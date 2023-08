Deslize dá em rompimento

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Pelo trabalho que o prefeito Edvaldo Nogueira realiza, com projetos amplos para a frente, a perspectiva é que ele tenha participação direta na escolha do sucessor, ao lado do governador Fábio Mitidieri (PPS) e demais lideranças do Estado. Em 2016, quando assumiu o mandato anterior, pela extensão da administração e pelo novo que apresentou para a cidade, não se tinha dúvida que ele retornaria ao comando da Capital, mesmo tendo que enfrentar adversários que se formaram às vésperas, com apoio de um partido aliado e forte. Alguma indignação no período e até divisão da base aliada, que só se consolidou na disputa pelo Governo do Estado, em 2026, mas com a pouca reação do pleito anterior.

Hoje o quadro é diferente. Quem naturalmente rompeu em 2016 retornou lépido e fagueiro disposto a ajudar a quem o derrotou, com o objetivo de dar passos amplos em 2024 e 2026, deixando claro que não se aliará quem se manteve distante dele nas eleições municipais anteriores. Embora fique claro que haja um acordo ainda empírico, inclusive levando em consideração questões partidárias, mas que agrada aos dois lados, um deles de forma parcial. Mantendo a postura de bom administrador e que impulsiona a cidade, Edvaldo Nogueira é um nome forte para indicar outro a seu lugar, claro que – é natural – se contar com a unanimidade do grupo, que até o momento não demonstrou qualquer resistência e nem ensaiou posição de oposição.

Claro que têm adversários, item natural em qualquer segmento que se chegue a ele através de disputa pública, e que se volta exatamente para quem terá o poder de também indicar e também eleger. A oposição a Edvaldo vem exatamente de que deseja o lugar privilegiado que ele hoje ocupar e pode fazer o sucessor e, lógico, buscam falhas que ocorrem em setores que servem à diretamente à população que naturalmente oferecem motivos para queixas contra o poder público. É o caso do transporte, das avenidas, da escola e de muitas outras responsabilidades que, como as chuvas, inundam de motivos como se fosse culpa exclusiva do administrador. Tem outra coisa que se precisa ficar atento: à posição de liderança diante de grupos político que pode ou não influenciar em um pleito, além do entendimento de que em uma base aliada, uma indicação que tenha unanimidade deve sair da cabeça de todos. Qualquer deslize o rompimento é a única saída…

Depois do pré-Caju

Quarta-feira, após a inauguração da praça “Dra. Maria Joselita Almeida Barbosa”, grupo forte da classe política foi tomar uma cervejinha no Bar do Gonzaga.

*** Uma liderança de voz alta, disse que o “nome do candidato iria sai bem mais à frente”.

*** Daí se repetiu uma velha observação: “candidato a prefeito só sai depois do Pré-Caju”.

Sinergia Brasil

O Governo mantém contatos para realização do I Sinergia Brasil. Ontem, Fábio Mitidieri recebeu o Grupo FRG, BrainMarket e Conexão Cursos e Eventos Ambientais.

*** Trataram sobre fórum que pretende fomentar alternativas limpas, inteligentes e renováveis de energia.

*** Além disso, promete reunir profissionais da área, players nacionais e internacionais, além de promover o diálogo sobre cases de sucesso.

De quê reclamar?

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) colocou, ontem, em funcionamento os corredores de mobilidade de Aracaju, que vinha servindo de críticas dos seus adversários.

*** Ontem um dos aliados de Edvaldo disse que quer saber “de quê vão reclamar agora, com o objetivo de tentar desgastar sua administração.”.

*** A mesma fonte acrescenta que pré-candidatos a prefeito estão “utilizando algumas poucas falhas de Edvaldo para aparecer junto ao eleitorado”.

Missão finalizada

O senador Rogério Carvalho retorna ao Brasil e diz que “apresentamos ao mundo o projeto de recuperação de pastagens degradadas no Brasil que vai dobrar a nossa produção de alimentos”.

*** Segundo Rogério, “o Brasil tem um grande potencial e o nosso compromisso é desenvolver ainda mais o nosso País”.

Que Vergonha!

Tenente Edgard diz que o STF caminha a passos largos para ajudar traficante a venderem mais drogas.

*** – Dessa forma, aumentar o número de furtos e roubos para que viciados possam comprar maconha e ostentar como se fosse algo maravilhoso.

*** – também abrirá caminho para outros alucinógenos. Que vergonha!

André e acordo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) propôs fechar acordo de não persecução penal com André Moura, ex-líder do governo no Congresso na gestão Temer, que é réu no STF.

*** Esse tipo de acordo judicial vale para crimes sem violência e com pena baixa.

*** André foi acusado por coisas banais e Sergipe perde hoje a presença em Brasília de quem mais trouxe recursos para o Estado.

Mudança em Glória

A prefeita da Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira (PSD), será candidata à reeleição, tendo como vice Júnior Gazeta (PSD).

A sua atual vice, Vaneide de Nivaldo da Feirinha (PSD), resolveu aceitar vaga na Câmara Municipal.

Houve problemas

Vaneide estava disposta a fazer um entendimento com Thiago de Joaldo para que ela disputasse a prefeitura mesmo que Luana disputasse a reeleição.

*** Houve um entendimento entre o grupo e Vaneide cedeu, depois de reunião com o pai, Nivaldo da Feirinha, o vereador Sérgio Oliveira.

*** Em entrevista anterior, Vaneide disse que se não fosse candidata à prefeita, seria a deputada estadual.

PT discute composições

Quinta-feira próxima haverá reunião da executiva da PT e terá como pauta principal a discussão sobre composições nos municípios sobre as eleições deste ano.

*** O PT terá candidatos no número possível de municípios e fará composições com outros partidos, para integrar a chapa, inclusive com nome a prefeito ou vice.

*** Uma fonte do PT diz que o partido estará ativo como sempre nos pleitos eleitorais.

Linda por criança

A deputada Linda Brasil (Psol) disse que “após denúncia gravíssima de que 12 crianças foram abusadas por um homem que divulgava pornografia infantil em Sergipe, enviei ofício à Secretaria de Assistência Social e Cidadania”.

*** A deputada diz que cobrou uma reunião e informações sobre iniciativas da pasta para proteção de crianças e adolescentes.

Surpresas por aí

Há um movimento sério de bastidores para adquirir o PSDB, que tem à frente nomes como Amorim, Thiago de Joaldo e Valmir de Francisquinho, pensando em 2024 e 2026.

*** A ideia é ter um deputado federal que em janeiro pule a janela, assuma o partido e forme estrutura política para disputas no Estado.

Valmir amplia

Tem quem acredite que o nome de Valmir de Francisquinho é forte para ampliar a nova legenda, “mas ele não deixar o PL sem o aval do Amorim”.

*** Mas vem surpresa por aí e o médico Eduardo Amorim pensa em ser prefeito ao lado de Emília, que prefere o vereador Ricardo Marques (Cidadania).

Partido isolado

Problemas no Republicano. Alguns membros da base sentem que o partido está isolado em mãos de um projeto pessoal e sem perspectivas.

*** Também reclamam que não têm vez no Estado e vê com dificuldade o Governo Federal. “Não será surpresa uma debandada que esvazie a república”.

