redefinidos esses encontros para adotar deliberações e reorganizar o partido. Um detalhe: “O PT tem três nomes que se colocam como candidatos a prefeito: Marcio Macedo, Eliane Aquino e Robson Viana”,

Jantar em Brasília.

Hoje à noite o presidente regional do PT, João Daniel, janta em Brasília com o ministro Marcio Macedo (PT) e o assunto não será sobre festejos juninos.

*** Mas, naturalmente, sobre política em Sergipe. Daniel e Marcio vão tratar sobre articulação e combinações em torno das eleições e de outros assuntos políticos.

Conversa com Gama

O Partido dos trabalhadores também terá uma conversa longa com o ex-presidente do MDB, Sérgio Gama, sobre como fica a posição dele em relação a filiações ligadas à federação PCdoB ou PV, com o objetivo de atuar e ajudar o partido.

*** Quanto ao senador Rogério Carvalho (PT) ele retornará os contatos diretos em Sergipe, para reunificar os aliados. Rogério é candidato a governador em 2026.

Giro pelas redes sociais

Bia Kicis – Protocolamos um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Jais Bolsonaro

e todos os condenados por ilícitos civis eleitorais desde 2016 até a data de entrada em vigor da lei.

Impostituinte – Anatomia de amor é muito parecida com anatomia de crime. Meio, oportunidade e motivação.

Maria – Convenhamos que Bolsonaro era muito inútil. E os adoradores do mito de araque trocaram o apoio ao combate à corrupção pela idolatria.

Reacionário – Eu não sabia que não gostar de ser roubado por políticos e agregados deles é ser reacionário.

Visual Chase – É uma viagem nostálgica ver nossas estrelas favoritas assim – isso apenas te lembra como a vida é totalmente imprevisível.

Márcio Alberto – A vida, definitivamente, é um sopro. Somos finitos. Ponto final. De que vale a pena raiva/rancor? De que vale a pena deixar para depois?

Suquim Murucujá – Se o governou Lula mudou a política de preços da Petrobras porque a gasolina continua aumentando?

Metrópoles – Maria Bethânia se apresentou no Festival Jardins do Marquês, em Portugal, e comemorou decisão do TSE que tirou direitos políticos de Bolsonaro, após cantar Cálice, de Chico Buarque.