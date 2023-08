Dia triste e agitação nos bastidores

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Um dia triste, ontem, para a política de Aracaju, com o sepultamento do ex-vereador Thiaguinho Batalha, que faleceu em sua casa no domingo. O sepultamento ocorreu na manhã da segunda-feira, depois do corpo ser velado no plenário da Câmara de Vereadores. Muitos políticos compareceram, amigos, familiares e a população, que mostrou o prestígio de Thiaguinho junto à classe política. Mesmo assim, desde a semana passada que os bastidores da política mostram agitação, com o prefeito Edvaldo Nogueira deixando quase explícito os nomes dos seus prováveis candidatos, inclusive expostos exatamente nesta área da coluna Plenário, onde um dos seus aliados deixou claro que “Edvaldo indicaria um técnico de sua equipe, para dar continuidade à sua administração, voltada para o crescimento de Aracaju”.

Não houve qualquer tipo de manifestação, mas alguns nomes que ainda escondem as suas candidaturas, desabafaram sobre a possibilidade do grupo oferecer outras opções e criar dificuldades para sugestões com exclusividade. É bom lembrar que os demais partidos que integram a base aliada também desejam lançar candidatos e um deputado federal lembrou que a oposição está se mobilizando para formação de uma chapa forte, que tenha à frente nomes como os vereadores Ricardo Marques e Emília Correa, que estão sendo empurrados por lideranças em condições de aquecer o enfrentamento. Dentro do bloco governista alguns aparecem contestando que haja exclusividade na indicação, embora isso ficou acordado nas eleições de 2022, em que se deu toda a responsabilidade ao prefeito Edvaldo Nogueira.

Coincidentemente, o senador Rogério Carvalho (PT), em entrevista, deixou claro que apoia o ministro Marcio Macedo (PT) a prefeito de Aracaju, caso ele deseje, mesmo que, a nível federal, o nome do ministro revele mais força para o Senado Federal, além de sua reaproximação com o bloco governista, o que cria uma certa distância de apoio do senador. Pinta fatos novos de todos os lados, que podem reatar composições, mesmo provocando um racha em alianças mais frágeis. Ainda não se revelou uma candidatura definida, mas tudo indica que pode haver mudanças em projetos políticos anteriores.

A bola da vez

O governador Fábio Mitidieri (PSD) disse ontem que Sergipe mostrou prestígio no PAC e, ao mesmo tempo, sinalizou para o “mercado que somos a bola da vez”.

*** Considerou que o grande desafio “é atrair empresas para gerar emprego e renda para os sergipanos”.

Não tem dúvida

Sobre a sucessão municipal Fábio Mitidieri diz: “estou tranquilo”. E acha que está cedo, “mas estamos conversando com as pessoas, com as lideranças e e no momento certo tudo se definirá”.

*** – Não tenho dúvida que marcharemos unidos em 2024, disse.

Decisão do ministro

O governador Fábio Mitidieri considerou correta a decisão do ministro Flávio Dino de desligar os três policiais envolvidos na morte de Genivaldo, bem como a revisão de procedimentos da PRF.

*** – A sociedade precisa de segurança e de uma polícia humanizada. Justiça!

Ricardo é oposição

O vereador Ricardo Marques diz que não vê possibilidade de “se juntar ao governo atual. Estou na oposição para mostrar os problemas e sugerir soluções”.

*** – Essa é uma das funções do vereador, fiscalizar e cobrar melhorias para o povo de sua cidade. Ricardo pretende disputar a Prefeitura.

*** O partido de Ricardo, o Cidadania, está no Governo e na oposição, fatalmente ele terá que usar a janela e formar seu grupo em outro partido.

Marcio e composição

O ministro Marcio Macedo diz que eleição passou, agora temos que concentrar forças e energias para ajudar nosso estado e ao povo.

*** Ao dizer que a “eleição passou”, Marcio deixa claro que o seu trabalho e posição no Estado é independente de partidos políticos se mostrando disposto a composições.

*** Caso não seja candidato a prefeito em 2024, Marcio vai ao Senado em 2026 pelo PT, mas pensa em composição com o grupo do Governo em Sergipe.

Parte deste processo

Também ontem, o ministro Marcio Macedo disse que tem muita alegria de fazer parte deste processo e gratidão ao presidente Lula por ter colocado Sergipe como prioridade.

*** Segundo Marcio, o presidente Lula ouviu as necessidades de Sergipe. Ele também agradeceu ao ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Vai definir sobre 2026

Sobre as eleições de 2026, Rogério diz que tem “um legado e preciso garantir esse legado e respeitar a vontade do povo”.

*** E mais: “estamos no começo do segundo semestre do primeiro ano após as eleições. Então, vamos chegar em 2024 para termos alguma definição sobre 2026”.

*** A informação que circula dentro do próprio PT é que Rogério será candidato a governador, mas realmente quem decide é ele.

