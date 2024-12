Diferenças, bom senso e pausa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

As eleições deste ano foram atípicas e Aracaju marca uma exceção ao eleger pela primeira vez, uma mulher para a Prefeitura de Aracaju. Emília Corrêa, do PL, com um vínculo indireto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com apoio de outros partidos que não o apóiam, estará à frente de Prefeitura de Aracaju já a partir de primeiro de janeiro, prometendo um estilo de Governo diferente de todos que já passaram pela Capital Sergipana. Muita gente acha que ela terá sérios problemas com os próprios aliados, mesmo que tenha exposto sua disposição de administrar a cidade sem diferenças sociais que possa prejudicar segmentos que precisam de isenção da Prefeitura para avançar socialmente.

Já agora, também, há discussões sobre as eleições de 2026, em que já tem candidato a governador, Fábio Mitidieri (PSD), disputando a reeleição. Mitidieri está conversando muito e também sem criar obstáculo para as composições – não o apoia quem não quer – com o objetivo de unir Sergipe, evitar problemas com as posições políticas e ideológicas, que terminam por impactar um trabalho que desenvolva o Estado, sem necessidade de ultrapassar terríveis obstáculos.

Mitidieri conversa muito e vai quebrando arestas e somando objetivos, para que já nestes dois anos de campanha, todo o processo de conciliação esteja traçado e definido. Pelo que se percebe, há ausência de líderes em todo o Estado e Mitidieri pode ser reeleito com certa facilidade.

Plenário Informa – em razão dos festejos natalinos e com a dificuldade de notícias mais quentes e exclusivas, a coluna só retorna dia 03 de janeiro.

Feliz Natal para Todos e o Ano Novo próspero.

Profunda reflexão

O presidente municipal do PT em Estância, Dominguinhos, aconselha que o partido realize uma profunda reflexão em relação à sua participação em relação a participação da sigla nas eleições de 2024.

*** Acha que nesse momento o PT precisa apresentar para a sociedade um projeto que favoreça toda estrutura eleitoral e volte a atrair a confiança do povo.

*** – Percebo que precisamos dialogar exaustivamente de forma em que não apareça apenas o radicalismo abusivo, disse.

Outro líder político

Além de Fábio Mitidieri (PSD), que disputa a reeleição com boas chances, não há outro líder político que possa se imaginar como candidato a governador em 2026.

*** Fábio segue para uma candidatura solo, principalmente depois que concluir os projetos de Governo já traçados para 2026.

Belivaldo desmente

O ex-governador Belivaldo Chagas desmente rompimento com Marival Santana (UB) e aproximação com Cristiano Viana (PT) em Simão Dias.

*** Segundo Belivaldo essa informação partiu de pessoas que não têm o que fazer.

*** Belivaldo, aliás, só vai tratar sobre política no próximo ano.

Luizão e holocausto

Projeto do deputado estadual Luizão Dona Trampi (União Brasil), busca proibir “revisionismo histórico” no ensino de História, sobretudo a respeito do Holocausto.

*** = Justifica proposição em caso de professor da PUC-SP que criticou ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza. Bizarro, informa Wendal Carmo.

Não topa investigação

Está circulando informação no interior que um dos membros das Finanças escolhido pela prefeita Emília Corrêa, não teria condições de sair imune de uma investigação profunda.

*** Encontraria uma ação grave em uma das cidades que atuou na mesma função e fora afastado.

Desabafo de Chico

O deputado estadual Chico dos Correios (PT) disse ontem quem tem caráter não fica criando histórias nas emissoras de rádio.

*** Venha mostrar o que fez e não denegrir a imagem de ninguém. Chico não citou nomes…

Ícaro é cassado

O TRE cassou ontem, por 5 votos a 2, o mandato do deputado federal Ícaro de Valmir e surpreende a política em Sergipe.

*** A defesa de Ícaro vai entrar com embargos, alguns recursos e no final vai até ao TSE para tentar recuperar direito ao voto.

Davi na Defesa Social

Como foi divulgado por antecedência pela coluna, o delegado André Davi (Republicano) foi indicado para a Secretaria de Defesa Social de Aracaju.

*** A Defesa Social atua na SMTT, Guarda Municipal, Procon e Defesa Civil.

Rejeita corte de emendas

Congresso Nacional rejeita corte em emendas, aumenta reajuste do fundo partidário e contraria pacote fiscal do Governo.

*** Na contramão do pacote de corte de gastos proposto pelo governo Lula, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LD0).