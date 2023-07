Descanso sem esquecer bloco

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Nesse período que antecipa as eleições, o recesso mantém o mesmo tempo para descanso, mas reduz viagens para outras cidades e até o exterior, a fim de retorna aos seus estados e iniciar participação na formação de candidaturas proporcionais e majoritárias nos municípios. As eleições municipais colaboram diretamente para que sejam mantidas lideranças junto à comunidade, que o deixa no poder por vários anos, dentro das suas proporções, para que no pleito seguinte mantenham suas posições ou tentem projetos mais altos, capazes de ascender politicamente. As Assembleias Legislativas estão em recesso e não cuidam das atividades legislativas. Mas estão, todos, preocupados com a formação de suas equipes, já visando o pleito de 2026. No caso Governo do Estado.

Alguns parlamentares viajaram ao exterior com familiares, mas já têm data programada para retorno, em tempo bem mais curto do que acontecia antes. É que, apesar das eleições ainda estarem distantes, há necessidade da formação e fortalecimento de blocos que não ponham em risco futuras campanhas dos líderes maiores, que, de alguma forma, criam um risco perigoso à manutenção de uma estrutura política aparentemente viciada e que, por todas as obras, manobram uma parte da sociedade, significante para cada um deles e que são mantida através dessa assistência permanente e intrusa, porque de alguma forma servem de sustento às famílias que apoiam.

Uma coisa ficou bem clara na reformulação política, já vinda de muitos anos. O leitor vota preocupado no que é bom para ele e parentes. Preocupam-se com o que ganham e pala forma que vivem, absolutamente indiferentes ao que acontece em relação à assistência de que está no domínio, especificamente financeiro, de quem mexe nos recursos de todos os segmentos, desde que não atinjam a parte que cabe a alguns que estão diretamente ligados à parte suja do processo.

Debate em Brasília

Fábio Mitidieri debateu em Brasília investimentos importantes para Sergipe e esteve com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, e com o chefe de assuntos Parlamentares e Federativos da SG, Valadares Filho.

*** – Tratamos sobre a plenária do PPA Participativo de Aracaju e sobre parcerias entre Estado e governo Federal para Sergipe crescer.

Eliane e o trabalho

Eliane Aquino (PT), que atua no Bolsa Família, disse ontem que não dará para ter dois projetos, para que está diretamente vinculado do Bolsa Família.

*** – Se for para tratar de outros assuntos e diversificando muito, agora tem jeito, porque se trata de um trabalho muito intenso pela população.

*** Eliane Aquino disse que não tem como pensar em política agora, com tanto trabalho a realizar, mas lembrou que muita gente em Aracaju deseja que ela seja candidata.

Reunião e pedido

Uma reunião realizada há aproximadamente 60 dias com o ministro Márcio Macedo, o presidente estadual do PT em Sergipe, João Daniel ouviu do ministro que ele gostaria de ser candidato do PT em Aracaju.

*** João disse-lhe que não havia nenhum pretendente e que iria organizar o partido, visando á candidatura do ministro a prefeito.

João Daniel anuncia

Em reunião da executiva estadual, dia 28 de junho, sem a presença de Marcio Macedo, o presidente da Executiva, João Daniel, anunciou que estava liberando o nome de Márcio para ser candidato a prefeito de Aracaju.

*** – Agora ele precisa decidir isso com o presidente Lula, que é quem vai deferir a questão da candidatura de um ministro a prefeito de Aracaju.

*** João Daniel disse que até o momento Marcio não deu resposta definitiva e caso ele não se manifeste mais adiante, o PT voltará a pensar em outro nome no período de recesso.

Obras estruturais

O primeiro secretário da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (PSD), aconselha ao ministro Marcio Macedo, concluir obras importantes para Sergipe, como duplicação da BR-101 e trazer o Canal de Xingó, que está há anos parados.

*** A execução de obras desse porte elevarão o nome de Marcio Macedo no Estado. que ele pode disputar mandatos maiores em 2026, como Senado ou deputado federal.

*** Marcio (PT) tem nomes que ganham para ele na disputa pela Prefeitura da Aracaju.

Gustinho defende

O deputado federal Gustinho Ribeiro diz que “São inadmissíveis os ataques que o ministro Alexandre de Moraes e sua família receberam, a ponto de ter seu filho agredido fisicamente”.

*** Para Gustinho, “não podemos permitir que o ódio seja maior que o respeito, a democracia e a lei! Minha solidariedade ao ministro Alexandre e Família”.

Ainda em discussão

A informação ainda a conferir é que o ex-governador Jackson Barreto não fica no MDB e dará um tempo para filiação em uma outra sigla.

*** Velhos aliados de Jackson dizem que ele não fica sem partido, mas também não deixa a política. A sua experiência fortalece qualquer grupo.

*** O assunto está em plena discussão…

Rodovia a aeroporto

O senador Rogério Carvalho (PT) informa que destinou R$ 15 milhões para construção da nova rodovia, ligando São Cristóvão ao Aeroporto de Aracaju.

*** – A obra vai impulsionar a economia local, fortalecer o setor turístico e criar novas oportunidades de trabalho para os residentes da região, disse.

Linda e vítimas

A cada 4 horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Em três anos, 53 mulheres foram vítimas de feminicdios em Sergipe, ou seja, morreram apenas por serem mulheres.

*** – O que falta para que o poder público implemente políticas públicas efetivas de combate ao machismo estrutural?

Cidadania e Ricardo

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, em contato ontem com a coluna, disse que conversou ontem com o presidente da Federação PSDB/Cidadania, Bruno Araújo, sobre a federação em Sergipe.

*** Roberto disse que ainda não está nada definido, “porque o PSDB procura um nome que comande o partido no Estado e não encontrou”.

Alessandro não deixa

*** O Cidadania tenta ver se emplaca o nome do vereador Ricardo Marques como candidato a prefeito de Aracaju.

*** Na hora, Roberto foi informado que Ricardo é um bom nome e imediatamente perguntou: “e por que não lança a candidatura?”.

Pelos coronéis

O problema sobre isso é que a presidente do Diretório Municipal do Cidadania, Kitty Lima, mantém a posição do seu grupo ao lado do senador Alessandro vieira.

***Então, Roberto declarou: ”mas não se deve permitir que Alessandro se mantenha como esses velhos coronéis comandando em Sergipe siglas como PSDB, Cidadania, MDB, Podemos e outros que atuam à direita”.

Valmir Luíza

Está praticamente fechado: Luísa Ribeiro está fechando composição com o ex-prefeito Valmir Monteiro com condições. Se Valmir for o candidato a prefeito ela vai tranquilamente para vice.

*** A recíproca é verdadeira: casso Valmir não possa disputar a Prefeitura, Luisa será candidata.

Comemora aniversário

Domingo passado foi o aniversário de Valmir de Francisquinho (PL) e liderança do partido foram comemorar com ele. Havia gente de todo o agreste, onde Francisquinho é forte.

*** Entre seus aliados tem quem defenda um entendimento entre ele e a vereadora Emília Correa, para que definam candidatura do PL no Estado.

*** Emília seria candidata a prefeita a Aracaju e outros nomes seriam avaliados pelos dois.

Apoio a bolsonaro

O deputado federal Rodrigo Valadares (União), Facilitando o trabalho da PGR, declarou ontem que segue ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

*** Na sua visão “o maior e melhor presidente que o nosso país já teve!”

