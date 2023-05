Deputados e candidaturas

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Alguns deputados estaduais não se manifestam, mas devem disputar Prefeituras do Interior, dois deles se revela disposto a tentar a sucessão de Edvaldo Nogueira (PDT). Nos bastidores conversam muito sobre isso, mas temem a divulgação, embora algumas já tenham sido feitas, como é o caso da deputada Linda Brasil (Psol), que tem frequência buliçosa em plenário da Assembleia. Linda circula bem e tem uma atuação dentro das suas características, o que atrai aliados, que desejam vê-la disputando a Prefeitura de Aracaju. Tem desenvoltura para isso, mas é carente de grupo político sólido que lhe dê apoio total e vá às ruas para exaltar o seu nome como o executivo que nunca foi.

De qualquer forma, Linda Brasil agita e pode criar um bloco de eleitores que a conduza à Prefeitura Municipal de Aracaju, mas é preciso expor projetos que superem o trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que realmente mudou a estrutura de Aracaju em termos de obras que atingem a todos os segmentos da cidade. Há críticas sobre setores uma dela é na questão do transporte, que é de difícil solução, necessitando de uma análise ampla, porque para beneficiar o usuário, o que é preciso, tem que equilibrar com os gastos – e naturalmente lucro – dos empresários. Não é fácil, embora seja preciso, mas dentro de um entendimento amplo em que todos se sintam satisfeitos.

Na Assembleia Legislativa também tem outro bom nome para a Prefeitura de Aracaju: deputado Luis Garibaldi. Ele pensa na candidatura, coloca seu nome à disposição e aguarda convocação. Com sete mandatos (fará 28 anos na Alese em 2026), Garibaldi é um político que segue orientação do grupo, mas não encrenca e nem briga para que seja ele a bola da vez. Talvez esse estilo termine por escanteá-lo, deixando-o para uma nova campanha à reeleição, o que pode não ocorrer daqui a dois anos. Mais um outro parlamentar está a caminho da eleição em seu município de forma aberta: Georgeo Passos (Cidadania), que tentará a Prefeitura de Ribeirópois, com toda a estrutura que conserva há anos no município, mas manterá oposição ao Governo, mesmo que a sua legenda vá democraticamente dividida à disputa.

Já que se está falando em candidaturas de parlamentares à Prefeitura, não dá para esquecer que a vereadora Emília Correa (Patriota) é o nome que tem boa posição junto ao eleitorado e que conta com o desejo de alguns partidos para composição, saindo-se bem em todas as pesquisas que realiza para consumo interno em Aracaju. Tem muita gente de olho nela para formação de um bloco e ela tem conversado muito, sem fazer estardalhaço, mas sem arredar do interesse de estar caçando a sucessão municipal como nunca esteve antes. Nada será fácil, mas o pleito de 2024 vai exceder em candidatos.

Problema da fome

A secretária de Assistência Social, Érica Mitidieri, disse que “o Governo trabalha para resolver, de forma estrutural e permanente, o problema da fome em Sergipe”.

*** Ela participou do lançamento do Programa Pacto Contra a Fome, em São Paulo, e “estamos unindo forças para avançar no combate à fome, com o uso da inteligência, unindo dados e tecnologia, somando saberes para que as nossas ações sejam mais efetivas”.

*** – Vamos combater a fome, em Sergipe, com articulação entre os setores, utilizando estudos, diagnósticos e planejamento, disse.

Alessandro e a sucessão

Na SIM FM de Carmópolis, ao radialista George Magalhães, o senador Alessandro Vieira diz que não vê solidez sobre nomes à sucessão municipal em Aracaju.

*** Sobre candidatura de Belivaldo Chagas (PSD), Alessandro exaltou o respeito ao ex-governador: “mas ele não tem liderança firmada na capital. Então, não é essa a marca de atuação ao longo de sua carreira política”.

*** Sobre Edvaldo Nogueira disse que é preciso avançar. “A gestão de Edvaldo tem os seus méritos, mas lacunas que precisam ser resolvidas como a questão da saúde e do transporte público, que precisa ser resolvida e arrasta-se há anos”, disse.

MDB confuso

Segundo uma liderança do MDB, o partido em Sergipe está “muito confuso”. E continuou: “isso para todo mundo, em razão da falta de diálogo”.

*** – Jackson Barreto está no mais absoluto silencio, tanto que vetou seu celular para pessoas que considera chatas.

*** Acrescentou que dentro do partido não se fala na “vinda do senador Rogério Carvalho (PT) e a maioria acha que ele não correrá esse risco”.

*** Admite que até outubro “tem que haver alguma decisão, para evitar problemas mais graves nas eleições municipais do próximo ano”.

Assembleia tranquila

Um deputado estadual disse ontem que a Assembleia Legislativa, tanto nos gabinetes quanto no plenário, está uma “tranquilidade paroquial”.

*** Admite que a razão disso seja a maioria absoluta da bancada do Governo, que apoia projetos que cheguem do Palácio dos Despachos sem entrar no debate.

*** Segundo o deputado, apenas três parlamentares de oposição se esbaldam em discussões; Linda Brasil (Psol), Georgeo Passos (Cidadania) e Marco Oliveira (MDB).

Linda à Prefeitura

A deputada Linda Brasil (Psol) pôs na cabeça que vai disputar a Prefeitura de Aracaju, mas sofre com a dúvida de que terá êxito ou não numa disputa majoritária.

*** Sabe que perder uma eleição no início da vida pública não é bom e pode influenciar em outros pleitos proporcionais.

*** Um fato que não compensa: o Psol tem dificuldade de composição com outras siglas de esquerda e não vai com o PT.

Ibraim responde

O deputado Ibraim de Valmir disse ontem que “temos vergonha na cara. Nosso candidato é Valmir Monteiro”!

*** E apelou: “Parem de mandar mensageiros (sic)”!

*** Ibraim responde a notícia publicada nesta coluna, em que a prefeita Hilda Ribeiro disse que não aceitaria entendimentos com os Monteiro, por tudo que já houve entre os grupos.

Icaro e anistia

Burburinho sobre perda de mandatos de vereador, em Sergipe, por causa do partido não cumprir percentual de mulheres candidatas, vem preocupando o deputado federal Ícaro de Valmir do (PL).

*** Icaro teria o mesmo problema dos vereadores, mas ainda confia na emenda em tramitação que lhe pode conceder anistia.

Samarone e surto de Covid

O médico sanitarista Antônio Samarone, presidente da Academia de Letras de Itabaiana, adverte: Um surto de Covid está em curso em Sergipe, com uma evolução clínica diferente!

*** Segundo Samarone, “quem faz o teste constata: Covid!” Segundo ainda Samarone, “a Saúde Pública está escondendo”?

Rogério comemora

O senador Rogério Carvalho (PT) comemorou ontem a aprovação na CCJ pelo Senado do PL 1746/19, que trata da Responsabilidade Sanitária.

*** – O projeto de minha autoria é decorrente da CPI da Covid, mas já venho trabalhando nele há mais de 10 anos. Trata-se de uma sistematização importante para o SUS!

Fábio e Yandra

O ex-deputado federal e radialista Fábio Henrique (União) disse ontem que trabalha para disputar a Prefeitura de Socorro mas admite que seja político de grupo.

*** Acrescentou, entretanto, que se a deputada federal Yandra Moura (União) pretenda ser candidata em Socorro, ele retira sua candidatura e a apoia integralmente.