Rogério reafirma o PT

O senador Rogério Carvalho confirma: “eu sou do PT e estou no PT. Não preciso de nada para defender e me manter no meu partido. Eu sou petista. Nunca me filiei a nenhum outro partido”.

*** – Não vou mudar minhas origens e meu jeito de ser por conveniência. Não sou e nunca fui de conveniência, avisou.

Edvaldo e entrevista

Em entrevista ao jornalista Josailto Lima, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) diz que Aracaju foi fundamental na vitória de Fábio Mitidieri.

*** E contabiliza: “Juntando os votos do interior todo, perdemos por 25 mil e aqui (em Aracaju) nós ganhamos com 66 mil. A diferença se deu aqui”… Constata.

Vai disputar o Senado

Edvaldo Nogueira disse ainda que em 2026 se vê disputando o “espaço que a vida me colocar, mas penso em um espaço majoritário na campanha de 2026”.

*** Segundo Edvaldo, “seria o momento de ser candidato a uma chapa majoritária”.

*** Na realidade o nome de Edvaldo circula como um dos candidatos ao Senado em 2026, o que já é de conhecimento dos seus aliados.

Tumultuar processo

Um aliado do prefeito Edvaldo Nogueira acha que ele não deveria dizer: “não abro mão de indicar o candidato à prefeitura de Aracaju nas eleições do próximo ano”.

*** Acrescentou que seria mais simpático amenizar a força e falar: “não abro mão de coordenar o processo de escolha do candidato à minha sucessão” e, ao mesmo tempo, trabalhar para aprovar a indicação de um nome.

*** Disse ainda que essa posição de Edvaldo Nogueira elimina possíveis candidatos de outros partidos, o “que pode tumultuar o processo”.

Conversa com Nitinho

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, semana passada, em seu gabinete, o vereador Nitinho Vitale (PSD), que tem seu nome citado como candidato à sucessão em 2024.

*** Teria sido um encontro “normal”, mas se falou sobre eleições municipais e o vereador chegou a dizer que “poderia ser candidato, ouvindo Fábio Mitidieri”.

*** Edvaldo Nogueira falou para Nitinho que ainda não tinha escolhido o candidato que apoia.

Zezinho sobre Aracaju

O vice-governador Zezinho Sobral (PDT) não esconde que pretende ser candidato a prefeito de Aracaju, mas aguarda “respeitosamente e lealmente a indicação de Edvaldo Nogueira e aprovação de Fábio Mitidieri”.

*** Zezinho deixa claro que é um dos seus desejos, mas é leal ao comando do grupo e vota naquele que for o escolhido.

Jéferson lamenta

O presidente da Assembleia, deputado Jéferson Andrade (PSD), admitiu como uma notícia muito triste, esta do inesperado e lamentável falecimento do ex-vereador de Aracaju, Thiaguinho Batalha.

*** – Era um jovem de muito valor.

*** E acrescentou: “abraço, nesse instante, o amigo Carlos Batalha, seu pai, e apresento meus votos de pesar à família e a todos os amigos e amigas de Thiaguinho. Deus o receberá em paz e haverá de consolar a todos”.

Participação social

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) diz que chegou para trabalhar no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência durante a realização do PPA Participativo.

*** – A participação social voltou por determinação do Presidente Lula e com o empenho do ministro Márcio Macedo (PT), disse.

Depende dos bacanas

O ex-governador Belivaldo Chagas, presidente estadual do PSD, disse ontem que está pronto e preparado para qualquer decisão em 2024. Topa disputar a Prefeitura de Aracaju.

*** Mas deixa claro, em tom de brincadeira, que depende dos bacanas para uma definição.

Giro pelas redes sociais

Globo News – Parceria entre Governo Federal e Distrito Federal vai incentivar que vítimas de violência doméstica entrem no mercado de trabalho para serem independentes financeiramente dos agressores.

Sugere o TSE – Os pais têm papel fundamental na formação de pessoas seguras, responsáveis e conscientes do seu papel na vida e na sociedade.

Miranda Sá – “Um barato” – Até quantas gramas???: O STF marca retomada de julgamento sobre descriminalização da maconha.

CHOQUEI – PSG aceita proposta de 90 milhões de euros e Neymar é o novo jogador do time saudita Al Hilal.

Leonel Hadde – Nosso líder não é corrupto, possui a alma mais limpa desse Brasil. A ideia de que ele está envolvido em corrupção é uma teoria da conspiração da mídia.

Miranda Sá – Fiquem com George Orwell: “Em tempos de engano universal, falar a verdade torna-se um ato revolucionário”.

Helena Chagas – Se eu fosse o Jorge Viana, pediria uma auditoria do TCU ou mesmo uma investigação da PF nesse escritório da Apex Brasil em Miami, chefiado pelo general Lourena Cid no governo Bolsonaro.

Agência Brasil – STF começou a julgar ontem 70 denúncias sobre atos golpistas. Julgamento no plenário virtual vai até sexta-feira.